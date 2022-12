«Tempête»: les hommes qui murmurent à l’oreille des chevaux

La petite Zoé adore les chevaux. Normal, puisqu’elle est venue au monde dans le haras de ses parents — littéralement. En effet, sa mère accoucha autrefois d’elle précipitamment alors même que, tout juste à côté, son père aidait une jument à mettre bas. Après avoir développé un lien quasi fusionnel avec une de leur pouliche, Tempête, l’enfant entrevoit un futur de jockey. Mais voici que le malheur frappe, compromettant le rêve de Zoé. Or, grâce au soutien de ses parents, à sa passion et à sa résilience, elle parviendra à se remettre en selle. Réalisé par Christian Duguay, Tempête met entre autres en vedette Pio Marmaï dans le rôle du papa jockey. On leur a parlé à tous deux.

« Ce sont les producteurs Maxime Delauney et Romain Rousseau qui m’ont approché avec le livre Tempête au haras, de Christophe Donner », explique Christian Duguay, rencontré lors d’un entretien organisé plus tôt cet automne, à l’occasion du festival Cinemania.

« Ça traitait du monde des chevaux, que je connais bien — j’ai fait le film Jappeloup, qui parle de show jumping, ce qui est dans mes cordes puisque j’ai jadis fait de la compétition, avec mon père… Bref, j’étais au départ un peu dubitatif à l’idée de revisiter l’univers équestre dans un autre film. »

Sauf qu’à la lecture du roman, le réalisateur d’origine montréalaise se ravisa.

« J’ai tout de suite aimé le thème central de la résilience. Pas seulement la résilience dont fait preuve Zoé, mais celle de cette famille, brisée par cet accident de parcours, mais qui se relève, se reconstruit… Ce cadre-là m’est apparu intéressant. »

Un truc bouillonnant

En collaboration avec sa coscénariste Lilou Fogli, Christian Duguay s’appropria le matériau dramatique original afin d’en tirer un film plus près de ses envies et préoccupations.

« J’ai créé le rôle de Sébastien, qui a un mélange d’autisme et d’Asperger, et qui est le personnage qui nous amène dans l’intimité du rapport à l’animal : ce qu’on appelle l’équithérapie. J’ai changé plusieurs autres éléments. Par exemple, à la base, le personnage principal, c’était un petit garçon, et non une petite fille. Et il y a le rapport au père… Ce père qui perd ses moyens, alors la mère prend le relais… Moi, j’ai une ado, et il y a des moments où je ne sais pas comment la prendre. »

« Philippe, le père que j’incarne, c’est un mec qui a énormément de pudeur, intervient Pio Marmaï. Et j’avoue que je ne m’en étais pas forcément rendu compte à la lecture. Je l’ai ressenti en discutant avec Christian, puis durant le tournage… On a travaillé sur un jeu assez tenu, assez simple… Mais ça m’a vraiment frappé en voyant le film terminé. C’est un personnage plutôt taiseux, discret, mais qui a sur les épaules une somme d’événements astronomiques. »

La vedette de la très attendue mégaproduction Les trois mousquetaires, de Martin Bourboulon, où il joue Porthos, vue précédemment dans les films d’Audrey Diwan Mais vous êtes fous et L’événement, confie avoir d’emblée voulu prendre part à l’aventure.

« Je pars toujours du principe que j’ai besoin d’avoir une rencontre. J’entends par-là autant avec le cinéaste que le récit que le personnage. J’ai besoin de ressentir qu’il y a quelque chose d’inattaquable, à l’écriture. Dans l’absolu, un film qui fonctionnera, il repose sur des piliers forts, lesquels résident dans le scénario. Et en lisant celui de ce film-ci, ce qui m’a frappé, c’est qu’il y a une dimension spectaculaire et cinématographique très forte, et en même temps, une part d’intime assez géniale aussi. C’est-à-dire qu’il y a ce traitement de la famille, du noyau, avec Mélanie [Laurent] et les filles [June Benard, Charlie Paulet, Carmen Kassovitz, successivement], et ce volet physique, sportif, que je me suis challengé à faire sans recourir à des doublures, autant que possible. »

Marquant une pause, songeur, l’acteur poursuit : « C’est un ensemble, en fait. Il y avait un truc bouillonnant là-dedans. Ce n’est pas le genre de scénario que j’ai l’habitude de lire en France. En plus, avec Christian, on se connaissait depuis un bout de temps, donc c’était facile. »

Cinéma populaire maîtrisé

Si Pio Marmaï apprécia à ce point le scénario, il reste que, en amont, celui-ci s’avéra ardu à écrire.

« Les premiers jets ont été difficiles, se souvient Christian Duguay. Parce que je ne voulais pas écrire un film qui soit naïf ou banal. À force de rentrer dedans, d’explorer ce parcours de vie là, qui s’étale sur 15 ans, je crois, j’espère, y être arrivé. On est dans la pudeur ; on essaie de ne pas être trop démonstratif. »

La période couverte impliquait en outre, comme l’évoquait Pio Marmaï, l’emploi de trois actrices pour jouer Zoé à trois âges distincts : une source additionnelle d’angoisse pour le réalisateur.

« Comment s’assurer qu’on s’attachera au personnage tout du long, avec trois actrices ? Il s’agissait de gros défis, mais je crois les avoir bien relevés, au vu des réactions du public. C’est du cinéma populaire, mais dans lequel il y a une maîtrise », fait valoir — à raison, on le précise — Christian Duguay.

Christian Duguay qui, pour mémoire, a eu plusieurs vies au cinéma depuis l’obtention de son diplôme dans ce domaine de l’Université Concordia, en 1979. Riche, son parcours vaut qu’on y revienne un instant. Un pro de la Steadicam, il fit d’abord carrière à ce titre dans divers téléfilms américains. Sans délaisser cette spécialisation (il demeure, à 65 ans, l’opérateur de Steadicam sur tous ses films), il passa à la réalisation de publicités et de vidéoclips, avant de tourner une pléthore de productions canado-américaines de science-fiction et d’action au cours des années 1990.

Après une série d’opulents téléfilms dans les années 2000, il s’installa en France où, depuis 2013 et le film Jappeloup, il est devenu un expert dans le registre assez niché de la superproduction familiale à grand déploiement. En témoignent Belle et Sébastien : l’aventure continue, Un sac de billes, et maintenant, Tempête.

De conclure Christian Duguay : « C’est un film qui a son élan, qui a son parcours, sa montée… Je suis content de ce qu’on a fait. »

Le film Tempête prendra l’affiche le 21 décembre.