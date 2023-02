«80 for Brady»: un film qui ne mérite pas ses stars

L’idée de réunir dans un même film Jane Fonda, Sally Field, Lily Tomlin et Rita Moreno, actrices légendaires s’il en est, était en soi irrésistible. À elles quatre, elles cumulent cinq Oscar. Et si, du lot, elle est la seule à ne pas en avoir reçu un, Lily Tomlin peut en revanche se targuer d’avoir remporté sept prix Emmy. Qui dit mieux ? Bref, la perspective de les voir se donner la réplique ne pouvait que séduire. Dire que le résultat, la comédie dramatico-sportive 80 for Brady (80 pour Brady), déçoit est un euphémisme.

On le précise, les quatre stars n’y sont pour rien : les rares moments de réelle drôlerie ou d’authentique émotion, c’est à leur talent considérable que le film les doit. Car elles savent y faire, les vedettes de Klute, de Norma Rae, de Nashville et de West Side Story.

Très, très librement inspiré d’une histoire vraie, 80 for Brady conte les tribulations de quatre amies (dont trois octogénaires, d’où le titre) vouant un amour et une admiration sans bornes à Tom Brady et qui, par un heureux coup de chance, gagnent des billets pour le Super Bowl de 2017.

Il faut préciser que Tom Brady a lui-même produit le film, qu’on pourrait sans exagérer qualifier « d’ego-projet ». D’ailleurs, dès que l’action se transporte au Super Bowl, le film prend des allures d’infopub à la gloire du populaire événement. Plusieurs joueurs viennent faire coucou dans leur propre rôle, à l’instar de diverses célébrités. Du lot, personne n’est terriblement convaincant. Et Tom Brady ? Même en n’ayant que deux ou trois répliques à livrer, il trouve le moyen d’être faux.

Il s’agit du premier long métrage de Kyle Marvin, et sa réalisation s’avère souvent bancale, problèmes d’axe y compris. Quant au scénario de Sarah Haskins et Emily Halpern, coscénaristes du pourtant fabuleux Booksmart (Premières de classe), il demeure en surface des personnages et des situations, privilégiant dans un cas comme dans l’autre le gros trait plutôt que la finesse.

Heureusement que Jane Fonda, Sally Field, Lily Tomlin et Rita Moreno veillent au grain. Le matériel qui leur est imparti a beau être de piètre qualité, elles n’en ont pas moins l’air de s’amuser, et ce spectacle-là vaut de l’or. À défaut d’un Oscar.

80 pour Brady (V.F. de 80 for Brady) ★★ Comédie dramatique de Kyle Marvin. Avec Lily Tomlin, Jane Fonda, Sally Field, Rita Moreno, Bob Balaban, Harry Hamlin, Glynn Turman, Tom Brady. États-Unis, 2023, 98 minutes. En salle.