«Matilda the Musical»: l’ogresse et l’enfant

Progéniture unique d’un couple odieux qui ne veut pas d’elle, Matilda affiche pourtant un naturel joyeux. Elle n’est jamais aussi heureuse que le nez plongé dans un livre, tout le contraire de son père et de sa mère, incultes et fiers de l’être. En fait, Matilda possède un si bel esprit, qu’on peut parler de génie.

Hélas, la directrice de son école, une infâme tortionnaire, est décidée à la « briser ». Or, il appert que parmi ses nombreux talents, Matilda est capable de prodiges étonnants. Basé sur la comédie musicale primée en 2010, elle-même tirée du classique pour enfants de Roald Dahl, Matilda the Musical (Matilda. La comédie musicale) s’avère un pur enchantement kitsch.

Le ton est donné dès le numéro d’ouverture, campé dans une pouponnière quelque part au cours des années 1980, comme en témoignent la débauche de couleurs pastel et les coiffures gonflées, gaufrées et permanentées. Alors que les nouveau-nés chantonnent être de petits miracles aux yeux de leurs parents, ces derniers opinent, voix au diapason.

Les géniteurs de Matilda ne sont pas de ceux-là. Incrédule à l’annonce de son accouchement imminent, sa mère se réfugie dans le déni tandis que, peu après, son père refuse de croire qu’il est à présent le papa d’une fille et non d’un garçon. Charmants spécimens.

Réalisme magique, cruauté et humour noir

D’entrée de jeu, et ce, jusqu’à la fin, le film respecte le mélange singulier de réalisme magique, de cruauté et d’humour noir propre à l’univers de Roald Dahl. Empreint d’innocence, le récit devient tout à coup presque horrifique, en constant équilibre. Le trait est gros, à dessein.

Qui a déjà lu l’auteur ou vu certaines des meilleures adaptations de ses ouvrages, comme The Witches (Les sorcières), la version de 1990 signée Nicolas Roeg et non celle de 2020 par Robert Zemeckis, ou encore James and the Giant Peach (James et la pêche géante), d’Henry Selick, ne seront pas dépaysés. Les autres mettront peut-être un moment à s’acclimater.

Comme souvent chez l’auteur, un ou une protagoniste enfant est en butte à un monde adulte indifférent, injuste ou dangereux, voire les trois, mais peut compter sur le soutien d’une grande personne d’exception.

Dans The Witches, c’est la grand-mère, qui éduque son petit-fils en matière de sorcières.

Dans James and the Giant Peach, c’est ce vieil homme aux cristaux magiques, qui permet à James de fuir ses méchantes tantes.

Et dans Matilda ? C’est Jennifer Honey, une enseignante pleine de bonté.

D’ailleurs, le lien très spécial qui unit celle-ci à Matilda est plus ou moins bien amené, à l’approche du dénouement. Lequel dénouement paraît un brin précipité. Mais dans l’ensemble, le tout est assez rondement mené par Matthew Warchus, directeur du mythique théâtre londonien The Old Vic, et qui avait remporté le prix Olivier de la mise en scène pour la version scénique de Matilda en 2012. 

Charge subversive

De manière rafraîchissante, le film, comme le spectacle, garde intacte la charge subversive chère à Dahl, dont la jeune héroïne n’hésite pas à rendre coup pour coup. Peut-être la notion de vengeance n’est-elle plus en vogue, mais dans le contexte, elle est assurément cathartique.

Quoique, il importe de le préciser, la violence inhérente à l’histoire, dont l’un des thèmes principaux est la maltraitance envers les enfants, est traitée de manière loufoque, bédéesque.

Les chansons, sans être mémorables, sont interprétées avec fougue par les petits, et si leurs voix manquent parfois de puissance, leur talent pour la danse est indéniable — dans le rôle-titre, Alisha Weir est parfaite de résilience obstinée. Les grands sont particulièrement savoureux, surtout Stephen Graham et Andrea Riseborough, qui optent pour une démesure de circonstances en vils parents.

Lashana Lynch, en douce enseignante, est merveilleuse. Sa voix est cependant si puissante et émouvante, que le reste de la distribution souffre de la comparaison.

C’est toutefois Emma Thompson qui vole la vedette. En directrice éprise d’autorité, mais qui change les règles à loisir, la brillantissime actrice offre une composition monstrueuse, grotesque, et absolument hilarante. Rembourrée et affublée d’un maquillage en comparaison duquel celui de sa Nanny McPhee paraît avantageux, elle est l’arme secrète d’un film pimpant, et très divertissant.

Matilda. La comédie musicale (V.F. de Matilda the Musical) ★★★ 1/2 Comédie musicale de Matthew Warchus. Avec Alisha Weir, Lashana Lynch, Emma Thompson, Stephen Graham, Andrea Riseborough, Sindhu Vee. Royaume-Uni, États-Unis, 2022, 117 minutes. Sur Netflix le 25 décembre.