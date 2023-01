«Saint Omer»: «Des monstres terriblement humains»

Devant le tribunal, on crie « la peine de mort » au passage de l’avocate de la défense. L’affaire a choqué la France, et le procès déchaîne les passions. Pourquoi ? Comment peut-on ? En 2013, Fabienne Kabou, Sénégalaise installée en région parisienne, abandonne sa fille de 15 mois à la marée montante sur la plage de Berck-sur-Mer, dans le nord de l’Hexagone. L’enfant, Adélaïde, sera retrouvée noyée le lendemain matin par des pêcheurs anéantis. L’enquête remonte jusqu’à la mère de la victime, qui va rapidement admettre son crime. Pourtant, lors du procès, Fabienne Kabou affirmera qu’elle ne voulait pas tuer son enfant. Elle y a été contrainte par la sorcellerie.

Pour ce qui est des faits, la réalisatrice leur est restée fidèle à l’extrême. Il faut dire que, dans cette affaire, pas besoin d’en rajouter, la réalité est allée plus loin qu’une fiction. Ces faits, horribles, sont cependant secondaires. Saint Omer, tout drame judiciaire qu’il soit, n’interroge pas le crime en lui-même, mais la figure que représente son auteur : la mère.

Devant l’objectif de la documentariste Alice Diop, qui signe avec Saint Omer sa première fiction, Fabienne Kabou prend le nom de Laurence Coly, et la petite Adélaïde devient Lily. Avec la complicité de l’écrivaine couronnée d’un Goncourt qu’est Marie Ndiaye, Diop explore la noirceur d’un instinct maternel torturé en ajoutant à l’histoire le personnage de Rama, autrice et professeure d’université venue suivre le procès pour son nouveau livre. Elle aussi d’origine africaine, elle a une culture commune à celle de Laurence Coly et fait le lien entre le spectateur et la mère infanticide. Une temporisation absolument nécessaire pour nous rendre un tant soit peu plus accessible la spirale de tourments qui a mené la Sénégalaise à tuer la chair de sa chair.

L’écriture est magistrale. Le personnage de Coly, par son costume, se fond à moitié dans le décor pour devenir une voix, un témoignage, qui surpasse la condition d’humaine de celle qui le restitue. La mise en scène est très théâtrale. L’accusée, contrairement à celle du véritable procès, n’est pas dans un box vitré, mais ouvert et surélevé telle une scène. La tragédienne est acculée devant son auditoire. L’actrice Guslagie Malanda, interprète de la criminelle, déclame presque son texte et en fait ressortir la poésie tragique. Diop laisse libre cours au jeu de celle qu’elle filme dans des plans longs, qu’elle n’entrecoupe guère que pour nous montrer les réactions des autres personnages et l’impact de moins en moins soutenable de ce récit qui dépasse notre entendement.

Place à l’introspection

Au fil des jours de ce procès filmé en temps réel, la caméra se rapproche de Coly tandis que les questions posées deviennent de plus en plus intimes. La cinéaste met l’accent sur l’émotion et filme des portraits de femmes durant les auditions. Comme cela a été dit plus haut, l’aspect judiciaire est relégué au second plan. Grâce au parallèle fait entre Rama et Laurence Coly, il sert surtout de prétexte à l’introspection et à désacraliser l’image de la mère, qu’on voudrait parfaite. Diop et Ndiaye nous invitent à nous demander si nous ne serions pas toutes capables du pire.

C’est avec le plaidoyer, morceau de bravoure du film, que la claque morale nous est assénée : « Nous sommes quelque part toutes des monstres. Mais des monstres terriblement humains. » Diop opère un coup de maître en faisant s’adresser le personnage de l’avocate de la défense directement à la caméra. Voilà maintenant le spectateur juré de cette histoire et dans l’impossibilité de rester neutre. Brillant de simplicité, le stratagème fait mouche.

Reste à savoir s’il se fraiera un chemin jusqu’à Los Angeles. Après avoir décroché le Lion d’argent à Venise en 2022, Saint Omer a été sélectionné par la France pour la représenter aux Oscar dans la catégorie « meilleur film étranger ». Les membres des Academy Awards le retiendront ou pas pour la sélection finale. Verdict le 24 janvier.

Saint Omer ★★★★ Drame d’Alice Diop. Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville, Aurélia Petit, Xavier Maly et Robert Cantarella. France, 2022, 122 minutes. En salle.