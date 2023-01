«Broker»: une fable douce-amère sur la famille

Qu’est-ce qui définit la famille ? Est-elle déterminée par les liens du sang ou est-elle plutôt composée de gens qui se choisissent et qui se protègent, qui prennent soin les uns des autres ? Ces questions fondamentales sont au coeur de l’oeuvre du cinéaste japonais Hirokazu Kore-eda, qui en a fait le point de départ des chefs-d’oeuvre Nobody Knows (2004) et Une affaire de famille (2018) , lauréat de la Palme d’or.

Ce thème d’une grande complexité philosophique et émotionnelle permet au réalisateur japonais de sauter à pieds joints dans ce qu’il fait de mieux : esquisser, à partir d’une intrigue mélodramatique et un peu tirée par les cheveux, des personnages nuancés, complexes et réalistes, qui incarnent à eux seuls les vastes contradictions et blessures du monde.

Les baby boxes

Avec Broker, sa plus récente offrande, le cinéaste japonais choisit d’installer son histoire — peut-être pour démontrer l’universalité de ses interrogations — en Corée du Sud, où le phénomène qu’il souhaitait exploiter, les « baby boxes » (boîtes à bébé), est plutôt répandu.

Ce choix judicieux lui permet aussi de travailler pour la première fois avec l’acteur coréen Song Kang-ho (Memories of Murder, Parasite), qui a obtenu pour ce rôle le prix de l’interprétation masculine à Cannes et dont le talent pour incarner les bougres simplets et sympathiques, porteurs d’une charge émotionnelle diffuse, mais bouleversante, cadre à la perfection avec son univers.

Photo: Entract Films

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme (IU) dépose son bébé au pied d’une église, à l’extérieur de la « boîte à bébé » installée là pour récupérer les enfants abandonnés. Deux policières, postées à proximité, placent l’enfant dans la boîte, où il est retrouvé par Ha Sang-hyeon (Song Kang-ho) et son complice, Dong-soo (Gang Dong-won), deux trafiquants qui exploitent un marché d’adoption illégal.

Leur plan est contrecarré lorsque la mère de l’enfant revient pour avoir de ses nouvelles. Découvrant leurs malversations, elle décide de se joindre à leur voyage pour choisir elle-même les parents de son fils. À leur caravane se joindra également un gamin orphelin et hautement intelligent (Lim Seung-so) qui rêve d’être adopté et d’avoir une vraie famille.

De cette prémisse imprégnée de cupidité et de déchirements, Kore-eda tire un film étonnamment lumineux, teinté de l’espoir que suscitent la tendresse, l’amitié et l’enfance. Malgré quelques passages un peu racoleurs, le réalisateur ne se montre jamais complaisant devant les dilemmes moraux et les déchirements que rencontrent ses personnages, dans lesquels, en dépit de situations extraordinaires, il est impossible de ne pas se projeter.

Le manque de cohérence du récit — particulièrement du dénouement — en fera peut-être tiquer plus d’un, mais ce bémol a en réalité fort peu d’importance dans cette fable tragicomique, dont la mise en scène et le jeu naturalistes et épurés laissent toute la place aux émotions et à l’empathie. Une douceur bienvenue.

Broker ★★★ 1/2 Drame de Hirokazu Kore-eda. Avec Song Kang-ho, Gang Dong-won, Bae Doo-na et IU. Corée du Sud, 2023, 129 minutes.