Sarah Polley, femme de parole et de cinéma

Dans un grenier à foin, un groupe de femmes se sont réunies clandestinement afin de prendre une décision cruciale. En effet, depuis des années dans leur communauté mennonite, femmes, adolescentes et petites filles sont droguées et agressées la nuit venue. L’infamie ayant été découverte par une poignée d’entre elles, des coupables ont été arrêtés. Solidaires devant l’indéfendable, les autres hommes se sont rendus en ville afin de les faire libérer. Profitant de cette absence, des déléguées doivent choisir, au nom de toutes, si les femmes quitteront la communauté, resteront et se battront, ou maintiendront le statu quo. Basé sur le roman de Miriam Toews, lui-même inspiré d’une histoire vraie, Women Talking (Ce qu’elles disent) est un grand coup de gueule — et de cinéma — poussé par la cinéaste Sarah Polley.

« Je ne suis pas une lectrice rapide, mais j’ai lu le roman de Miriam très vite : il est passé à travers moi comme une décharge électrique », se souvient Sarah Polley.

« Je l’ai trouvé essentiel. Je n’avais jamais rien lu de tel. Ce roman soulevait en outre des questionnements qui me rejoignaient intimement. Des questionnements intemporels, autour de la foi, du pardon, des distinctions à faire entre la culpabilité individuelle et les injustices systémiques… Comment s’y prend-on ? Quelle part de blâme revient à l’individu, et quelle part incombe à la société qui a permis, facilité, voire encouragé, les abus perpétrés ? »

Ona (Rooney Mara), Salome (Claire Foy), Mariche (Jessie Buckley), Agata (Judith Ivey), Greta (Sheila McCarthy) et Scarface Janz (Frances McDormand) sont au nombre des représentantes imparties du sort de leurs soeurs, de leurs amies, de leurs mères, de leurs filles et petites-filles. Et ces questions, elles se les poseront et en débattront, parfois âprement, car leurs avis divergent. Seul homme présent : August (Ben Whishaw), l’instituteur, qui a accepté de rédiger le procès-verbal, aucune des femmes ne sachant écrire.

« Pour écrire un scénario qui refléterait la réalité de chaque personnage, j’ai dû me mettre dans la peau de chacune, successivement, qu’importent mes opinions personnelles. Dans la vie, je suis plutôt du type “rester et me battre”. Épouser les perspectives de chacune, tâcher de comprendre les points de vue était nécessaire afin que les focalisations individuelles soient authentiques. »

Comme une fable

Chacune a son bagage, ses convictions, sa manière de panser ses plaies physiques et psychiques… Dans le discours, la misogynie endémique est aussi bien dénoncée qu’intériorisée. Mais leur avenir à toutes est dans la balance, et les hommes sont un peu plus près de rentrer avec chaque heure qui passe.

« Ce rappel que le temps presse était capital, car le film devait bouger, être mû par un élément de suspense, de manière à contrebalancer le contenu philosophico-spirituel débattu par les personnages. Je me suis assurée que le film ait une ampleur, qu’il respire et que le canevas soit vaste. Il y a un élément de huis clos, à cause du grenier à foin où les femmes se réunissent, mais je tenais à les en faire sortir souvent. »

Très tôt dans le processus d’adaptation, qu’elle décrit comme marcher à tâtons dans les ténèbres vers un élusif point lumineux, Sarah Polley convient de traiter le récit comme une fable.

« C’était afin de conserver cette dimension intemporelle que je mentionnais plus tôt. Il y a un côté archétypal assumé, jumelé à une espèce de réalité amplifiée, qui participe à cette volonté presque allégorique. »

Avec une telle distribution, Women Talking bénéficie par ailleurs, sans surprise, d’une interprétation de haut vol.

« C’était un vrai casse-tête, car je ne pouvais pas choisir une actrice pour un rôle sans avoir arrêté mon choix pour tous les autres rôles : c’était un tout. Et j’estimais indispensable qu’il s’agisse d’actrices capables de laisser leurs partenaires briller. »

Par-delà #MeToo

Depuis son dévoilement à Telluride et au TIFF, Women Talking a volontiers été décrit comme un « film #MeToo ». C’est à la fois vrai et réducteur. « Honnêtement, je considère que le film est surtout lié au mouvement #MeToo [#MoiAussi] dans la mesure où il n’aurait jamais été financé avant #MeToo », nuance Sarah Polley.

« Donc, en ce sens, oui, il s’agit d’un “film #MeToo”, mais le fait est que Miriam a écrit le roman avant. Et là encore, malheureusement, ce que ces femmes ont vécu est intemporel. Ce qui me plaît dans ce récit toutefois, c’est que ces femmes s’interrogent sur la meilleure façon pour elles d’aller de l’avant, de s’émanciper et de s’épanouir. Elles font progresser la conversion et refusent de la laisser stagner. »

Tout du long, on est porté par le drame de ces femmes, par leur lucidité, par leur détermination. À l’horreur de ce qu’elles subissent depuis des années, Sarah Polley oppose, à l’image, une poésie envoûtante. La laideur des crimes n’en paraît que plus laide, et la beauté de la démarche des femmes, plus belle encore.

Cet équilibre est maintenu jusqu’à la fin — on se gardera de révéler à quelle conclusion en arrivent les héroïnes. « C’est lumineux et plein d’espoir, mais ce n’est pas parfait », résume Sarah Polley.

Certaines font des compromis pour le bien de toutes les autres, certaines sacrifient quelque chose pour la même raison…

« Je crois que ça aurait été simpliste de prétendre qu’un dénouement parfait était possible. »

En parallèle du film

Entrée dans l’industrie il y a près de quarante ans, encore gamine, en tant qu’actrice dans des productions telles que la série Road to Avonlea (Les contes d’Avonlea) et le film de Terry Gilliam The Adventures of Baron Munchhausen (Les aventures du baron de Münchhausen), une expérience traumatisante sur laquelle elle revient dans ses mémoires Run Towards the Danger, Sarah Polley en est à son quatrième long métrage comme réalisatrice.

Son premier, Away from Her (Loin d’elle), adaptation délicate d’une nouvelle d’Alice Munro sur un couple de longue date aux prises avec la maladie d’Alzheimer, avait valu à Julie Christie une nomination pour l’Oscar de la meilleure actrice et à Sarah Polley, une nomination pour celui du meilleur scénario adapté. De l’avis de plusieurs, Women Talking pourrait, à son tour, briller dans ces catégories, mais également dans celles du meilleur film et de la meilleure réalisation.

À cet égard, Women Talking est non seulement le film le plus achevé de Sarah Polley, mais celui duquel elle conserve certains de ses meilleurs souvenirs.

« L’image qui me restera pour toujours en mémoire, c’est la vue de toutes ces actrices prenant leurs pauses ensemble dans la chambre verte [espace commun où se repose une troupe de théâtre] du studio. D’habitude, sur un tournage, les interprètes, surtout de ce calibre, s’isolent dans leurs roulottes individuelles. Mais là, toutes les actrices restaient ensemble pour discuter, broder, rire, jouer avec le bébé de Rooney… C’était si inspirant de voir cette communauté de femmes se développer en parallèle de celle du film. »

Le film Women Talking prend l’affiche le 6 janvier.