«Self-Portrait», un autoportrait tiré de caméras de surveillance

Les technologies de surveillance et les caméras en particulier ont tellement inspiré de fictions et de documentaires qu’il existe une entrée Wikipédia sur le sujet, qui liste des dizaines de productions. Modern Times (1936) est du nombre puisque le patron capitaliste surveille constamment ses prolétaires sur des moniteurs.

La série britannique The Capture ne s’y trouve pas encore, alors qu’elle devrait y trôner. La production de la BBC disponible sur la plateforme Prime traite des images produites par les caméras de surveillance, mais plus encore de la validité et de la fiabilité de ces images maintenant qu’il est possible de les manipuler à volonté.

Le récit commence par l’acquittement d’un soldat accusé de crime de guerre en Afghanistan, bande-vidéo à l’appui. Il se poursuit avec l’arrestation du même soldat, qui a enlevé et tué son avocate, appuyée là encore par une séquence de vidéosurveillance en apparence imparable.

L’inspectrice Rachel Carey (Holliday Grainger, toujours en imper à la Colombo, version chic) mène l’enquête et découvre la capacité des services secrets nationaux et étrangers à contrefaire les images pour en fournir au besoin dans les procès contre de vrais de vrais criminels. La bonne fin justifierait ces mauvais moyens.

La réalisation rajoute une couche de références en optant au maximum pour des points de vue fournis par des caméras de surveillance. Les prouesses techniques de l’intelligence artificielle font frémir. La grande manip permet par exemple d’éliminer en direct l’image d’assassins pénétrant dans un immeuble pour les rendre invisibles aux gardiens de sécurité scrutant leurs écrans.

The Capture s’appuie sinon sur de vraies possibilités, au moins sur des projections rationnelles. La série suit toutefois un scénario assez invraisemblable qui pourra rebuter les plus exigeants et les moins crédules…