La magie noire des banshees

En cette fin d’année, nos critiques cinéma vous proposent leur coup de coeur de 2022. Dernier de trois billets.

La grâce des Banshees of Inisherin de Martin McDonagh procure l’envoûtement.

Le cinéaste de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, inspiré par la mystérieuse terre d’Irlande, nous a offert le meilleur film de 2022 avec cette oeuvre cruelle et sublime. Tout, des paysages somptueux aux cadrages parfaits, en passant par le scénario pétri de couches de sens, se marie avec souplesse dans l’humour noir et la tragédie. Les formidables jeux d’acteurs de Colin Farrell et de Brendan Gleeson illuminent ce film sur la solitude, le destin aveugle et l’amitié brisée.

Il y a un siècle, après les spasmes de la guerre civile, dans cette île battue par les vents où chacun connaît les secrets des autres, la rupture brutale et absurde du lien affectif des deux hommes, jadis inséparables, nourrit la chronique locale. Mais un jeu de massacre pousse ces frères bientôt ennemis vers l’abîme. Les voix et les violons des ballades irlandaises, les atmosphères de superstitions et de décrets religieux s’offrent des résonances quasi shakespeariennes lourdes de tristesse et d’espoirs avortés. Les personnages secondaires hantés qui entourent le duo de tête enrichissent la trame : Barry Keoghan en simplet du village, entre rêves amoureux et traumatismes, comme Kerry Condon, en femme qui comprend bien des choses et encaisse, mais finira par s’affranchir.

En mêlant les genres avec un aplomb d’enfer, invitant à sa table l’émotion, le surréalisme, la production d’horreur et le film d’époque, McDonagh nous entraîne au royaume de l’allégorie tout en brossant un arrière-plan social avec une minutie admirable. Sommes-nous dans le conte ou la fable ? Cette histoire pleine de bruit, de fureur et de gouffres ouverts, aux images embrassant le chaleureux pub local, les logis étouffants et les falaises brumeuses, se met à l’ombre d’une légende nationale. Les banshees étaient, dit-on, des fées venues annoncer leur mort aux Irlandais. Ici, l’ombre noire d’une vieille sorcière, apparemment tirée des landes de Macbeth, tient lieu d’oracle féminin. Mais la psychologie masculine, pleine de pudeurs et de blocages, demeure au centre de cette oeuvre qui aborde le silence avec une rigueur stylistique et une profondeur de champ exceptionnelles. The Banshees of Inisherin prend le temps de distiller sa sève, comme les grands films à l’ancienne, dont celui-ci perpétue la tradition la mieux inspirée.