«Les années Super 8»: les années Annie Ernaux

En obtenant le prix Nobel de littérature, Annie Ernaux vit un rêve qu’elle n’avait jamais eu. Elle le dit, la parole claire, son verbe tranchant volontiers les mauvaises langues. Les prix et les hommages ne l’ont jamais intéressée. Elle n’avait jamais pensé en recevoir. En 2000, elle affirmait ne pas s’imaginer qu’elle pourrait « avoir un grand prix international, voire le Goncourt, qui [l]’indiffère de toute façon ». Elle avait remporté, en 1984, le prix Renaudot pour La place.

Ses pensées sont ailleurs que dans les honneurs. « Ce que je désire est impossible, c’est revivre les choses. » La volonté d’écrire l’habite, encore et toujours. Le projet de sa vie est là, tout entier, bien qu’elle n’ait jamais cessé par ailleurs d’aimer, de s’engager, de maintenir son travail de professeure, avec le sentiment prenant qu’elle devait, quoi qu’il arrive, s’assurer d’« être utile » en société, au quotidien, comme sa mère le lui recommandait.

D’Annie Ernaux apparaît sur les écrans Les années Super 8, un montage de films familiaux réalisés entre 1972 et 1981. Il s’agit d’un récit intime, sur la base de ces films laissés de côté au fil des années. Les images, recousues en suivant une trame chronologique, sont accompagnées d’une narration portée par la voix de l’écrivaine elle-même. Annie Ernaux réfléchit, dans ce texte, à ces images qui défilent comme un reflet de sa vie, de celle de ses proches.

Le projet est né à l’initiative de son fils benjamin. David Ernaux-Briot, journaliste scientifique, la cinquantaine avancée, voulait visionner en famille ces bobines oubliées qui contiennent une partie de son enfance. Lors d’un visionnement intime, en 2016, il a enregistré les commentaires de sa mère, lui demandant par la suite d’écrire à ce propos.

Annie Ernaux, née Duchesne, avait épousé Philippe Ernaux en 1964. Chemin faisant, elle découvrait que son rapport au monde, sous les grandes exigences sociales qu’imposent le mariage et ses convenances, l’éloignait par trop d’elle-même. Elle voulait écrire.

Comme plusieurs hommes de sa génération, Philippe Ernaux avait eu l’envie de mettre son regard sur le monde à l’abri en le plaçant derrière le viseur d’un appareil cinématographique. Armé d’une caméra Bell & Howell et de bobines de pellicule couleur, il devenait le fabricant maison de souvenirs de famille fixés à jamais dans la gélatine d’une émulsion fragile, donnant de la sorte une durée nouvelle à la vie commune. « Filmer représente une façon d’intervenir sur le monde, sinon du moins de s’en faire le reporter », dit Annie Ernaux dans le commentaire toujours lucide qui se juxtapose au déroulé de ces images.

Le couple Ernaux s’est effondré, comme tant d’autres. Du particulier de cette histoire qu’aucune image de bonheur projetée ne saurait tout à fait racheter, Annie Ernaux a su tirer des matériaux universels pour reconstruire son monde, pour en déplier sous nos yeux les horizons nouveaux, offerts par ce fait même à tous. Cela a donné, entre autres livres, Les années, La honte, La femme gelée, tout aussi bien que Le jeune homme, ce petit livre simple et troublant paru juste avant son couronnement par le Nobel.

Des images nouvelles

À vrai dire, la perspective de voir Les années Super 8, des images animées de la vie privée d’Annie Ernaux, ne m’enchantait pas du tout. J’en ai même repoussé le visionnement inconsciemment. Pourquoi ? Après tout, cela menaçait de substituer une lumière nouvelle, celle de la réalité de l’écrivaine, aux images qui s’étaient patiemment édifiées en moi, au fil d’années à fréquenter son oeuvre. Si bien que je n’étais pas certain du tout de vouloir subir une transposition de ce qui s’était créé en moi grâce à la lecture. J’avais tort. Le regard que pose Annie Ernaux dans Les années Super 8 s’avère à la mesure de son oeuvre elle-même : remarquable, sensible, exemplaire.

