L’ONF en route vers les Oscars

Le film Le matelot volant , produit par l’Office national du film, a été sélectionné sur la courte liste des Oscars dans la catégorie du meilleur court-métrage d’animation.

La production sans paroles d’environ 8 minutes raconte l’histoire d’un marin qui survit à une explosion cataclysmique dans son port d’attache. Catapulté par la déflagration produite par la collision de deux navires, il voit alors sa vie défiler devant ses yeux. Il repasse dans son embardée quasi astrale les bons et les moins bons moments de sa vie en mer et contemple la fragilité de la vie.

Cette histoire est tirée de l’histoire invraisemblable, mais vraie, de Charles Mayers. En décembre 1917, dans le port d’Halifax, le navire de munitions français Mont Blanc et le navire de secours norvégien Imo se percutent l’un l’autre et provoquent la plus importante explosion causée par l’homme avant celle des bombes atomiques.

Le port d’Halifax est nivelé par l’explosion de ces munitions destinés au front. Plus de 2000 personnes ont été tuées et 9000 autres ont été blessées dans cette catastrophe.

Comptant parmi les victimes, M. Mayers est projeté à plus d’un kilomètre par le souffle de la détonation. Miraculeusement, il survit à ce drame. On raconte qu’il ne lui restait que ces bottes aux pieds à son réveil.

Amanda Forbis et Wendy Tilby signent la réalisation ce film. Leur travail d’animation en 2D et 3D a jusqu’à présent remporté huit prix et une mention, les deux prix les plus récents lui ayant été attribués en décembre 2022 au Festival d’animation de Los Angeles.

Une quinzaine de courts-métrages ont été sélectionnés dans cette catégorie des Oscars parmi 81 candidats. Les cinq nommés seront annoncés le 24 janvier prochain.

La 95e cérémonie des Oscars doit se tenir le 12 mars prochain.