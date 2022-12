2022, faste année cinéma

L’agence de presse cinématographique Mediafilm a publié vendredi son bilan des films qu’elle a cotés en 2022. « Ce fut une année faste », indique-t-elle. Avec le retour du cinéma en salle et des festivals en bonne et due forme, l’année qui s’achève a été marquée par un accroissement des sorties de films et par des oeuvres de grande qualité.

Rappelons que Mediafilm cote, chaque année depuis 1968, presque tous les films qui sortent en salle et sur les plateformes au pays, les classant de 1 (chef-d’oeuvre) à 7 (minable). En 2022, parmi les 485 longs métrages évalués, 3 films ont été cotés 2, 92 ont été cotés 3 et 213 ont été cotés 4.

« 485, c’est énorme, c’est presque deux fois plus que l’an dernier », soutient Éric Fourlanty, rédacteur en chef de Mediafilm. Il explique bien sûr cet accroissement par l’allègement des mesures sanitaires dans les salles de cinéma, mais aussi par « la place accrue des plateformes numériques ».

Dans son bilan de 2022, Mediafilm note que « les sorties de longs métrages tous genres confondus se sont divisées en parts à peu près égales entre les cinémas traditionnels et les Netflix et autres Prime de ce monde ».

En 2022, Netflix a notamment assuré la distribution de films de réalisateurs d’envergure tels que Noah Baumbach (White Noise, coté 4) et Alejandro González Iñárritu (BARDO. Fausse chronique de quelques vérités, aussi coté 4).

Retours en force d’illustres cinéastes

De nombreux cinéastes renommés desquels on attendait de nouveaux films depuis longtemps ont également refait surface en 2022. Mediafilm a notamment coté 3 les deux derniers films de Steven Spielberg (West Side Story et The Fabelmans), ou encore d’Arnaud Desplechin (Frère et soeur et Tromperie).

La comédie d’époque Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson — qui n’avait pas sorti de long métrage depuis 2017 —, a également reçu la cote 3, ainsi que la très stylisée science-fiction After Yang de Kogonada, dont le précédent film, Columbus (2017), avait ravi la critique.

2022 a aussi été marquée par le retour d’importantes franchises. M. Fourlanty souligne les « rouleaux compresseurs » qu’ont été le quatrième volet de La matrice et le deuxième Avatar. Les deux films ont d’ailleurs été cotés 4 par Mediafilm.

Ces films représentent aussi, selon M. Fourlanty, une plus vaste tendance qui a été observée à la fois dans les superproductions et les films indépendants, c’est-à-dire que les films deviennent de plus en plus longs. « C’est comme si certains producteurs voulaient se distancier des plateformes et donner lieu à des projections plus événementielles afin que les gens en aient pour leur argent », dit-il.

Une « excellente » cuvée québécoise

« Succès, rayonnement et excellence décrivent bien l’année cinématographique québécoise », indique également Mediafilm dans son bilan de l’année. L’entreprise rappelle que de nombreux films d’ici ont « rayonné à l’international », tels que « Babysitter de Monia Chokri à Sundance, Falcon Lake de Charlotte Le Bon à Cannes et Un été comme ça de Denis Côté à Berlin ».

Le coup de coeur de M. Fourlanty demeure toutefois Viking, de Stéphane Lafleur, qui a récolté une mention spéciale du jury au Festival international du film de Toronto (TIFF). Il lui a accordé l’une des rares cotes 2 de l’année.

« Viking est l’un des films les plus originaux que j’ai vus, soutient M. Fourlanty. Il déjoue les attentes du spectateur, et en même temps, il est fidèle à l’univers de Stéphane Lafleur. On y retrouve la même ambiance mélancolique qu’on lui connaît, sans dénaturer le ton humoristique du film. D’un point de vue technique, c’est aussi remarquable, surtout sur le plan du montage. »

Mediafilm souligne aussi la résilience du cinéma québécois dans un contexte où à l’international, et tout particulièrement en France, on enregistre une baisse record du nombre d’entrées en salles. Les films Confessions de Luc Picard et 23 décembre de Miryam Bouchard ont été millionnaires au box-office, suivis de près par Tu te souviendras moi, d’Éric Tessier.

Les femmes à l’avant-plan

Les réalisatrices sont plus que jamais à l’honneur parmi les cotes de Mediafilm cette année. Parmi les 92 films à avoir été cotés 3 par Mediafilm en 2022, 24 ont été réalisés par des femmes. En outre, deux des trois films qui ont obtenu la cote 2 ont été réalisés par des femmes : Sous le soleil de Charlotte Wells et Geographie of Solitude de Jacquelyn Mills.

Ce dernier est d’ailleurs devenu le premier film québécois réalisé par une femme à recevoir cet honneur, ainsi que le 11e film d’ici et le seul documentaire québécois. « Dans ce documentaire novateur, véritable immersion sensorielle au carrefour du poétique et de l’organique, Jacquelyn Mills invente un nouveau langage », a commenté la critique de Mediafilm Céline Gobert, à la sortie du film.

L’Association québécoise des critiques de cinéma (AQCC), qui décerne chaque année son prix du meilleur long métrage international, a quant à elle sélectionné deux femmes parmi ses cinq finalistes. On y retrouve encore Sous le soleil de Charlotte Wells, mais aussi All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras, qui a reçu la cote 3 de Mediafilm. C’est toutefois EO, de Jerzy Skolimowski, qui a remporté le prix de l’AQCC cette année.