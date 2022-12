«Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody»: avant le crack

Elle était la plus belle voix de sa génération. Elle était « La Voix ». Ajoutez à cela une silhouette gracieuse, un sourire contagieux, un port de reine et un charisme indéniable. Hélas ! Comme bien d’autres avant elle, Whitney Houston a sombré dans l’enfer de la drogue. Le 11 février 2012, à 48 ans, la diva pop est retrouvée noyée dans la baignoire de la suite qu’elle occupait au Beverly Hills Hilton Hotel. Si sensationnelle soit l’ascension de la chanteuse et si tragique soit son déclin, Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody se révèle plutôt insignifiant. Si l’on en retire toutes les chansons (souvent présentées intégralement), dont deux inédites, il ne reste plus grand-chose à voir.

Le drame biographique que signent le scénariste Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody) et la réalisatrice Kasi Lemmons (Harriet) se concentre davantage sur les succès que sur les déboires de la première artiste noire à obtenir trois albums certifiés diamant. Si leur parti pris est louable, le résultat est décevant. Tous les clichés propres au genre y sont, de même que les grandes lignes de la vie de Whitney Houston, incarnée de 16 à 48 ans par Naomi Ackie. Or, d’une scène à l’autre, on demeure en surface, comme si l’on craignait d’érafler la statue de la star — déjà éprouvée de son vivant. Comparativement au documentaire de Kevin Macdonald, Whitney (2018), Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody fait bien pâle figure.

Drame familial

Ainsi, on ne s’étend pas trop sur sa relation amoureuse avec Robyn Crawford (Nafessa Williams), meilleure amie et directrice créative de l’artiste ; à peine s’échangent-elles un chaste baiser. Pas plus qu’on ne parle de l’influence néfaste de ses frères, qui l’ont initiée aux drogues douces. Quant à ses parents, la contrôlante Cissy (Tamara Tunie) et le malhonnête John (Clarke Peters), ils font figure de monolithes. Exit donc la relation complexe entre papa et sa princesse.

C’est à peine si l’on évoque la violence conjugale dont elle a été victime aux mains du chanteur Bobby Brown (Ashton Sanders), que l’on présente comme une petite frappe immature, père de Bobbi Kristina, leur fille unique décédée en 2015 dans des circonstances semblables à celles de son illustre maman.

Dans le rôle de Clive Davis, son bienveillant producteur, Stanley Tucci, irréprochable comme toujours, a hérité d’une partition plus nuancée. Malgré cela, les scènes où il est présent paraissent cousues de fil blanc. Comment ne pas rire alors qu’il fait jouer d’innombrables cassettes sur lesquelles sont enregistrés les futurs tubes de la star, qui se lance dans des analyses simplistes des paroles fleur bleue qu’elle rêve d’endisquer ?

La voix d’or

En Whitney Houston, Naomi Ackie (Star Wars, épisode IX. L’Ascension de Skywalker), qui maîtrise l’art du lip-sync, s’avère crédible. Des débuts sur scène aux premiers vidéoclips, en passant par l’hymne national chanté au Super Bowl de 1991 et le fameux medley aux American Music Awards de 1994, elle imite parfaitement la gestuelle tantôt gauche, tantôt assurée de la chanteuse. Dans l’oeil d’Ackie, on reconnaît l’éclat de fierté qui brillait dans celui de Houston lorsqu’elle se lançait dans de vertigineuses envolées vocales et se réappropriait avec panache les succès des autres, notamment I Will Always Love You, de Dolly Parton — une idée de Kevin Costner, son partenaire dans The Bodyguard (Mick Jackson, 1992).

Le hic, c’est qu’en dehors des perruques nous renseignant sur l’époque, rien dans le maquillage ne témoigne du passage des années et des effets de l’alcool et des drogues (cocaïne, crack, etc.) sur le teint parfait de l’actrice anglaise, qui dissimule ses dents du bonheur derrière une prothèse dentaire. Outre ces considérations esthétiques, Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody souffre d’une direction artistique pauvre et d’une mise en scène dépourvue d’inspiration.

Plutôt que l’extravagance kitsch qui faisait le charme de Houston, on nous offre du quétaine au rabais. Que l’on soit en studio d’enregistrement, sur un plateau de tournage, sur scène ou en coulisses, chaque lieu apparaît factice. Sans originalité, superficiel, consensuel, le tout ressemble à un portrait exécuté à la manière d’une peinture à numéro dont les couleurs auraient été délayées à l’eau de rose. La diva méritait bien mieux que ça.

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody ★★ Drame biographique de Kasi Lemmons. Avec Naomi Ackie, Stanley Tucci, Nafessa Williams, Tamara Tunie, Clarke Peters et Ashton Sanders. États-Unis, 2022, 144 minutes. En salle.