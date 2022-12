«The Whale»: Brendan Fraser en état de grâce

Depuis la première à Venise du film The Whale (La baleine), beaucoup de choses ont été dites et écrites à propos de la performance de Brendan Fraser. Pour l’essentiel, on s’est concentré sur le fait que l’idole des années 1990-2000 effectue là un retour épatant. C’est vrai et ce ne l’est pas. Car si Fraser livre effectivement une interprétation éblouissante devant la caméra de Darren Aronofsky, l’angle du « come-back » est peut-être, tout bien considéré, trompeur. En cela que, aux dires même de l’acteur, il n’est jamais parti. C’est nous, public et médias, qui nous sommes momentanément désintéressés de lui. Quoi qu’il en soit, on ne peut qu’éprouver de la reconnaissance envers Brendan Fraser, attendu aux Oscar. En effet, on parle ici d’état de grâce, et on se sent privilégié d’en être témoin.

Tiré d’une pièce de Samuel D. Hunter, qui signe le scénario, The Whale est le huitième film de Darren Aronofsky, réalisateur célébré, mais clivant. Par exemple, Requiem for a Dream (Retour à Brooklyn), The Wrestler (Le lutteur) et Black Swan (Le cygne noir) ont suscité un consensus dithyrambique, mais The Fountain (La fontaine), Noah (Noé) et Mother ! (Mère !) ont divisé. Jusqu’ici, The Whale a reçu un accueil partagé, mais tout le monde s’entend sur le jeu bouleversant de Brendan Fraser.

La vedette incarne Charlie, un enseignant qui vit en réclusion dans son appartement. En deuil de son amoureux, Charlie ne fait pas que « manger ses émotions » : il ensevelit sa peine sous une quantité astronomique de nourriture jusqu’à ce que, plus tôt que tard, mort s’ensuive.

Avant de partir, Charlie veut toutefois faire la paix avec sa fille, Ellie (Sadie Sink, excellente), une adolescente belliqueuse née du temps où, dans le placard, il était marié à une femme.

Vont et viennent en ces lieux hantés par le chagrin : Mary (Samantha Morton, brève mais saisissante), l’ex en question, Liz (Hong Chau, fabuleuse), qui prodigue soins et affection rêche à Charlie, ainsi que Thomas (Ty Simpkins), un jeune missionnaire envahissant. Contrairement aux autres, ce personnage, à l’instar de tout son arrière-plan dramatique, semble plaqué.

Évidemment, c’est là un point faible inhérent à la pièce.

Une présence transcendante

Le film a cependant des problèmes bien à lui. Comme dans son Mother !, Aronofsky s’adonne ici au huis clos : un pari toujours risqué, en cela que le confinement propre à l’exercice peut volontiers s’avérer aux antipodes des possibles cinématographiques.

Or, en dépit d’une direction photo typiquement inspirée de Matthew Libatique et de compositions évocatrices et signifiantes autant sur les plans psychologique que symbolique, on a souvent l’impression d’assister à un télé-théâtre. À l’issue de la projection au Festival international du film de Toronto, nous écrivions : « La porte de l’appartement de Charlie s’ouvre et se ferme en claquant si souvent qu’on se croirait par moments davantage dans un Feydeau que dans une tragédie américaine. »

Mais, là encore, il y a Brendan Fraser, qui « porte, élève et transcende » le film. À cet égard, il convient de revenir sur les remarquables prothèses et maquillages (conçus par le Montréalais d’origine Adrien Morot) pesant au total 300 livres qu’arbore l’acteur, dont le personnage dépasse les 600 livres (272 kilos).

Ces années-ci, à raison, des voix se sont élevées contre le recours à ce qu’on appelle de manière peu diplomate dans l’industrie des « fat suits » (« costumes de gros »), généralement utilisés à des fins humoristiques douteuses. Sauf que, justement, dans ce cas-ci, c’est tout autre chose du fait de l’implication de Brendan Fraser.

Le récit en filigrane du récit

C’est-à-dire que le parcours hollywoodien de l’acteur et l’évolution de son apparence rendent l’artifice non seulement défendable, mais fascinant. Dans l’oeil de plusieurs, la star fut longtemps, et surtout, un corps musclé doté, accessoirement, d’une sympathique personnalité.

Admiré et objectifié pour son physique d’apollon à l’époque de George of the Jungle (Georges de la jungle) et de la saga The Mummy (La momie), Fraser ruina son corps et sa santé en surentraînement et en cascades dangereuses : graves blessures, douleur permanente, dépression, sans parler d’une agression sexuelle alléguée perpétrée par Philip Berk, alors président de l’Association de la presse étrangère à Hollywood (qui chapeaute les Golden Globes)…

Brendan Fraser a confié avoir pris des livres additionnelles pour le rôle, mais, nonobstant cela, l’embonpoint est désormais sa réalité.

Dès lors, par sa présence chargée d’une histoire personnelle et publique unique, Fraser permet au film de formuler, en filigrane, un important commentaire sur la tyrannie des apparences. Et ça, c’est un point fort inhérent au film.

La baleine (V.F. de The Whale) ★★★ 1/2 Drame de Darren Aronofsky. Avec Brendan Fraser, Hong Chau, Sadie Sink, Ty Simpkins, Samantha Morton. États-Unis, 2022, 117 minutes. En salle.