«White Noise» et l’ambition de Noah Baumbach

On a beaucoup (trop) dit des artistes qu’ils se sont « réinventés » pendant la pandémie. Le cinéaste américain Noah Baumbach (Frances Ha, Une histoire de mariage) n’a pas fait exception à la règle. Il a profité des premiers mois du confinement pour terminer sa lecture du roman Bruit de fond (White Noise, 1985) de Don DeLillo, convaincu de la nécessité de l’adapter au cinéma par l’acuité de son regard critique sur notre époque.

Celui qu’on connaît pour ses comédies grinçantes à la Woody Allen s’est ainsi réinventé là où on ne l’attendait pas, c’est-à-dire avec un film catastrophe, son oeuvre la plus ambitieuse et délirante à ce jour.

Noah Baumbach a d’abord dû reconnaître son propre goût pour les dialogues savoureux et les personnages excentriques en lisant le roman de DeLillo. Jack Gladney (Adam Driver), son protagoniste, est un professeur d’université bedonnant et aisé, spécialiste des « études hitlériennes ». Il vit avec Babette (Greta Gerwig), sa quatrième femme, qui est dépendante d’un mystérieux médicament, et ses quatre enfants, dont certains issus de mariages précédents.

Débordante d’énergie, la charmante famille mène une vie paisible, jusqu’au jour où un déraillement de train provoque un épais nuage toxique et mortel au-dessus de leur petite ville du Midwest. Tout le monde est évacué et placé en quarantaine dans des camps de fortune. Soudain, on passe à un nouveau chapitre. On apprend que la catastrophe n’a duré que quelques jours et que la vie reprend son cours. Jack et Babette en seront toutefois marqués à jamais.

Une oeuvre dense

Alors qu’il évacuait sa maison avec sa famille, Jack est sorti de sa voiture pour faire le plein. Sans le savoir, il a ingéré des toxines. Un peu plus tard, on lui confirme qu’il pourrait mourir dans une quinzaine d’années. Ainsi, même lorsque le nuage se dissipe, Jack demeure plus que jamais confronté à sa propre mortalité. C’est aussi après la catastrophe qu’on apprend que Babette est affligée d’un douloureux mal de vivre, alimenté par sa propre peur de mourir, et que c’est pour cette raison qu’elle consomme son étrange médicament.

White Noise est une oeuvre très dense, peut-être même un peu trop. Une péripétie n’attend pas l’autre dans ce récit divisé en trois chapitres. Noah Baumbach surprend, en mettant en scène des accidents de voiture, des échanges de coups de feu et des orages violents. Le tout se déroule cependant dans une légèreté de ton et un humour absurde typique du réalisateur.

Les personnages dégagent d’ailleurs une grande douceur, voire une certaine naïveté. La mise en scène colorée fait écho à leur personnalité. Elle nous envoie tantôt sur un campus universitaire qui rappelle la mode hippie des années 1960, tantôt dans une esthétique propre aux émissions d’entraînement des années 1980. La permanente de Greta Gerwig lui confère de cette manière un charisme incomparable.

« Inventer l’espoir »

Lorsqu’il est paru en 1985, le livre de DeLillo critiquait sa société néo-libérale, marquée par la guerre froide, les menaces nucléaires et les crises économiques successives. L’auteur observait que les cultures occidentales se fragmentaient et que, devant l’incertitude que représentait l’an 2000, ses concitoyens devenaient d’autant plus hantés par l’imminence de la mort, par l’inconnu.

Dans son adaptation cinématographique, Noah Baumbach représente très fidèlement ces préoccupations initiales de DeLillo. On rit beaucoup, par exemple devant la caricature qu’il fait du milieu universitaire — symptomatique d’une certaine atomisation des sociétés — où tout devient hyperspécialisé, où les différentes studies peuvent paraître absurdes pour l’Américain moyen.

White Noise n’est pas tant une oeuvre sur une catastrophe que sur la manière dont tout le monde doit se faire une raison, se créer ses propres récits face à l’incertitude. Même une religieuse propose un point de vue cynique sur la foi : elle explique à Jack et à Babette que sur cette terre, il faut « croire des choses que personne ne prend au sérieux ».

La force du film, par rapport au livre, devient donc de démontrer à quel point ces réflexes n’ont pas changé aujourd’hui et à quel point nous sommes toujours hantés par les mêmes peurs. Baumbach se permet bien sûr quelques clins d’oeil à la pandémie, mais il demeure subtil, fidèle aux propos de DeLillo.

La dernière réplique de Jack, lancée à l’interphone de son supermarché, résonne donc comme une sentence absurde, mais adéquate : « Nous continuons à inventer l’espoir et c’est ici que nous attendons ensemble. »

White Noise ★★★ 1/2 Comédie dramatique de Noah Baumbach. Avec Adam Driver, Greta Gerwig et Don Cheadle. États-Unis, 2022, 136 minutes. Sur Netflix.