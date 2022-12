«Le voyage en Charabie»: Ernest et Célestine de retour au grand écran

Douze ans après leur première incursion au grand écran, Ernest et Célestine, l’ours et la souris d’abord imaginés pour la littérature par l’autrice et illustratrice belge Gabrielle Vincent, sont de retour dans une nouvelle aventure originale destinée aux tout-petits.

Les cinéastes français Julien Chheng et Jean-Christophe Roger, aux commandes de ce nouvel opus, reprennent ainsi les rênes d’un univers qu’ils maîtrisent à la perfection, après avoir réalisé l’entièreté d’une série consacrée à l’improbable duo pour la chaîne France 5, en 2017.

Les deux réalisateurs, libérés des contraintes budgétaires et temporelles de la télévision, offrent un film d’une grande profondeur, divertissant et rigolo à souhait, visuellement sublime et respectueux de la douceur et de la sensibilité du trait et de la plume de Gabrielle Vincent. « Tous les dessins ont été réalisés à la main, et on peut vraiment sentir l’émotion et l’intention artistique dans chaque image », souligne Jean-Christophe Roger, rencontré par le Devoir en visioconférence. « On s’inscrit dans une volonté de lenteur, par rapport à ce que les enfants ont l’habitude de voir à la télévision », poursuit Julien Chheng.

Dans cette histoire imaginée spécialement pour le cinéma, le bougon et attachant Ernest et la malicieuse et adorable Célestine sont contraints de retourner au pays du premier, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon, un rare « Stradivariours », qui ne peut être sauvé que par le célèbre luthier Octavius.

Or, les deux acolytes découvrent rapidement que la musique est interdite depuis plusieurs années en Charabie, où seule la note do est encore permise ; une décision qui ne serait pas étrangère à une dispute qui perdure entre Ernest et son père, le juge en chef de la magistrature. Déterminés à réparer cette injustice et à ramener la joie au pays des ours, les amis, accompagnés de complices de la résistance et d’un mystérieux judicieux masqué, entameront une aventure rocambolesque au nom de la liberté.

Un travail de précision

Pour concevoir la Charabie, dont il n’est nullement mention dans les albums originaux, les cinéastes se sont inspirés de villes réelles de l’est de l’Europe, de Tbilissi, en Géorgie, des vallées du nord du Pakistan, en passant par les villages établis aux pieds de l’Himalaya. « Gabrielle Vincent a créé le personnage d’Ernest à partir d’un homme dont elle était probablement amoureuse, originaire d’Europe de l’Est. On a donc introduit cet aspect dans notre récit », affirme Julien Chheng.

Le travail des artisans du film avec le matériel sonore est à tout le moins exceptionnel, la musique servant à la fois de symbole, de prétexte à l’humour et aux émotions et de chant de liberté. Le compositeur Vincent Courtois s’est inspiré de la musique des Balkans pour osciller dans un numéro de haute voltige entre tintamarre et oeuvre d’art. « On a réfléchi très tôt à l’aspect musical du film, explique Jean-Christophe Roger. Dès qu’on a commencé le découpage, on a sollicité Vincent Courtois afin qu’il travaille tout de suite ses compositions. C’était essentiel, puisque la musique est en soi un personnage, raconte la tristesse, la joie, les remords. »

Respecter l’intelligence des enfants

Les réalisateurs se sont également assurés d’inscrire, tant l’histoire que les images, en continuité avec la démarche morale et artistique de Gabrielle Vincent, créant ainsi un monde empreint de douceur, de tendresse et de calme, dans lequel pointe sans fracas le joyeux chaos de l’enfance. « On a tendance, en animation, à croire que les enfants doivent toujours être stimulés par une tonne d’images et de sons. Pour respecter la vision de Gabrielle Vincent, on a essayé de les considérer comme un public très intelligent, capable de sentir tout le sous-texte du film. L’idée, c’était de trouver le ton juste pour qu’ils ne s’ennuient pas. On a donc travaillé sur différents niveaux de lecture, pour que le récit soit drôle et passionnant, mais qu’il soulève également des questions, » souligne Julien Chheng.

Ainsi, le film aborde avec humour et légèreté les questions de l’exil, de la censure, de la dictature et des droits de la personne. « On montre par le biais de l’animation qu’il existe des pays dans le monde où on n’a pas le choix de pratiquer le métier qu’on veut, d’écouter la musique qu’on veut et de s’exprimer comme on veut. Les notes interdites sont comme des symboles des voix éteintes au profit d’un seul discours — celui des puissants autorisés à s’exprimer. »

Les réalisateurs n’ont pas tardé, dès les premières séances de projection du film, à constater que les jeunes spectateurs en faisaient une lecture lucide et intelligente. « On découvre un chouette dialogue qui se crée entre parents et enfants. En Charabie, la loi dit toujours : “C’est comme ça, et pas autrement”. C’est une phrase que les petits entendent beaucoup. Ils comprennent que les codes qui régissent leur monde sont conçus par les adultes, et plusieurs remettent ça en question à la suite du visionnement », poursuit le cinéaste.

« À travers le personnage d’Ernest, dont l’histoire individuelle et familiale est indissociable de l’histoire politique de son pays, les enfants comprennent aussi qu’ils peuvent agir sur le sentiment d’impuissance qui les habite devant les conflits et les crises que traverse actuellement le monde. C’est possible d’entamer le changement à petite échelle lorsqu’on le veut vraiment », rappelle Jean-Christophe Roger.

Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie Film d’animation de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger. Avec les voix de Lambert Wilson, Pauline Brunner et Michel Lerousseau. France, 2022, 80 minutes. En salle le 16 décembre.