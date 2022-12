«Geographies of Solitude»: Ascétisme écologiste

À 170 kilomètres au large de la Nouvelle-Écosse, la mystérieuse île de Sable n’est habitée que par une poignée de scientifiques et quelque 500 chevaux sauvages. Une femme, Zoe Lucas, a consacré toute sa vie à la protection de la biodiversité de ce petit bout de terre. Dans Geographies of Solitude, la cinéaste Jacquelyn Mills dépeint comme personne d’autre ne l’a fait auparavant toute la beauté du lieu et l’importance du travail de la naturaliste de 76 ans.

« C’est à la télévision, quand j’étais enfant, que j’ai dû entendre parler de Zoe pour la première fois, raconte la documentariste originaire du cap Breton. En Nouvelle-Écosse, les histoires qui se passent sur l’île sont bien connues. On nous parle souvent des épaves de bateaux et des troupeaux d’otaries gisant sur les plages. J’ai toujours voulu en faire un film. »

Comme l’île de Sable a souvent fait l’objet de documentaires — dont un de Jacques-Yves Cousteau et de l’Office national du film du Canada (ONF), en 1982 —, Jacquelyn Mills s’est donné comme objectif de « ne pas faire de biographie traditionnelle ». Le pari a été brillamment relevé, notamment parce que Geographies n’est pas seulement un documentaire sur l’île. Il représente surtout, avec douceur et sensibilité, la nature écologiste du travail ascétique de Zoe Lucas.

Une « dévotion admirable »

Habitant seule sur l’île depuis environ 25 ans, Mme Lucas a observé des centaines d’espèces, des petits insectes jusqu’aux majestueux chevaux qui s’y trouvent depuis sa colonisation, au XVIe siècle. « Elle a documenté chaque grain de sable, chaque petit oiseau », lance la réalisatrice, admirative.

Zoe Lucas a aussi fondé la Green Horse Society, un organisme à but non lucratif qui oeuvre à la protection de la biodiversité du territoire depuis 2002, et est présidente du Sable Island Institute, voué à des causes similaires.

Jacquelyn Mills a donc suivi la naturaliste lors de trois périodes de tournage d’environ deux semaines, étalées sur différentes saisons. Son film nous présente l’île dans tous ses états, au fur et à mesure que Mme Lucas nous la fait visiter. « On suit Zoe dans son quotidien, alors qu’elle prend des notes et échantillonne des objets sur l’île, indique Mme Mills, mais on la voit aussi me montrer différents lieux, comme les meilleurs endroits pour faire une sieste ou pour observer les étoiles. »

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

La charmante dame n’a d’ailleurs pas seulement documenté les espèces vivantes sur l’île. Elle a aussi récupéré des tonnes de déchets sur les plages — des bouteilles d’eau, des ballons dégonflés, des macarons. Elle en fait toutes sortes de collections chez elle. À l’aide de grands tableaux électroniques, elle a également comparé la provenance de chacun de ces objets pour se renseigner sur les vents et les courants marins.

« Ma compréhension de l’importance de son travail s’est approfondie au fur et à mesure que je passais du temps sur l’île, indique la réalisatrice. Sa dévotion est admirable. C’est à couper le souffle. »

L’île comme médium artistique

Cherchant à faire écho à la démarche écologiste de Zoe Lucas dans sa propre pratique, Jacquelyn Mills a voulu intégrer la nature dans son film autant que possible.

Elle a notamment placé des électrodes sur différentes plantes de l’île afin d’enregistrer plus précisément le son des insectes qui s’y posaient. Elle a également développé des images sur des algues et divers matériaux naturels.

« On est entouré de beaucoup de bruit de nos jours, et avec la crise environnementale qu’on vit, je pense qu’il faut être conscient des raisons pour lesquelles on fait des films, explique-t-elle. Je me suis donc demandé s’il y avait des outils plus écologiques pour filmer. Ces questions m’ont menée vers des techniques que je n’avais pas explorées auparavant. J’ai procédé par essai et erreur, et ça a fonctionné. »

C’est aussi de cette façon, et en assumant la subjectivité de sa démarche, que la cinéaste a construit le schéma narratif de son film. « La structure s’est développée intuitivement en fonction de l’ordre dans lequel j’ai moi-même découvert l’île. Ce n’est pas très instinctif, mais j’ai voulu ouvrir le film avec des images d’hiver, parce que c’est à l’hiver que j’y suis allée pour la première fois. »

Tout ce qu’elle a découvert sur place l’a donc naturellement guidée vers le montage final qu’on connaît aujourd’hui. Même le ton du film et son désir manifeste de représenter son sujet avec sensibilité sont inspirés de Zoe, dit-elle : « J’ose croire que j’ai appliqué autant de soin dans chaque image du film que Zoe peut le faire pour chaque petit grain de sable. »

Tout en douceur Chaque mouvement de caméra, chaque coupure au montage, chaque son semble avoir été réfléchi pour faire écho au rythme de la vie sur l’île de Sable. Jacquelyn Mills enchaîne les prouesses techniques et les magnifiques tableaux, avec cette oeuvre unique qui non seulement incite à l’action écologiste, mais aussi nous laisse en admiration devant la beauté du monde. La grande douceur du film n’a d’égal que celle de Zoe Lukas, une inspirante femme.

Geographies of Solitude ★★★★ 1/2 Un documentaire de Jacquelyn Mills. EyeSteelFilm. Canada, 2022, 103 minutes.