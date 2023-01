«Corsage»: le poids de la beauté

Fascinée depuis l’adolescence par Élisabeth de Wittelsbach, dite Sissi, impératrice d’Autriche, Vicky Krieps, éblouissante actrice luxembourgeoise découverte aux côtés de Daniel Day-Lewis dans Phantom Thread (2017), de Paul Thomas Anderson, a suggéré à la cinéaste autrichienne Marie Kreutzer, avec qui elle avait tourné We Used to Be Cool (2016), d’en tirer un film.

La réalisatrice s’est alors plongée dans de longues recherches sur celle qui a été immortalisée dans une série de films fleur bleue, d’Ernst Marischka, dans les années 1950, sous les traits gracieux de Romy Schneider, qui a repris le rôle dans Ludwig. Le crépuscule des dieux (1973), drame biographique de Visconti consacré à Louis II de Bavière, cousin bien-aimé de Sissi. Qu’allait-elle raconter de plus sur cette figure historique qui en a en inspiré tant d’autres avant elle ?

En 2004, Arielle Dombasle lui prêtait sa silhouette gracile dans Sissi, l’impératrice rebelle, modeste téléfilm de Jean-Daniel Verhaeghe, qui racontait ses derniers jours avant d’être assassinée, à 60 ans, par un anarchiste italien. Récemment, deux séries allemandes à grand déploiement ont revisité le destin de la petite duchesse bavaroise, Sissi (Tou.tv) et L’impératrice (Netflix), où l’on mettait à l’avant-plan la sensualité et la non-conformité du personnage.

S’inspirant librement de la véritable histoire de Sissi, Marie Kreutzer s’est livrée à une interprétation très personnelle de l’impératrice qui n’en avait que faire de la monarchie, réduite à jouer les jolies potiches auprès de son mari, l’empereur François-Joseph (Florian Teichtmeister). Alors qu’elle s’apprête à fêter ses 40 ans, le 24 décembre 1878, Sissi n’a qu’une idée en tête : fuir !

L’art de la fugue

Se sachant devenue vieille aux yeux de la société, surtout aux yeux des hommes, qui ne se gênent pas pour lui faire remarquer ses traits tirés, son teint moins lumineux et sa taille qui s’épaissit, elle s’emploie à lutter férocement contre les affres du temps. Fidèle à ses habitudes, elle pratique la gymnastique, la marche rapide, l’équitation, s’astreint à un régime draconien, demande à ses femmes de chambre de serrer davantage son corset et soigne jalousement sa longue chevelure, sa grande fierté. Lasse d’être invisible aux yeux de son mari, elle recherche le désir dans les yeux de ses amants, dont l’Anglais Bay Middleton (Colin Morgan), à qui elle avoue qu’elle aime le regarder la regardant.

Afin de s’assurer que personne ne soit témoin de sa beauté qui s’étiole, elle refuse qu’on la peigne ou la prenne en photo et se présente masquée à ses sujets. Elle va jusqu’à demander à l’une de ses dames de compagnie (Katharina Lorenz), à qui elle impose un mode de vie spartiate, de prendre sa place lors d’apparitions publiques. À son cousin Louis (Manuel Rubey), elle explique en rigolant comment elle échappe aux commentaires grossiers sur son physique.

Celle qui a été longtemps l’une des plus belles femmes d’Europe et une icône de la mode étouffe. C’est donc cet aspect qu’explore en toute liberté Marie Kreutzer, qui permet à Sissi de poser des gestes exprimant sa colère, tantôt un bras d’honneur, tantôt un cri de rage face à la caméra de Louis Le Prince (Finnegan Oldfield). Ce faisant, elle fait de Sissi un monstre de narcissisme se souciant peu de la grogne du peuple et de la lente agonie de l’empire austro-hongrois.

Rappelant Marie Antoinette, de Sofia Coppola, et Spencer, de Pablo Larrain, portraits non conventionnels de têtes couronnées tourmentées, Corsage comporte certes des passages amusants où Sissi, qu’incarne avec ferveur Vicky Krieps, fait fi des conventions avec cigarette et sourire narquois aux lèvres. N’en demeure pas moins que le film distille l’ennui qui gruge l’impératrice dépressive. Tandis que Sissi fuit sans cesse d’un lieu à un autre pour échapper à sa prison dorée, une sensation d’oppression écrase le spectateur.

Ayant préféré la sobriété à l’opulence, la cinéaste esquisse un portrait aux teintes mélancoliques, baigné par la lumière crépusculaire de Judith Kaufmann et bercé par la musique hypnotique de Camille, au travers duquel elle présente une réflexion glaçante sur la dictature de la beauté. Si elle offre à Sissi de prendre enfin son destin en main avec éclat, d’alléger ses malheurs, le dernier geste libérateur de l’impératrice en laissera plus d’un pantois et songeur.

Corsage ★★★ 1/2 Drame biographique de Marie Kreutzer. Avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz, Manuel Rubey, Finnegan Oldfield et Colin Morgan. Luxembourg–France–Allemagne–Australie, 2022, 113 minutes. En salle.