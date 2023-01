«Le sixième enfant»: Et si le pire était pour le meilleur ?

Certains d’entre vous auront peut-être mis sur leur liste de bonnes résolutions pour la nouvelle année de troquer les divertissements chronophages vite oubliés pour du cinéma avec un grand C. Une excellente résolution que vous pourrez mettre en pratique en commençant par la très belle surprise de ce début d’année :Le sixième enfant.

L’enfant en question est celui de Franck et Meriem, un couple de gens du voyage très croyant qui peine déjà à joindre les deux bouts. La nouvelle d’un sixième bébé n’a donc rien de réjouissant pour eux. Au détour d’un passage de Franck devant le juge, les deux gitans font la connaissance de leur parfait opposé : Julien et Anna, deux avocats qui, eux, ne parviennent pas à avoir d’enfant d’une manière ou d’une autre. La foi de Franck et Meriem fait qu’ils ne peuvent se résoudre à avorter, mais ils ne peuvent pas non plus se permettre de garder l’enfant. Ils vont donc proposer à ce couple de « gens bien » d’acheter le futur bébé.

Le malaise ne nous lâche pas dans ce suspense dramatique que signe le Français, formé à l’école belge, Léopold Legrand. En décembre, le réalisateur et scénariste, dont c’est le premier long métrage, se confiait dans les pages du Devoir sur ces deux « détresses » féminines qu’il voulait transposer à l’écran sans misérabilisme. Visiblement inspiré par le style sobre et terre à terre des Dardenne, il nous offre un film social à la forme incisive proche du documentaire, qui virevolte entre l’abrupte et la compassion. Ses plans vont droit au but, sans fioritures, et s’enchaînent en ne laissant aucune place aux temps morts.

Legrand laisse pourtant du temps au temps. Il y a toute une vie dans ses ellipses temporelles. Les scènes qu’il met en images ne sont que des étapes charnières dans le parcours psychologique complexe de ses personnages. Ou plutôt les parcours psychologiques. Car ce sont bien des individualités très distinctes que l’on découvre et qui se scindent. Littéralement. Franck, Meriem, Anna et Julien n’apparaissent que rarement ensemble à l’image et coexistent opposés dans un montage en champ/contrechamp qui évite soigneusement les gros plans.

La puissance émotionnelle est pourtant bien là. Contenue par les personnages ou suggérée par le réalisateur à travers, par exemple, un dos qui porte tout le poids du monde ou encore, dans un effet ravageur, à travers la pluie qui se mêle aux larmes. Les émotions violentes ne sont montrées sans détour que lorsqu’elles ne sont plus contenables, la pudeur de la réalisation les rendant ainsi encore plus puissantes.

Jamais intrusif grâce à cela, Léopold Legrand nous décrit avec beaucoup de sensibilité l’enfer de deux mères à l’opposé l’une de l’autre et le déchirement de leurs maris dépassés par les événements. Pas besoin d’effets de manche ni d’aucune grandiloquence hollywoodienne. La puissance de l’écriture apposée à un style filmique sobre fait toute l’efficacité du film. Une écriture sûre et à la maturité indéniable. Le jeu des acteurs, sous la direction mesurée de Legrand, parle plus que tous les dialogues qu’il aurait pu écrire. L’interprétation de sa brochette d’acteurs est tout simplement renversante. Sara Giraudeau, dans le rôle d’Anna, nous sert ici l’une des plus belles prestations de cette année à peine entamée. Comment ne pas embrasser le désespoir de cette femme prête à tout pour devenir mère ?

Anna est une femme broyée par l’infertilité et les refus à ses demandes d’adoption pour qui le besoin de maternité surpasse la morale et a eu raison de ses repères. En face, Meriem remet en question le concept de « bonne mère » en prenant le risque de finir en prison pour offrir un avenir meilleur loin d’elle à son sixième enfant. Leurs deux souffrances transposées à l’écran nous font ravaler notre goût du jugement et ébranlent nos repères. Après la dernière scène, on ne sait plus quoi penser de cet acte immoral qui vient réparer une injustice criante.

Oui, Le sixième enfant fait exploser nos certitudes morales d’une main de maître. Bouleversant de part en part, entre des acteurs en extase, un scénario brillant et une réalisation intelligente, ce premier long métrage de Léopold Legrand laisse présager le meilleur pour la suite.

Le sixième enfant ★★★★ Suspense dramatique de Léopold Legrand avec Sara Giraudeau, Judith Chemla, Benjamin Lavernhe et Damien Bonnard. France, 2022, 107 minutes. En salle.