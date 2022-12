Pinocchio et del Toro, une union parfaite

En cette fin d’année, nos critiques cinéma vous proposent leur coup de coeur de 2022. Deuxième de trois billets.

Il y a de ces films, rares, qui nous touchent directement le coeur, dont chaque image semble avoir été faite pour nous et nous seuls. Ces films que l’on aime au-delà de la raison et du raisonnable. Telle foudre, celle du fameux « coup de… », m’est tombée dessus dès les premières images de Pinocchio par Guillermo del Toro.

D’accord, ce long métrage partait avec quelques longueurs d’avance. Dans sa version originale, écrite par Carlo Collodi et publiée au début des années 1880, Pinocchio est un conte que je chéris. Et puis, j’admire énormément le travail de Guillermo del Toro — oui, jusque dans Pacific Rim. Que cette histoire et ce cinéaste s’épousent dans une technique d’animation qui me fait vibrer jusqu’à l’âme — image par image, ou stop motion — m’a propulsée au panthéon des grandes attentes.

Ce, même si l’oeuvre partait, aussi, avec deux « prises » contre elle : deux nouvelles versions ont en effet atterri sur les écrans en 2021-2022. L’une, formidable, signée Matteo Garrone. L’autre, furieusement ratée, portant la patte de Robert Zemeckis. Celle-ci serait-elle celle de trop ? Y avait-il risque de « pinocchioïte » aiguë ? Non.

Ce Pinocchio se love profondément dans l’univers de Guillermo del Toro, dont il épouse la forme avec une beauté fulgurante : la Fée-plus-vraiment-bleue semble sortir de Hellboy ; le récit a été transposé dans l’Italie de Mussolini, comme un écho de celui du Labyrinthe de Pan qui se déroulait dans l’Espagne de Franco ; la création de la marionnette, par nuit d’orage et d’ivresse (Geppetto n’est plus un doux fêlé, mais un homme en colère et en deuil), tient plus de la folie de Frankenstein que d’un « cendrillonesque » bibbidi-bobbidi-boo.

Quant à l’histoire, si elle conserve ses grandes lignes et ses messages, elle a été judicieusement amputée de quelques épisodes et personnages afin d’en creuser d’autres, pour le meilleur et l’encore meilleur. Le criquet-conscience de Pinocchio, par exemple. L’horripilant insecte, dont le rôle a pris de l’ampleur avec le dessin animé produit en 1940, finissait, dans le conte original, rapidement écrabouillé contre un mur. Ici, del Toro et son coscénariste, Patrick McHale, lui ont écrit un destin et une raison d’être qui vont bien au-delà de faire la morale au pantin menteur. Grâce à lui, le film débouche non sur un idyllique « père et fils furent ainsi heureux jusqu’à la fin des temps », mais sur une finale douce-amère.

Ce Pinocchio est incontestablement, pour moi, la version qui restera. Comme les meilleures adaptations, il est fidèle à l’original tout en possédant son caractère propre. Et ça, c’est rare.