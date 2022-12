«Fanny et Alexandre»: terrible et merveilleuse enfance

La série A posteriori le cinéma se veut une occasion de célébrer le 7e art en revisitant des titres phares qui fêtent d’importants anniversaires.

De tous les longs métrages associés au temps des Fêtes, Fanny et Alexandre est à coup sûr l’un, sinon le plus beau. Écrit et réalisé par Ingmar Bergman, le film, qui s’ouvre sur une mémorable séquence de réveillon de Noël, existe en deux versions distinctes : l’une d’une durée de 188 minutes destinée aux salles de cinéma, et l’autre de 312 minutes, la préférée du cinéaste, conçue pour la télévision. Le montage préparé pour le grand écran eut sa première à Stockholm en décembre 1982, il y a 40 ans, avant que celui assemblé pour le petit suive quelques mois plus tard. Film semi-autobiographique, Fanny et Alexandre se voulait l’ultime aventure cinématographique du maître suédois qui, pour les besoins de la cause, retomba en enfance — littéralement.

En effet, tout en insufflant une part de fiction à l’ensemble, Bergman revisite nombre de ses souvenirs dans cette chronique familiale relatée du point de vue d’un gamin fort imaginatif. À cet égard, comme le remarque Thomas Sotinel dans Le Monde : « Le titre qu’a choisi Bergman est un trompe-l’oeil : c’est bien du regard d’Alexandre que naît cette oeuvre, la blonde Fanny, sa cadette, n’est qu’une silhouette. »

Bergman se projette dans ce jeune garçon à la fois metteur en scène (déjà) et spectateur, un pied dans le monde enchanté des rêves et de la représentation, l’autre dans le monde des adultes, observateur inquiet ou dégoûté de leurs turpitudes.

Ex-critique aux Inrockuptibles et ancien délégué général de la Quinzaine des réalisateurs à présent directeur d’Arte France Cinéma, Olivier Père souscrit à cette lecture :

De fait, il y a presque autant de « turpitudes » que « d’enchantement » dans Fanny et Alexandre. Fils de saltimbanques, Alexandre (Bertil Guve) est fasciné, depuis les coulisses, par les spectacles que montent ses parents (Allan Edwall et Ewa Fröling), propriétaires d’un théâtre. Mais voici qu’en pleine représentation d’Hamlet, son père meurt, ce qui pousse sa mère à épouser un évêque autoritaire (Jan Malmsjö).

Dans la maisonnée, la gaîté laisse dès lors place à l’austérité. Dans sa chambre, Alexandre se réfugie parmi les ombres changeantes qu’il produit grâce à sa lanterne magique, son bien le plus précieux.

Résilient émerveillement

Tout comme Alexandre est l’alter ego d’Ingmar Bergman, Fanny (Pernilla Allwin) lui fut inspirée par sa soeur cadette, Margareta. Quant au beau-père évêque, le cinéaste se basa sur leur père, un pasteur rigoriste avec qui Bergman fut en froid la majeure partie de sa vie adulte.

Dans son autobiographie Laterna magica, le cinéaste relate à ce propos une anecdote révélatrice. Se remémorant de doux moments passés auprès d’une certaine Märta durant sa prime jeunesse, il avoue avoir renié son père pour mieux s’en inventer un autre :

« Je lui racontais que mon père n’était pas mon vrai père, que j’étais le fils d’un comédien célèbre qui s’appelait Anders de Wahl. Que le pasteur Bergman me haïssait et me persécutait… »

Or, c’est exactement cette affabulation qu’Ingmar Bergman mit en scène dans Fanny et Alexandre des décennies plus tard. Même en recourant à la fiction, l’auteur disait vrai.

Dans son autobiographie, Bergman ne recule pas devant les descriptions de châtiments corporels infligés par son père qui, eux aussi, trouvèrent écho dans la relation entre Alexandre et l’évêque. Pour autant, la cruauté voire le sadisme de l’adulte ne viendront pas à bout de la faculté d’émerveillement de l’enfant, pour qui fantômes, spectres et autres esprits sont chose bien réelle.

Et le public de goûter les visions d’Alexandre, tels ces jeunes filles noyées ou son père trépassé qui lui apparaît ponctuellement (à la manière du père d’Hamlet, tiens).

