«Rodéo»: Un amour gros comme un camion

Au terme d’une altercation avec le nouveau conjoint de son ex, qui menace de lui retirer la garde de sa fille, Serge junior se laisse tenter par l’idée de réaliser un grand rêve : partir en road trip avec son enfant pour participer à un rodéo de camions dans les Badlands, en Alberta. S’ensuit un huis clos entre père et fille, mi-ludique, mi-inquiétant, habilement joué par Maxime Le Flaguais, en père aimant et irresponsable, et Lilou Roy-Lanouette, en petite fille volontaire, affectueuse et déchirée. Tout le film de Joëlle Desjardins Paquette tient dans cette tension entre père et fille, et dans la démesure clinquante de l’énorme dix-huit roues dans lequel ils se déplacent. Un dix-huit roues comme symbole d’un amour énorme, mais dangereux, dont les dérapages demeurent contrôlés jusqu’à la fin, alors que le spectateur est laissé dans l’expectative d’une conclusion à venir.