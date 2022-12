«Tempête»: parfait pour Noël

Zoé est plongée dans le milieu équestre depuis sa naissance. Grande amoureuse des chevaux, elle est littéralement née dans une écurie du haras tenu par ses parents, dans la Manche, au moment exact où leur jument étoile, Belle enivrante, mettait bas. Depuis, la fillette et le poulain, Tempête, entretiennent une relation fusionnelle. Jusqu’à ce qu’un grave accident, impliquant ledit cheval, la cloue dans un fauteuil roulant. Avec l’aide et la résilience de ses parents, Zoé devra dès lors tout réapprendre : la confiance, l’ambition, l’amour de la vie et des chevaux.

Une impression de déjà-vu ? Le cinéaste d’origine montréalaise Christian Duguay n’est en effet pas le premier à tenter de murmurer à l’oreille des chevaux. Mais, dans Tempête, il le fait avec un panache, une sincérité et une absence totale de cynisme auxquels on ne peut qu’adhérer à l’approche de Noël.

Le réalisateur de Belle et Sébastien. L’aventure continue (2015) et d’Un sac de billes (2017) renoue avec certains de ses thèmes de prédilection dans ce nouveau divertissement familial à grand déploiement : la solidarité, la détermination à surmonter des obstacles, la consolidation des liens familiaux et les chevaux, qu’il mettait également en scène dans le drame équestre Jappeloup (2013).

Sa connaissance intime des équidés — il a lui-même été champion canadien junior d’équitation — permet de capter des scènes d’une grande beauté, dont on ne se lasse pas même si elles se répètent. Il multiplie les prises de vues aériennes et les travellings horizontaux qui épousent l’allure de ses coureurs, et marie la somptuosité de la Manche à celle de chevaux lancés au galop sur le sable.

Symboles de la liberté, de la défiance, de l’abandon à plus grand que soi, elles offrent d’abord un contraste à l’enfermement auquel fait face Zoé, puis en viennent à épouser, tranquillement, les permissions et les rêves qu’elle finit par s’accorder.

Photo: Les Films Opale

La trame, aussi prévisible qu’attendrissante, évite le pathos en se révélant surtout dans les silences : ceux d’une gamine enfermée dans sa peur, ceux d’une mère qui trouve en elle la force de rester debout pour permettre à son enfant de se relever, celle d’un père, désarçonné, qui peine à retrouver sa place dans une intimité bouleversée.

Les acteurs, brillants, sont essentiels à cette transmission fluide des dilemmes moraux et émotionnels qui les assaillent. Mélanie Laurent et Pio Marmaï campent un couple de parents magnétique, dont la pudeur laisse transparaître une grande force intérieure. June Benard, Charlie Paulet et Carmen Kassovitz, qui interprètent tour à tour Zoé, font toutes preuve d’un grand naturel et établissent une continuité crédible dans le parcours de la jeune fille.

Christian Duguay ne réinvente rien, mais il se pose encore une fois en maître de la mission qu’il se confie à lui-même : divertir, épater, unir les petits et les grands devant un spectacle riche en expériences et en émotions. Un film parfait pour briser le rythme effréné des fêtes de fin d’année.

Tempête ★★★ Drame de Christian Duguay. Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï et Kacey Mottet Klein. France, 2022, 102 minutes.