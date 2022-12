Une histoire d’amour qui perdure

C’est presque le printemps. Ernest, tiré de sa longue hibernation par une Célestine pleine d’entrain, grommelle, affamé, devant les armoires vides. Cette dernière, pressée de lui rendre sa bonne humeur, le convainc de jouer quelques notes de musique. Trop excitée, la souris fait tomber le violon d’Ernest, qui se casse sur le coup. Pour le réparer, le duo doit se rendre au pays d’Ernest, la Charabie, au grand déplaisir du principal intéressé. Seul Octavius, le célèbre luthier, est en mesure de redonner vie au rare « Stradivariours. »

Or, le pays des ours a bien changé. Trafic d’instruments, oiseaux persécutés, avis de recherche pour résistance musicale… Toutes les notes, à l’exception du do, sont interdites depuis la promulgation de la loi Ernestof par le juge Naboukov — le père d’Ernest —, furieux contre son fils qui a défié les règles et refusé, comme le veut la tradition, de suivre les traces de son père et de revêtir la toge. Armés de leur témérité et de leur ingéniosité, l’ours grincheux et l’adorable souris feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que la joie, la justice et la liberté reprennent leurs droits en Charabie.

Dix ans après une première incursion au cinéma, l’attachant duo imaginé par Gabrielle Vincent reprend du service sous la direction des cinéastes français Julien Chheng et Jean-Christophe Roger.

Reprenant le trait léger et gracieux de l’autrice et illustratrice belge, les artisans du film offrent un univers tout en poésie, entièrement esquissé à la main, sublimé par des tons pastel, des personnages expressifs et d’impressionnants décors inspirés du classicisme byzantin et de l’architecture art nouveau géorgienne.

Le compositeur Vincent Courtois s’insère parfaitement dans cette esthétique, imaginant une bande sonore endiablée et amusante, inspirée de la musique des Balkans, qui épouse à la perfection le joyeux chaos de la résistance et la richesse des émotions véhiculées par le film.

Le travail minutieux sur le thème de la musique se poursuit jusque dans la mise en scène, truffée de clins d’oeil ; comme ce paysage urbain, qui se joue d’extrêmes, de reliefs et de particularités sonores, ou ces trains aériens qui suivent un tracé semblable à une partition.

Avec ce récit original imaginé spécialement pour le cinéma, les scénaristes s’ancrent surtout avec brio dans la démarche artistique et éthique de Gabrielle Vincent, respectueuse de l’intelligence, de la curiosité et de la perspicacité des enfants. L’histoire, drôle, passionnante et relevée en rebondissements, s’inscrit donc dans une volonté de profondeur.

En plus d’aborder avec délicatesse et authenticité des sujets qui touchent les spectateurs de près, tels que l’amitié, la quête identitaire, la hiérarchie et les différends familiaux, le film soulève des questions importantes sur la censure, la dictature et les droits de la personne — prémisses de discussions prometteuses. Une belle réussite.

Ernest et Célestine. Le voyage en Charabie ★★★ 1/2 Film d’animation de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger. Avec les voix de Lambert Wilson, de Pauline Brunner et de Michel Lerousseau. France, 2022, 80 minutes. En salle.