Film démiurgique pour roi fou

La série A posteriori le cinéma se veut une occasion de célébrer le 7e art en revisitant des titres phares qui fêtent d’importants anniversaires.

Il est des artistes prompts à affirmer qu’ils ou elles mourraient pour leur art. Dans les faits, et c’est heureux, le geste joint rarement la parole. Au nombre des exceptions : le cinéaste Luchino Visconti qui, après s’être tellement épuisé à tourner la bien nommée fresque Ludwig, le crépuscule des dieux, fut foudroyé par un AVC paralysant ; non que cela le dissuadât de reprendre le montage de son film. Hélas, cette conclusion à sa « trilogie allemande », conçue dans la foulée des films Les damnés et Mort à Venise, demeura de son vivant charcutée. Restauré depuis, ce chef-d’oeuvre maudit cofinancé par l’Italie, la France et l’Allemagne, eut sa première à Bonn en janvier 1973.

Le film relate le déclin mental et physique de Louis II de Bavière, surnommé « le roi fou ». Après avoir accédé au trône à l’âge de 18 ans, il fut interné et mourut noyé à 40 ans dans le lac de Starnberg, dans des circonstances nébuleuses.

De son côté, Les damnés (1969) conte la déchéance d’une riche famille d’industriels sous Hitler, tandis que Mort à Venise (1971) montre l’avilissement d’un célèbre compositeur qui, durant une cure de repos, est obnubilé par la beauté angélique d’un adolescent.

On aura compris que la déliquescence des nantis est le thème fédérateur de ladite trilogie.

Résultat somptueux

Sachant cela, on ne s’étonnera guère que Visconti, issu de la noblesse milanaise, eût embrassé en début de carrière des idéaux marxistes au moment de cofonder le néoréalisme italien. Force est cependant de constater que l’attrait des gens ordinaires lui passa. En effet, la seconde partie de sa carrière, consacrée aux splendeurs et misères des notables et des puissants, est caractérisée par une ambition formelle aux antipodes de la première.

C’est pendant qu’il cherchait des lieux de tournage pour Les damnés que Visconti songea à faire Ludwig. Comme l’explique Henry Bacon dans Visconti. Explorations of Beauty and Decay :« En 1971, [Visconti] travaillait à un projet encore plus grandiose, l’adaptation de La recherche du temps perdu, qui fut reportée pour des raisons financières, aussi Visconti jugea-t-il le moment venu pour Ludwig. La maison des Wittelsbach, ancienne dirigeante de Bavière, et la fonction publique bavaroise furent très coopératives. Il obtint la permission de tourner dans tous les palais royaux et put utiliser les trésors de la famille de manière à recréer le bon décor. »

Dire que le résultat est somptueux tient de l’euphémisme. Rarement aura-t-on vu film plus opulent, mais opulent à raison. Esthète, Louis II vivait dans une bulle, dépensant sans compter pour la construction de châteaux de contes de fées, tout de dorures et de fioritures.

Le faste et l’intime

Or, malgré le faste déployé, Visconti ne perd jamais de vue son protagoniste. Dans Libération, Samuel Douhaire relevait à ce propos en 2001 :

« Bien que tourné avec un budget de superproduction et un luxe incroyable dans les décors et les costumes, ce film historique est résolument intimiste : condition indispensable pour appréhender la personnalité d’un héros qui, en bon romantique, refusait la réalité du jour pour mieux se réfugier dans les ombres de la nuit. Devant la caméra amoureuse de Visconti, Helmut Berger réincarne Ludwig le roi fou, le roi vierge, le roi lune dans un mimétisme troublant, depuis le visage d’ange du couronnement jusqu’à la face bouffie des derniers jours. »

De fait, à l’instar de ceux qui l’ont précédé dans la « trilogie allemande », Ludwig/Louis II est épris de beauté, mais une laideur intérieure se traduit par une apparence devenue monstrueuse à la fin : voir Martin (Helmut Berger à nouveau) dans Les damnés, et Gustav (Dirk Bogarde) dans Mort à Venise.