Photo: Les Films Pelleas

Voici des fragments projetés de son existence au Chili, au début des années 1970, où elle part à la rencontre du pays de Salvador Allende jusqu’à le rencontrer. Voici la montagne enneigée où sa famille part skier, alors qu’elle n’a que faire des sports d’hiver, de ces espaces de villégiature où il est entendu qu’il faut être heureux, parce que les vacances l’exigent. Voici ses enfants qui grandissent, sa maison de banlieue, où elle vit toujours. Un fauteuil à la sinuosité étrange trône au milieu de son salon des années 1970. Sur les photos qui ont circulé à l’occasion de son prix Nobel, on l’y voit toujours, comme le témoin d’une stabilité à travers des années pourtant mouvementées.

Que montrent encore ces films de famille ? Voici les fêtes, la belle saison des voyages, sa mère qui vit avec eux, des gens qui parlent mais dont les paroles exactes sont à jamais perdues dans le silence des images. Voici, au-delà des images elles-mêmes, les rêves projetés dans l’idéalisation aussi bien de la campagne que de l’Albanie, ce projet politique mort-né d’une société nouvelle, écrasé sous un théâtre de faux-semblants troublants qu’Annie Ernaux était partie visiter.

Toutes ces images, captées par la caméra Super 8, soufflées pour être présentées sur les écrans d’aujourd’hui, sont portées par un long texte qu’Annie Ernaux lit d’une seule coulée, en guise de narration, d’une voix calme, posée et d’une certaine façon rassurante. L’écrivaine y dit, comme dans quelques-uns de ses livres, le sentiment d’étouffement qui la gagne et qui gonfle au sein de cette vie de couple tandis que les images montrent pourtant les formes lisses et trompeuses que revêt parfois l’illusion d’un bonheur en partage.

Changer le monde

Dans le regard qu’elle pose sur toute la société à travers l’examen de sa propre vie, Annie Ernaux a souvent été accusée par des esprits chagrins, ceux qui souvent ne l’ont pas lue vraiment, d’être trop engagée et de déplaire pour cette raison. En 1989, elle expliquait pourtant bien que « l’écriture, quoi qu’on fasse, “engage”, véhiculant, de manière très complexe, au travers de la fiction, une vision consentant plutôt à l’ordre social ou au contraire le dénonçant ». Autrement dit, feindre en littérature de n’être nulle part constitue une tromperie devant laquelle l’histoire rétablit néanmoins la vérité. « Si l’écrivain et ses lecteurs n’en ont pas conscience, la postérité ne s’y trompe pas. Il n’y a pas d’apolitisme au regard de l’histoire littéraire. »

Annie Ernaux s’est dite plus d’une fois sensible aux enseignements de la sociologie, comme elle en témoignait à la mort de Pierre Bourdieu. La sociologie, par ses analyses réfléchies, permet de modifier la vision qu’on a de soi et des autres. Il lui a toujours semblé qu’en « mettant au jour les mécanismes cachés de la reproduction sociale, en objectivant les croyances et processus de domination intériorisés par les individus à leur insu, la sociologie critique de Bourdieu défatalise l’existence ». Ce qu’elle fait, au fond, dans ses romans, à sa façon, en s’attachant à un monde très factuel.

Dans son discours de réception du prix Nobel, l’écrivaine affirme que « le silence, dans certains moments de l’Histoire, n’est pas de mise ». Comment s’étonner de la voir dénoncer, dans une écriture au scalpel, les dérives opérées dans nos sociétés ? Nous subissons de plus en plus la montée d’une idéologie du repli et de la fermeture, dit-elle. Des courants fondés « sur l’exclusion des étrangers et des immigrés, l’abandon des économiquement faibles, sur la surveillance du corps des femmes ». Cette situation impose « toujours et partout, un devoir de vigilance », surtout à l’heure où le « poids du sauvetage de la planète, détruite en grande partie par l’appétit des puissances économiques », ne saurait peser, « comme il est à craindre, sur ceux qui sont déjà démunis ». La littérature, pour Annie Ernaux, a toujours été politique.

Les années Super 8 Documentaire d’Annie Ernaux et David Ernaux-Briot, France, 2022, 61 minutes. À la Cinémathèque québécoise dès le 6 janvier.