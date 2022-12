«Mondes de glace» dévoile les secrets de la glace

Froide et dure, souvent austère, protégeant les océans de sa blancheur étincelante, la glace joue un rôle essentiel dans l’écosystème mondial. Elle porte aussi la mémoire de la terre, qu’elle a d’ailleurs déjà recouverte en entier, il y a très longtemps. En fait, notre planète a passé la majeure partie de sa vie ensevelie sous la glace.

Ce sont quelques-unes des multiples facettes de la glace qu’a explorées le réalisateur Philippe Baylaucq en créant Mondes de glace, expérience immersive à l’affiche du Planétarium Rio Tinto Alcan, à Montréal, jusqu’au mois de juin prochain.

Grâce à la technologie associée à la projection sous dôme, Mondes de glace permet à la fois d’observer le monde à travers la glace et de suivre le périple de la glace bien au-delà de l’expérience terrestre, jusque dans les anneaux de Saturne ou au fond des cratères de la Lune.

Photo: Office national du film du Canada

« Avec cette expérience, je voulais que les spectateurs puissent entrer dans la glace, au propre et au figuré, explique Philippe Baylaucq en entrevue. Au figuré, en l’abordant à travers l’astronomie, la climatologie et la physique, et au sens propre, en entrant dans la glace » avec la caméra.

Une revue de tournage montre d’ailleurs comment son équipe a dû travailler longtemps dans un espace réfrigéré de Montréal, alors qu’il faisait 30 degrés dehors, au mois de juin 2020. Ce n’est qu’en raison de cette chaleur intense que le laboratoire de glace, qui avait fermé ses portes jusque-là, a décidé de les rouvrir, ce qui a permis la réalisation du film.

C’est entre autres en relevant le défi de conserver de la glace pour le tournage que Philippe Baylaucq a pris conscience de l’ampleur des enjeux soulevés par la disparition des glaciers.

Le peuple de la glace

Pour la narration du documentaire, l’équipe de Philippe Baylaucq a choisi l’Inuite Beatrice Deer, née à Quaqtaq, au Nunavik. Originaire d’un peuple qui a la glace pour territoire, elle offre un témoignage qui, mêlé aux connaissances scientifiques, apporte une dimension humaine à l’ensemble.

« La glace, c’est un territoire, c’est leur pays [aux Inuits], explique Philippe Baylaucq en entrevue. C’est là-dessus qu’ils marchent, qu’ils se déplacent de village en village, pour aller chasser. C’est là que l’on comprend tout ce que les changements climatiques ont comme impact. Cela met à mal leurs connaissances ancestrales, qui indiquent où aller et où ne pas aller, jusqu’à quelle date au printemps on peut se rendre à un endroit, des connaissances qui se sont passées de génération en génération. »

Photo: Office national du film du Canada

En sondant ce qu’il reste des grands glaciers canadiens, on découvre les différentes couches qu’y a laissées l’activité humaine. Bien que la glace des icebergs, très ancienne, produise une eau d’une grande pureté, celle des glaciers traduit les diverses phases de pollution de la Terre, de la poussière de charbon aux radiations associées à l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl.

Ces glaciers fondent d’ailleurs à une vitesse folle, alors que l’activité humaine produit infiniment plus de gaz carbonique que tous les volcans terrestres réunis.

Mondes de glace Au Planétarium Rio Tinto Alacan jusqu’au 22 juin.