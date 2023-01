«La vie selon Otto»: sortez les mouchoirs !

Si efficace dans le drame d’action (Quantum of Solace, World War Z), Marc Forster perd en finesse dans le drame humain (Finding Neverland, Christopher Robin). Comme dirait l’autre, il en beurre épais. Et il y en a beaucoup sur la tartine, dans La vie selon Otto (V.F. de A Man Called Otto), remake de A Man Called Ove de Hannes Holm (représentant suédois aux Oscar dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère, en 2017) basé sur le roman à succès de Fredrik Backman.

Ainsi, sous la direction du réalisateur de l’inclassable Stranger Than Fiction, qui travaille sur un scénario de David Magee — que l’on sait capable du meilleur (Life of Pi) comme du pire (Mary Poppins Returns) —, les accords grinçants de la comédie noire sont délaissés au profit des violons plus sirupeux et plus consensuels de la comédie dramatique.

Un exemple ? Version Forster, ce râleur d’Otto (Tom Hanks en Tom Hanks faisant la « baboune ») s’obstine avec un commis de quincaillerie qui veut lui faire payer six pieds de corde alors qu’il n’en a que cinq entre les mains. Version Holm, ce psychorigide d’Otto (époustouflant Rolf Lassgård) revient à la quincaillerie pour se faire rembourser la corde qui s’est cassée… quand il a essayé de se pendre avec. Il y a quelque chose d’infiniment triste et poignant dans cette aigreur. Quelque chose qui est évacué de la version américaine tirant les ficelles hollywoodiennes que l’on connaît trop bien. Mais qui, au demeurant, sont très efficaces. Il serait malhonnête de ne pas le reconnaître si l’on se fie à la réaction du public de l’avant-première. Ça ne pleurait pas, ça sanglotait. Ça ne pouffait pas, ça éclatait de rire. Tout ça, par la faute de Tom Hanks !

La vie en gris et noir

L’acteur porte solidement Otto sur ses épaules de sexagénaire. Un personnage gris (de l’intérieur comme de l’extérieur) dans un paysage gris (d’hiver) évoluant dans une banlieue grise (de Pittsburgh). Otto, qui vient de se faire pousser vers la retraite. Otto, qui est le gardien plus ou moins officiel de son quartier situé dans un cul-de-sac ; il fait des rondes matinales, veille avec un soin maniaque à la propreté des lieux, expulse les visiteurs non autorisés, etc.

Mais sous tout ce gris, il y a du noir : Otto a perdu sa femme il y a six mois. « Il n’y avait pas de vie avant Sonya (rayonnante Rachel Keller), il n’y en a pas après Sonya », dira-t-il. Et il y croit vraiment. Jusqu’à ce que son train-train quotidien soit chamboulé par de nouveaux voisins : un couple avec deux enfants, bientôt trois. Ils s’imposent avec leur désordre, leurs rires, leurs improvisations. Leur vie, quoi ! Elle, surtout (effervescente Mariana Treviño).

À travers des trames secondaires déposées en arrière-plan (il est en filigrane question d’âgisme, de transphobie, de malversations immobilières, etc.), on découvre le passé de cet ours mal léché qu’est (aujourd’hui) Otto : afin de faire contraste, des retours en arrière lumineux de douceur ont été méticuleusement placés dans les moments les plus sombres que traverse le veuf.

Belle idée, d’ailleurs, d’avoir confié le rôle du jeune Otto au fils de la star et de la productrice Rita Wilson, Truman Hanks. Dont le père, grâce à son talent, fait la force du long métrage, et, à cause de son talent, fait que le bât blesse : on ne peut jamais oublier que Tom Hanks est Tom Hanks. Et si Tom Hanks est aussi maussade et en colère, c’est sûrement pour de bonnes raisons. On est donc immédiatement derrière lui, là où le personnage devrait nous tenir à distance.

On n’en sort pas moins les mouchoirs.

La vie selon Otto (V.F. de A Man Called Otto) ★★★ Drame de Marc Forster. Avec Tom Hanks, Truman Hanks, Mariana Treviño et Rachel Keller. États-Unis. 126 minutes. En salle.