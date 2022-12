Des cinéastes et des t-shirts

Pour cette série, Le Devoir vous fait entrer dans les coulisses de grands reportages de ses journalistes en 2022. Au Festival international du film de Toronto, François Lévesque a vu, interviewé et écrit presque jusqu’à l’épuisement, mais ne changerait rien à cette semaine d’émerveillement.

Je suis en proie à un mélange de nervosité et d’excitation. Et pour cause : je m’apprête à vivre ma première couverture du Festival international du film de Toronto. Incontournable, l’événement se déroule cette année en personne, après deux crus pandémiques. J’arrive hyperpréparé : dates et heures des premières, projections de presse, entrevues et tombées des textes prévus sont dûment notées dans mon téléphone. Or, il est des aléas festivaliers hors de mon contrôle, parfois pour le pire, mais souvent pour le meilleur.

J’ai bien fait d’arriver la veille de l’ouverture, me dis-je le mercredi 7 septembre en posant ma valise dans ma chambre avant d’en ressortir aussitôt. Direction : la projection de presse du très attendu Women Talking, de Sarah Polley (avant mon départ de Montréal, j’ai vu certains titres pour lesquels des entretiens sont prévus : ces visionnements en amont me sauveront un temps précieux en aval).

Le film, sur les femmes abusées d’une communauté mennonite qui se demandent si elles partiront ou resteront, me bouleverse. Je tisse des liens avec deux des films vus avant ma venue : Emily, une superbe biographie de l’autrice Emily Brontë, et Holy Spider (Les nuits de Mashhad), sur une journaliste iranienne décidée à stopper un tueur de prostituées. Sur un calepin, je gribouille : « Quatre films unis par héroïnes brillant en contexte hostile ; thème de la sororité agit comme force tranquille ou bouillonnante mais constante. »

Le matin du jeudi 8 septembre, c’est la catastrophe : je me suis rendu dans le mauvais « Cineplex Cinema » pour la projection de presse du film The Whale (La baleine), de Darren Aronofsky. J’écris aux gens du TIFF en sautant dans un taxi, conscient que je manquerai les 15 premières minutes du film. Mais voici qu’à destination, une bénévole me rassure alors que je m’excuse profusément : « Nous vous avons attendu avant de commencer, monsieur Lévesque. » Je reste coi devant tant de prévenance.

La vulnérabilité de Spielberg

Le vendredi 9 septembre, deux constats : le décès d’Elisabeth II la veille n’a pas entamé l’euphorie qui règne dans la Ville Reine, et la rue King, piétonne pendant le festival, est impraticable pour cause de foule non pas en pleurs, mais en liesse. La raison ? Taylor Swift !

La marée humaine sera presque aussi imposante le lendemain pour Jennifer Lawrence, lors de la première de Causeway. D’ailleurs, je discute ce samedi-là avec la réalisatrice du film, Lila Neugebauer. Auparavant toutefois : test obligatoire de dépistage COVID.

Il s’agit sans conteste de ma journée la plus chargée : une projection de presse, une conférence, trois entrevues, une première, un texte…

En attendant à l’extérieur de la suite où je dois rejoindre Park Chan-wook, l’un de mes cinéastes favoris, je discute avec une attachée de presse que je connais depuis des années, mais que je rencontre pour la première fois. Avant de partir, elle enjoint à son adjointe de me donner autant de temps que je le désire. Dans un contexte où la norme est 10 minutes, c’est inespéré.

En me serrant la main, Park Chan-wook déclare adorer mon t-shirt du film Blow Out, de Brian De Palma. Nous parlons longuement, de Décision de partir, prix de la mise en scène à Cannes, de ses films précédents, de sa démarche ; moment privilégié.

Ce même samedi, en soirée, a lieu la première mondiale de l’autobiographique The Fabelmans (Les Fabelman), de Steven Spielberg. Le public accueille le légendaire réalisateur comme une rock star. C’est très émouvant d’être témoin de la fébrilité et de la vulnérabilité de l’un de ses héros. Dire que le film est à la hauteur est un euphémisme.

Le lendemain, alors que je porte un t-shirt du film Possession, d’Andrzej Zulawski, c’est au tour de Darren Aronofsky de s’exclamer : « I fucking love your t-shirt ! »

Minutes volées

Au rayon des imprévus, il y a cette entrevue avec le réalisateur Florian Zeller, pour The Son (Le fils), qui n’aura finalement pas lieu. Je reçois en revanche confirmation de celles avec le cinéaste Hirokazu Kore-eda et avec la superstar sud-coréenne Song Kang-ho (Parasite) pour le touchant Broker.

Sans compter ces quelques minutes volées en compagnie de la vedette d’Emily, Emma Mackey (la série Sex Education), à l’issue de mon entretien avec la réalisatrice du film, Frances O’Connor — encore une attachée de presse bonne fée.

Sur Facebook, j’écris le 13 septembre : « Derniers moments au #tiff. J’enchaîne quatre (belles) entrevues avant mon départ. Après “As-tu vu tel film ?” la question qui m’a le plus souvent été posée ici est “Es-tu allé à tel party ?”. La réponse, chaque fois ? “Non.” J’ai vu des films, j’ai écrit avec frénésie et ferveur plus d’une dizaine de textes (c’est pas fini), et j’ai mis en banque une douzaine d’entrevues en prévision des sorties ces prochains mois. Un marathon auquel je ne changerais rien. Même pas un verre de champagne. J’aime ma profession. J’aime le cinéma. »