La filière québécoise du Pinocchio de del Toro

Le 12 mars prochain aura lieu la 95e cérémonie des Oscar, et comme chaque année, les paris sont ouverts. Toutefois, il est au moins une catégorie où le lauréat fait peu de doute : Guillermo del Toro’s Pinocchio (Pinocchio de Guillermo del Toro), grand favori pour l’Oscar du meilleur long métrage d’animation. À raison d’ailleurs : c’est une pure merveille. Et il se trouve qu’une Québécoise a joué un rôle clé dans la réussite artistique du film : Peggy Arel, une animatrice spécialiste de l’animation en volume, ou stop motion.

Peggy Arel s’est entre autre distinguée grâce aux films The Missing Link (Le chaînon manquant), des studios Laïka (chefs de file dans le domaine, derrière notamment Coraline), et Anomalisa, de Charlie Kaufman (scénariste de Being John Malkovich, réalisateur de Synecdoche, New York), primé à Venise.

« Ces années-ci, j’ai beaucoup travaillé aux États-Unis, à Portland, aux studios Laïka. J’ai aussi travaillé à Los Angeles. Anomalisa avait été récompensé à Venise et avait été nommé aux Oscar… J’avais aussi collaboré à un film en Espagne [O Apostolo]… Et bref, j’ai appliqué sur Pinocchio, et mon travail sur ces films a plu à Guillermo et à la production. Pour ce genre de projets, on veut s’assurer que tu as travaillé sur des longs métrages, et que ton travail est de qualité », précise Peggy Arel, jointe au lendemain de l’annonce des nominations aux Oscar.

Originaire de Saint-Nicéphore, un secteur de la ville de Drummondville, Peggy Arel attribue sa passion pour l’animation en volume à son oncle Gabriel Caya, ainsi qu’à sa mère, Denise Caya.

« Ma mère vient d’une famille de douze enfants, et mon oncle Gabriel était un des rares à être déménagé à Montréal. Il était ébéniste, mais il avait un tempérament tellement artistique qu’il s’est retrouvé à travailler en publicité et en cinéma, sur le film culte Heavy Metal. Chaque fois qu’il revenait en visite, il m’inspirait. Quant à ma mère, elle adorait le théâtre et nous encourageait à monter des pièces. C’est comme ça que j’ai commencé à monter des spectacles de marionnettes, que je fabriquais. »

Sachant tout cela, son implication dans le Pinocchio de del Toro tombe sous le sens, puisqu’il s’agit là de la plus célèbre histoire de marionnette qui soit.

L’écoute de del Toro

Il faut savoir que le film était très, très ambitieux aux plans tant artistique que logistique. En effet, différentes équipes étaient réparties entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Et il y avait la pandémie.

« La façon dont ça fonctionne, lorsque tu es une animatrice ou un animateur d’expérience, c’est qu’on te confie une séquence que tu réaliseras presque en entier — jamais complètement parce qu’il y a toujours plein d’aspects à considérer comme l’éclairage, les décors, les accessoires, etc. »

Celle sur laquelle Peggy Arel a spécifiquement oeuvré voit Pinocchio revenir à la vie pour la première fois (dans cette version-ci, il est immortel) en présence notamment de Geppetto et du Dottore. Pour des raisons évidentes, il s’agissait d’une séquence majeure. Et ce qu’il vit ravit Guillermo del Toro.

« C’était un beau défi, pas seulement pour l’action, mais parce qu’il y avait huit personnages directement impliqués, dont les principaux. Guillermo m’a raconté que sa femme et lui étaient en extase devant un plan en particulier, et qu’il faudrait me « cloner ». »

En l’occurrence, collaborer avec Guillermo del Toro était l’une des principales raisons pour lesquelles Peggy Arel souhait faire partie de l’aventure.

« J’aurais pu appliquer sur d’autres projets, mais je voulais collaborer avec Guillermo parce que mon expérience avec Charlie sur Anomalisa avait été fabuleuse. Ce sont des cinéastes qui font habituellement du live action [cinéma en prise de vues réelles], et avec eux, c’est différent : ils nous traitent un peu comme des acteurs, nous les animateurs. »

Peggy Arel ne fut pas déçue. De fait, elle n’a que des bons mots au sujet du réalisateur du Labyrinthe de Pan, qui réalisait en parallèle Nightmare Alley (Ruelle du cauchemar).

« Guillermo t’explique d’abord ce qu’il veut, ce qu’il voit, mais ensuite, il écoute tes idées, tes suggestions, et à la fin, il arrive souvent qu’il se range à ton point de vue. C’est quelqu’un qui possède une vision très nette de son film, mais qui en même temps te laisse une belle liberté créatrice. »

À titre d’exemple, une autre séquence que l’animatrice a dirigé est celle où l’on rencontre pour la première fois dans sa roulotte remplie de pantins le vil Volpe.

« On le suit de dos, et la démarche et la posture que je lui donne — voûté, la tête rentrée dans les épaules — nous renseignent tout de suite sur sa personnalité. C’était une des séquences préférées de Courtney Wold [effets visuels en postproduction]. Elle a dit à l’équipe : “ Peggy comprend vraiment comment animer un personnage en fonction d’un mouvement de caméra ”. D’ailleurs, mon équipe a fait un travail fantastique à la caméra et à l’éclairage : Laura Howie et Adam Jones, ainsi que Jason Ptaszek, Jesse Levitt et Matthew Emmons, sous la direction du directeur photo Frank Passingham… Je les mentionne parce que leur travail, éclairer et programmer des mouvements de caméra pour du miniature, est incroyable. Et au 24e de seconde ! »

Sauver Carlo

Un autre apport déterminent de Peggy Arel à la production concerne le personnage inédit de Carlo, feu le fils de Geppetto présenté lors du prologue, puis lors de retours en arrière.

« Guillermo et Georgina Hayns, la cheffe des marionnettes, n’étaient pas satisfaits du personnage de Carlo. Cette marionnette-là était une des premières à avoir été construite et ses mouvements étaient plus restreints. Surtout son visage était lisse et inexpressif et donc difficile à animer, car il se plissait. Il a été question de le refaire. Or, j’ai un background en expressions faciales pour motion capture [capture de mouvements], et on m’a demandé de voir ce que je pouvais faire. Avec énormément de patience et d’imagination, j’ai réussi à — je suis mal mais je vais oser le dire comme ça — sauver le personnage. »

On l’écoute décrire les divers trucs qu’elle trouva pour contourner les limites de la marionnette, et on n’en revient pas des trésors d’invention dont elle sut faire preuve. Pour la plupart des séquences « compliquées » où il apparaît, c’est elle qui a animé Carlo. Pour mémoire, la scène où ce dernier s’envole sur une balançoire, est l’une des plus évocatrices du film.

En définitive, on comprend sans peine que Guillermo del Toro eût désiré dédoubler Peggy Arel.

Le film Guillermo del Toro’s Pinocchio est disponible sur Netflix