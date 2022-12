Peindre Simone Veil

Il avait déjà brossé des portraits de femmes, avec La vie en rose, film remarquable sur Édith Piaf en 2007, qui aura valu à Marion Cotillard un Oscar. Puis Grace, biographie de l’ancienne princesse de Monaco, beaucoup moins bien ficelée en 2014. Le Français Olivier Dahan clôt sa trilogie féminine avec une figure admirable. Celle de Simone Veil (née Jacob), au destin tragique et glorieux.

C’était à la suggestion d’Elsa Zilberstein, qui allait interpréter le personnage en son âge mûr et porta longtemps le projet. « Je ne voulais plus faire de cinéma. Elle est venue me voir… Je ne connaissais pas très bien la vie de Simone Veil. Me restaient surtout en mémoire ses discours dans les médias », explique-t-il de Paris.

Une vie, l’autobiographie de cette grande dame, enterrée depuis au Panthéon, l’a interpellé. « Le livre démarrait à La Ciotat, ma ville natale, où elle passait ses vacances enfant. » Servi par son intuition quant au reste, il a réalisé la mosaïque Simone. Le voyage du siècle, qui vient d’atterrir dans nos salles, réécrivant l’histoire à travers un angle personnel.

Un parcours atypique

Le cinéaste a découvert à quel point ce parcours atypique d’une jeune Juive qui survécut à Auschwitz et autres camps de la mort, où elle perdit père, mère et frère, était exemplaire. Car elle allait devenir ministre de la Santé sous Giscard d’Estaing et faire adopter une loi dépénalisant l’avortement, avant d’être la première présidente du Parlement européen et de promouvoir, sans esprit de vengeance, la réconciliation France-Allemagne.

Longtemps omniprésente en politique, elle fut élue à l’Académie française en 2008, avant de disparaître neuf ans plus tard.

« Elle incarnait la résistance à tout, la résilience. À l’âge de sept, huit ans, elle était déjà rebelle, évoque le cinéaste. “Ma mère n’était pas équipée pour survivre”, dira-t-elle plus tard. Simone, oui. »

Olivier Dahan précise n’avoir aucune méthode de travail ni en amont ni sur le plateau.

Il était endeuillé de son père, un militant ayant jadis échappé aux griffes des nazis. Cette aventure cinématographique lui évoquait de concert son histoire familiale.

« J’aime la liberté, je mélange les choses, dit-il. Tout a été difficile dans ce film. Le tournage et le montage surtout, sous stress et fatigue avec un budget faible, mais une énergie qui compensait tout. Le plus gros défi était de peindre un portrait entre les lignes d’une vie, sans la raconter in extenso. J’ai essayé de demeurer le plus proche possible du cinéma. Tout est vrai et tout est faux. Mais j’essaie d’être collé à ses mots à elle. On a tourné les scènes du camp de concentration en Hongrie. »

Elsa Zilberstein en transformation physique prit huit kilos pour le rôle. Rebecca Marder joue l’héroïne dans sa jeunesse tandis qu’Olivier Gourmet entre dans la peau du mari Antoine Veil, homme et fonctionnaire engagé.

Dahan a voulu entremêler les périodes, tout en gardant des angles forts : l’enfance heureuse, l’atroce épisode des camps, ses années de magistrate dans un monde machiste, sa loi qui décriminalisait l’avortement votée dans la houle, les scènes avec son époux.

Autre source d’anxiété. « La famille de Simone Veil était tendue, inquiète, terrorisée. Mais elle a adoré le film au bout du compte », se réjouit le cinéaste.

Emmêler ses fils Simone. Le voyage du siècle fait oeuvre utile en brossant le portrait de la grande Simone Veil, survivante de l'Holocauste et figure exemplaire de la politique française et du féminisme. Ne serait-ce que pour mieux se replonger dans son fascinant destin, le biopic que lui consacre Olivier Dahan vaut le détour. Ce qui ne l'empêche pas d'être plutôt échevelé, déconstruit dans sa chronologie qui emmêle ses fils. Les épisodes des camps de la mort sont saisissants. Des scènes intimes se révèlent assez statiques. Restent des moments émouvants ou forts : l'évocation de sa déportation plus tard en 1975, le combat pour faire adopter le droit à l'avortement. Porté par des discours clés de cette femme remarquable, le film manque d'unité. Par souci de réalisme, les transformations physiques d'Elsa Zylberstein en Simone adulte semblent l'engoncer malgré son investissement total dans la fonction. Rebecca Marder paraît plus juste dans son incarnation de jeunesse, et Olivier Gourmet se tire bien du rôle ingrat du mari de cette icône. Inégal, ce voyage du siècle de 2 h20 paraît souvent longuet.

Simone. Le voyage du siècle ★★★ Réalisation et scénario : Olivier Dahan. Avec Elsa Zylberstein et Rebecca Marder. Image : Manuel Dacosse. Musique : Olvon Yacob. Montage : Richard Marizy. France, 2022, 140 minutes. En salle.