« Donner forme à la joie »

De prime abord, le film détonne un peu par rapport à ceux qui sont venus avant. Olivier Père note d’ailleurs :

« Formellement, Fanny et Alexandre est très différent de tout ce que le cinéaste a pu faire auparavant : c’est une saga familiale située dans la Suède du début du 20e siècle, constituée de plusieurs chapitres tous confinés dans quelques intérieurs et un théâtre […] Le classicisme de la mise en scène et l’écriture chorale détonnent avec l’épure parfois expérimentale des précédents films de Bergman, qui se rapproche ici de Visconti ou de Renoir. »

Olivier Père relève toutefois la présence de maints thèmes chers à l’auteur, dont les aléas matrimoniaux, les névroses tous azimuts, les questionnements métaphysiques…

« À la différence que Fanny et Alexandre, touché par la grâce et la sérénité, affiche un optimisme inhabituel chez Bergman. »

Cette dernière assertion est particulièrement juste, d’autant que Bergman lui-même écrivit au sujet de Fanny et Alexandre dans son journal de tournage :

« Je veux enfin donner forme à la joie que je porte malgré tout en moi et à laquelle je donne si rarement et si faiblement vie dans mon travail. Pouvoir décrire la force d’agir, la vitalité, la gentillesse. Pour une fois, ce ne serait pas si mal. »

Cette volonté de non seulement céder à la joie mais de faire en sorte que celle-ci imprègne ce qui se voulait son opus ultimum (Sarabande fut tourné pour la télé en 2003) est perceptible de bout en bout. Fanny et Alexandre possède en outre un mouvement, une orchestration visuelle d’une ampleur inégalée dans la filmographie de l’auteur.

Côté facture, le film exhibe une opulence et un faste inédits. Et si on reconnaît les rouges caractéristiques de Cris et chuchotements, ceux-ci s’inscrivent dans une palette beaucoup plus riche et diversifiée qu’à l’accoutumée. En d’autres mots : Bergman se paie la traite, avec l’aide de collaborateurs fidèles.

« Il règne une douce allégresse. Notre créativité danse. Et Anna Asp nous a construit un décor stimulant et Sven Nykvist a disposé les éclairages avec cette intuition si difficile à décrire qui est sa marque de noblesse et fait de lui un des meilleurs, sinon le meilleur ingénieur éclairagiste du monde », écrit Bergman dans Laterna magica en évoquant le tournage de Fanny et Alexandre.

« Il existe une satisfaction sensuelle à travailler en étroite communion avec des êtres forts, indépendants, créatifs : comédiens, assistants, directeurs de production, accessoiristes, costumiers, toutes ces personnalités qui peuplent une journée et font qu’on peut la traverser grâce à eux. Il m’arrive de regretter passionnément tout et tout le monde. Je comprends ce que Fellini veut dire quand il soutient que pour lui, faire des films, c’est une façon de vivre. »

Un Bergman apaisé

Parlant de « façon de vivre », dans Fanny et Alexandre, hormis son hommage ému au cinéma par l’entremise de la lanterne magique, Bergman adresse une lettre d’amour au théâtre. Comme chez le cinéaste, les deux passions fusionnent en Alexandre, qui se révèle très tôt un metteur en scène en devenir, avec ses figurines et ses pantins : la séquence chez le brocanteur (Erland Josephson), avec ce mur de marionnettes soudain vaguement effrayantes et cette porte qui s’ouvre lentement, très lentement, est fantastique.

Rarement un équilibre entre rêve et cauchemar aura-t-il été aussi parfaitement atteint. Rêve et cauchemar, oui… Turpitudes et enchantement, terreur et émerveillement : Fanny et Alexandre célèbre tout cela, à parts égales, avec équanimité.

De conclure Olivier Père : « C’est un Bergman enfin apaisé, capable d’accepter les bonheurs et les malheurs de la vie et l’approche de la mort, qui tire sa révérence dans Fanny et Alexandre. »

La version de 188 minutes de Fanny et Alexandre est disponible (avec s.-t.a.) sur iTunes et le montage de 312 minutes est offert sur la plateforme Criterion Channel.