Visconti avait en l’occurrence maintes raisons d’être attiré par un projet comme Ludwig. Gaia Servadio, une proche, résume dans son ouvrage Luchino Visconti. Une biographie : « Il y a l’idée de Louis II en tant qu’homme hors de son temps, il y a l’amour pour Wagner [Visconti espérait à l’époque monter L’anneau du Nibelung à l’Opéra de Milan] et, plus modestement, le souci de construire […] Visconti avait lui aussi la manie de « construire » des maisons, de laisser dans son sillage une traînée de villas et de tours. Et il y avait l’homosexualité, mais pas avec cette culpabilité qui hantait Louis II. »

À l’époque, Luchino Visconti entretenait une liaison tumultueuse avec Helmut Berger : « Il y avait une raison importante, cependant, pour Visconti de filmer Ludwig dès que possible : c’était une façon de consacrer Helmut Berger en tant qu’acteur », affirme Gaia Servadio.

Le film se fit donc, mais Visconti y laissa sa santé et, s’il continua de former un couple avec Berger, leur relation fut toujours empreinte de crises et de tourments : grand film malade pour grand amour malade.

Parlant de grand amour, Ludwig explore celui, chaste, qu’éprouva Louis II, durant sa courte vie, pour sa cousine Sissi, impératrice d’Autriche. Elle qui avait pourtant juré que jamais, elle ne rejouerait ce rôle l’ayant révélée, Romy Schneider accepta de le reprendre pour Visconti.

À jamais une énigme

Au lendemain de la première, le gouvernement bavarois signifia son outrage aux producteurs en regard de l’homosexualité — pourtant documentée dans son journal intime — du défunt roi. Une heure de matériel fut amputée du film, dont la durée de 173 minutes constituait déjà, pour Visconti, un douloureux compromis. Trop affaibli pour se battre, il n’y put rien changer, et d’autres pays sortirent les ciseaux.

En 2017, Arrow Video procéda à une méticuleuse restauration de la version de 173 minutes qu’exécrait Visconti, et surtout de celle de 238 minutes, conforme à sa vision originelle.

Cette année-là, Samuel Petit, de la Cinémathèque française, écrivait, extatique : « Oeuvre démiurgique, fiévreuse, flamboyante et fascinante, parfois qualifiée de « décadentiste », Ludwig reste à part dans la carrière du cinéaste, de par son ambition artistique, son statut de film maudit, mais également du fait des nombreuses turpitudes advenues pendant sa préparation, sa réalisation, et ses différents montages ! »

À noter qu’en dépit de sa nature « incomplète » aux yeux de Visconti, Ludwig fut bien reçu par la presse européenne, raflant en Italie les prix du meilleur film et de la meilleure réalisation, en plus de valoir une mention spéciale à sa star.

À la sortie du film en France, Olivier Nicklaus écrivit dans Les Inrockuptibles que l’on pouvait lire « tout » Visconti dans Ludwig, « une méditation sur un univers qui s’écroule, sur le rôle de l’artiste, la liberté individuelle, la folie et la mort ».

Aux États-Unis, par contre, on détesta. D’avance peu séduite par le style du cinéaste, Pauline Kael, du New Yorker, reprocha à Visconti son traitement trop peu « frivole ». Vincent Canby, du New York Times, titra « Une étude en dépravation ».

Des années plus tard, dans le même quotidien, Joshua Barone évoquera plutôt un film « élégiaque, immersif et ultimement tragique » au moment d’aborder la dimension queer de la « trilogie allemande ».

Au vu du destin de Louis II, « tragique » est le mot juste. D’ailleurs, lors du dénouement, Visconti garde entier le mystère entourant la mort du souverain. C’était en l’occurrence le plus bel hommage que le cinéaste pouvait rendre à Louis II, qui écrivit jadis à une amie : « Je veux rester à jamais une énigme, pour les autres, et même pour moi. »

Le film Ludwig, le crépuscule des dieux est disponible sur iTunes dans sa version de 238 minutes en italien, s.-t.a.