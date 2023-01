«Infinity Pool»: sang, éjaculation, lactation et tout-inclus

Au bord de la piscine d’un hôtel cinq étoiles, James et Em se prélassent au soleil, indolents, insouciants. Et pour cause : ils sont jeunes, beaux et très riches. Autour du luxueux complexe se dressent murailles et barbelés : il ne faudrait pas que la plèbe vienne gâcher le séjour des clients. Écrivain en panne d’inspiration, James est envoûté dès qu’une cliente, la séduisante Gabi, le complimente sur son unique roman. Or, derrière sa façade de naïveté, Gabi cache d’inquiétantes intentions. Après l’aussi déstabilisant qu’excellent Possessor (Possesseur en V.F.), Brandon Cronenberg revient avec Infinity Pool (Débordement), un autre récit où des considérations existentielles et éthiques côtoient une débauche de gore, de fulgurances hallucinées… et d’éruptions corporelles en tout genre.

En une allégorie fascinante de l’immunité dont jouissent souvent les nantis coupables de crimes, James découvre que, moyennant une forte somme, il peut être cloné (par un procédé visuellement stupéfiant). Une imitation parfaite, ce clone sera exécuté à sa place. Un détail : James doit assister à sa propre mise à mort…

« C’est la toute première image qui m’est venue », confie le cinéaste canadien, avec qui on s’est entretenu au lendemain de la première de son film à Sundance, où celui-ci a beaucoup fait jaser.

J’ai un carnet où je consigne tous les flashs qui me viennent à l’esprit…

« Il y a plusieurs années, je jonglais avec cette idée pour une nouvelle littéraire : je voyais cet homme qui assistait à l’exécution de son double. En parallèle, je repensais à ces vacances très bizarres, il y a une vingtaine d’années, dans un tout-inclus. C’était comme dans le film : l’hôtel était entouré de clôtures surmontées de barbelés tranchants. À l’intérieur, il y avait tout : des boutiques quétaines, des restaurants, une affreuse discothèque… Il était défendu de quitter l’enceinte, là encore comme dans le film. Le contraste entre la richesse ambiante et la pauvreté environnante m’a frappé. D’autant plus qu’à notre arrivée, on nous a emmenés à l’hôtel en bus, mais pendant la nuit, afin qu’on ne voie pas les villages et le désoeuvrement de gens. Ce n’est qu’en repartant que j’ai pu voir tout ça, de jour. Ce contraste était horrible, mais en même temps, surréel. »

Ce mot, « surréel », n’est pas anodin, le film s’aventurant en ces contrées étranges et insolites lors de maintes séquences.

Préméditation et intuition

Bref, l’intrigue d’Infinity Pool commença ainsi à prendre forme, s’enrichissant de ladite question de l’absence d’imputabilité que confère l’argent. Dans le film, James commet un homicide involontaire dans des circonstances que l’on taira, et c’est ensuite qu’il se trouve à rejoindre les rangs de cette espèce de société secrète constituée de touristes privilégiés. Lesquels n’en finissent plus de commettre des meurtres par caprice ou par ennui, payant ensuite les autorités qui empochent, clonent et condamnent un double.

Un double non seulement identique, mais de surcroît imparti de tous les souvenirs de la personne. Sachant cela, à mesure que naissent et meurent les clones, il est permis de se demander si les individus originaux le sont vraiment, entre autres considérations périphériques.

« J’avais certains questionnements en tête lorsque je me suis attelé au scénario, mais comme pour chaque projet, à mesure que j’écrivais, que les personnages se dessinaient, des considérations additionnelles se sont manifestées. Il y a une part de préméditation et une part d’intuition. »

On l’évoquait : Infinity Pool a suscité de vives réactions à Sundance. Le film comporte, de fait, une poignée de passages explicites. Lorsque James franchit le Rubicon, les délires baroques se multiplient à la faveur de montages où les chairs fusionnent — les cinéphiles friands d’horreur se souviendront du culte Society (Haute société), de Brian Yuzna, film n’ayant pas le même raffinement, mais un sous-texte parent. Décor aidant, on songe également à All You Can Eat Bouddha, de Ian Lagarde.

Ces séquences aux allures de tableaux macabres et sensuels voient poindre ici et là, fugacement, des organes génitaux mutants : un phallus émergeant d’un orifice rappelle Rabid (Rage), de David Cronenberg, le père du cinéaste. Stupre, sang, lactation : âmes sensibles, ou simplement chastes, s’abstenir.

