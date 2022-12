Angelo Badalamenti, illustre compositeur pour David Lynch, est décédé

Angelo Badalamenti, compositeur et fidèle collaborateur du cinéaste américain David Lynch, est décédé, dimanche. Il avait 85 ans. Sa famille a précisé aux médias américains, lundi, qu’il est « mort de causes naturelles ».

M. Badalamenti a composé les trames sonores de classiques du cinéma américain tels que Blue Velvet (1986), Mulholland Drive (2001), et Sailor et Lula (« Wild at Heart »), récipiendaire de la Palme d’or du Festival de Cannes en 1990. Il a aussi créé la musique de la série culte Twin Peaks, dont le thème principal demeure très populaire auprès des cinéphiles de tous les âges.

Blue Velvet, Mulholland Drive et le film Twin Peaks : Feu marche avec moi (« Twin Peaks : Fire Walk with Me »), qui a fait suite aux deux premières saisons de la série, sont particulièrement emblématiques du genre néo-noir, souvent caractérisé par des drames policiers à l’ambiance lugubre.

M. Badalamenti aurait rencontré David Lynch pour la toute première fois alors qu’il avait été engagé comme professeur de chant pour Isabella Rossellini, pour son rôle dans Blue Velvet, avant que M. Lynch ne décide de lui faire composer des pièces pour le film. Le musicien apparaît aussi comme pianiste dans Blue Velvet.

En plus de sa collaboration de longue date avec M. Lynch, Angelo Badalamenti a travaillé avec Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet pour La Cité des enfants perdus (1995) et Un long dimanche de fiançailles (2004). En 1992, il a aussi composé la musique pour les Jeux olympiques de Barcelone. En 2008, il a notamment travaillé avec Siouxsie Sioux, du groupe post-punk Siouxsie and the Banshees.

« Ce qui m’a toujours impressionné, c’était la symbiose entre les émotions de l’image et la puissance du son, témoigne Geneviève Courcy, directrice adjointe des études au Collège de Rosemont, ex-professeure de cinéma au cégep, et détentrice d’une maîtrise sur la musique comme sujet dans la cinema narratif contemporain. [Son] utilisation fréquente des vrombissements a toujours eu beaucoup d’effet, surtout en support à une image cauchemardesque, légèrement décalée de la réalité », ajoute-t-elle.

Le milieu du cinéma réagit

25 ans après la sortie de Twin Peaks : Feu marche avec moi (1992), en 2017, la très attendue troisième saison de la série a été présentée sur Showtime. L’une des dernières pièces que M. Badalamenti avait composée pour David Lynch a d’ailleurs été présentée à la fin d’un épisode de Twin Peaks. Le critique de cinéma français Damien Leblanc lui a donc rendu cet hommage, lundi soir, sur Twitter.

Voici une des dernières musiques que le grand Angelo Badalamenti, qui vient de nous quitter, avait composée pour son vieux complice David Lynch. Le morceau, nommé "Heartbreaking", retentit à la fin de l'épisode 11 de Twin Peaks : The Return (diffusée en 2017). Et c'est sublime. pic.twitter.com/2nOjXvqvE3 — Damien Leblanc (@damien_leblanc) December 12, 2022

David Lynch n’a pas officiellement réagi à la mort du compositeur. Toutefois, depuis quelques années, il publie les prévisions météorologiques de la journée à Los Angeles, sur sa chaîne YouTube. Aujourd’hui, il a précisé qu’on ne « jouerait pas de musique ». Ses admirateurs y verront un clin d’oeil subtil – et typiquement lynchien – à la mort de son ami.

L’éminent distributeur américain de cinéma d’auteur mondial, Criterion Collection, a également souligné le « génie sonore » de l’artiste en partageant l’une des pièces qu’il a réalisées pour le film Twin Peaks : Feu marche avec moi.

Goodnight to beloved composer Angelo Badalamenti. ???? We’re remembering his sonic genius with this beautiful moment from an interview on our release of TWIN PEAKS: FIRE WALK WITH ME (1992)—featuring a performance of "The Voice of Love" one of the film’s most memorable songs. pic.twitter.com/6Jk5VAByO5— Criterion Collection (@Criterion) December 12, 2022