« J’ai un carnet où je consigne tous les flashs qui me viennent à l’esprit… Certains d’entre eux découlent d’une réflexion sur mon projet du moment, d’autres aboutissent dans mes films sans y avoir été initialement associés. Je dois, en outre, préciser que pour ces séquences hallucinatoires, la collaboration m’est essentielle. Je veux dire par là que dans mon scénario, je vais simplement écrire un paragraphe mentionnant “suite d’images cauchemardesques”, sans les décrire. C’est ensuite, avec mon équipe et mon directeur photo, Karim Hussain, qu’on fait des tests et qu’on développe ce qui s’apparente à des courts métrages expérimentaux. »

Explicite à raison

Déjà, Possessor repoussait les limites en matière de violence et de trucages sanguinolents. En ajoutant une dimension charnelle, Infinity Pool va plus loin. Trop loin ?

« Les scènes explicites du film sont, selon moi, justifiées et essentielles. Elles sont en phase avec l’évolution, voire la mutation, des personnages. Au début, ce sont des gens beiges dans un environnement beige. Sauf que, lorsqu’on réprime et qu’on refoule des désirs et des pulsions et que, soudain, l’opportunité se présente de libérer l’animal qui sommeil en soi, sans qu’il y ait de conséquences, ça ne peut que donner un résultat extrême. Donc, embrasser ça, visuellement, plutôt que de le dissimuler hors champ, c’était important pour moi ; je devais être conséquent. Et puis, je pense que ça rapproche le public des personnages, que rend l’expérience plus intime et plus viscérale. »

À titre d’exemple, la scène de masturbation et d’éjaculation filmée en gros plan, présentée au premier acte, a une vraie utilité narrative. C’est le moment où James succombe à Gabi : il n’en faut pas davantage pour qu’il devienne son jouet. Comprendre : les hommes pensent avec leur pénis. C’est, par ailleurs, une manière pour le film d’établir d’emblée que ce qu’on essaie habituellement de cacher sera ici exhibé.

Ultrariches dans le viseur

Enfin, avec sa critique impitoyable des ultrariches, Infinity Pool s’inscrit dans la continuité des récents Triangle of Sadness (Sans filtre), Glass Onion : A Knives Out Mystery (Glass Onion : une histoire à couteaux tirés) et The Menu (Le menu), qui prenaient les mêmes cibles, chacun à sa façon. Tout en précisant qu’il travaille sur Infinity Pool depuis 2016, Brandon Cronenberg concède qu’il y a là une intéressante concordance, aussi fortuite soit-elle.

Du lot, son film est assurément le plus singulier — c’est un compliment.

« Je crois que la science-fiction et l’horreur n’ont pas leur pareil pour rendre compte de la réalité. C’est un paradoxe fascinant parce que, souvent, plus la proposition est insolite, extraterrestre, et plus elle parvient à mettre le doigt sur des enjeux bien concrets. »

On ne peut que lui donner raison.

La vie des gens riches et immortels De la même manière qu’il y a « quelque chose de pourri au royaume du Danemark », pour citer le Barde, il y a quelque chose de putride dans le pays fictif où se déroule Infinity Pool (Débordement), de Brandon Cronenberg. On y suit James, un auteur raté (Alexander Skarsgård, investi), et Em (Cleopatra Coleman, effacée), l’épouse aux crochets de qui il vit, lors d’un séjour dans un tout-inclus haut de gamme. Après sa rencontre avec une mystérieuse touriste (Mia Goth, aussi saisissante que dans X et Pearl), James s’enfonce dans un univers de sexe débridé, de meurtre… et de clonage. Car en ce paradis artificiel où les riches viennent passer leurs vacances, une condamnation pour meurtre se révèle quasiment une faveur. En cela qu’un double est créé, puis exécuté, ce qui laisse le champ libre au coupable de recommencer ad infinitum. Fable hallucinée, sanguinolente et furieusement érotique sur les privilèges bêtifiants, l’injustice endémique, la quête d’immortalité et la masculinité en déroute, Infinity Pool ratisse plus large et va plus loin que son prédécesseur Possessor (Possesseur). Il en résulte une oeuvre un brin moins cohésive, mais audacieuse et stimulante, pour peu qu’on ait le coeur — et la tête — bien accroché. Déroutant ? Absolument. Mais surtout intelligent et sans compromis.

Débordement (V.F. de Infinity Pool) ★★★★ Science-fiction de Brandon Cronenberg. Avec Alexander Skarsgård, Mia Goth, Cleopatra Coleman, Jalil Lespert. Canada, Croatie, Hongrie, 2023,117 minutes. En salle.