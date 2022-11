«Spirited» : Ryan Reynolds chante, danse et parodie Dickens

On connaît l’histoire par coeur : la veille de Noël, un homme sans foi ni loi reçoit la visite de trois esprits qui l’aident, en l’effrayant un brin, à recouvrer son humanité. Écrit par Charles Dickens en 1843, A Christmas Carol (Un chant de Noël ou Cantique de Noël, selon les éditions) a été adapté des centaines de fois sur scène, à la radio, à la télévision et au cinéma. Si, du lot, Spirited. L’esprit de Noël n’est pas la première version musicale, il s’agit peut-être de la plus polissonne. Ceci expliquant en partie cela, Ryan « Deadpool » Reynolds, avec qui on s’est entretenu lors d’une table ronde virtuelle, en est la tête d’affiche.

Dans Spirited, attendu sur AppleTV+le 18 novembre, et qui met également en vedette Will Ferrell, Octavia Spencer et Sunita Mani, Ryan Reynolds incarne Clint Briggs, le dirigeant sans scrupule d’une firme de relations publiques. À son insu, Clint est dans le viseur de fantômes qui, depuis l’au-delà, planifient les interventions annuelles telle que celle effectuée jadis auprès d’Ebenezer Scrooge, et consignée pour la postérité par Charles Dickens.

« On a tous déjà côtoyé une personne ignoble, note Ryan Reynolds. On croise sans arrêt des gens qui ne perçoivent pas la bonté holistique du monde. D’où le côté indémodable de l’histoire originale. Elle a été traitée et interprétée tellement de fois et de tellement de façons… C’est chouette d’en offrir une nouvelle version, et de devenir ce faisant l’une des nombreuses couleurs de cet arc-en-ciel-là. »

Mon incitatif premier, c’était la perspective de travailler avec quelqu’un que j’ai idolâtré durant toute ma vie adulte : Will Ferrell. Je crois que Will a contribué plus que quiconque au lexique comique. J’aime aussi la part de vulnérabilité qu’il possède et qu’il apporte dans son jeu ; ça le rend encore plus drôle et accessible.

À quoi s’attendre ? À un mélange de Scrooge, la comédie musicale de 1970, et Scrooged (Fantômes en fête), l’adaptation moderne, et irrévérencieuse, de 1988. D’ailleurs, en une pointe « méta » savoureuse, ce dernier film est mentionné dans Spirited par un personnage qui se désole de toutes ces autres « adaptations inutiles » de l’oeuvre de Dickens. Lorsqu’on lui demande, à cet égard, s’il était d’entrée de jeu convaincu que cette version-ci compterait parmi les réussites, l’acteur répond ne pas trop s’en être soucié.

Will Ferrell, à qui l’on doit Elf (Le lutin), désormais un classique du temps des Fêtes, joue le fantôme du Présent qui, en la personne de Clint, s’est peut-être mesuré à trop forte partie. En effet, Clint sait comment manipuler, détourner, esquiver, etc., et bientôt, c’est le fantôme du Présent lui-même qui se retrouve en plein bilan (non) existentiel.

« Évidemment, quand j’ai appris qu’il s’agissait d’une comédie musicale, j’ai compris que j’étais dans le trouble », poursuit Ryan Reynolds.

Apprécier l’expérience

En l’occurrence, les chorégraphies furent conçues par Chloe Arnold, tandis que les chansons originales furent composées par Benj Pasek et Justin Paul (La La Land). On parle d’une approche très « Broadway » ; de numéros complexes, souvent à grand déploiement, et entrecoupés de soliloques chantés plus intimes.

« M’entraîner pour un film de superhéros, j’ai l’impression que je fais ça depuis que j’ai 20 ans — j’en ai maintenant 46. C’est devenu une seconde nature. Et c’est vrai que, moi tournant une scène de combat, et un danseur faisant un numéro de claquettes, ça peut se ressembler sur un certain plan. Il n’empêche […] Quand tu n’as pas passé ta vie à étudier la danse et le chant, le mieux que tu peux espérer, c’est de faire du rattrapage en t’en remettant aux 10, 20, 50 prises parfois nécessaires pour que tu y arrives. Même après tous ces mois de répétition, Will et moi ne pourrions jamais remplacer de vrais danseurs et chanteurs. »

Rédemption universelle Lors d’une conférence de presse virtuelle subséquente, le reste de la distribution s’est joint à Ryan Reynolds. Morceaux choisis. Octavia Spencer : « Ce que j’aimede l’histoire originale, c’est cette idée qu’une rédemption est possible pour tout le monde […] Les films des Fêtes sortent par définition durant cette période de l’année où on dresse des bilans, mais aussi où on se retrouve auprès de notre famille et de nos proches. Il y a donc ces moments de réflexion, d’introspection, jumelés à l’amour et à l’espoir. J’espère que notre film atterrira dans cette zone-là. » Will Ferrell : « Je crois que le film ne pourrait pas tomber à un meilleur moment étant donné les questions qu’on s’y pose. À savoir : “Est-ce que les gens peuvent réellement changer ?” et “Est-ce que les gens peuvent trouver le moyen d’être plus agréables envers autrui ?” »

Or, en la matière, Ryan Reynolds put compter sur les conseils avisés d’un ami acteur qui, contrairement à lui, est un pro de la comédie musicale : Hugh Jackman, qui, outre son rôle de Wolverine dans les X-Men, est connu au cinéma pour The Greatest Showman(Le maître de la scène), et sur les planches, pour The Boy from Oz (prix Tony) et The Music Man. Pour mémoire, Reynolds et Jackman, qui se plaisent à alimenter une fausse querelle sur les réseaux sociaux, se donneront la réplique dans Deadpool 3.

« Hugh et moi prenions un café, et il m’a rappelé un truc fondamental dans notre domaine, dans tout ce qui touche aux arts. Il m’a dit : “N’oublie pas d’apprécier l’expérience. Si tu as du plaisir, nous aurons du plaisir en retour.” J’ai tâché de toujours garder ça à l’esprit, y compris lorsque j’avais l’impression d’être complètement dépassé, ce qui m’arrivait presque chaque jour. »

Devant cette attitude très carpe diem, le fantôme du Présent imaginé naguère par Dickens aurait sans nul doute été fier.

Être pourri, s’améliorer

Pour autant, Ryan Reynolds confie maintenir ces années-ci une attitude assez zen par rapport à son métier.

« Plus je vieillis, et moins j’essaie de me contrôler, d’avoir un vernis. J’écoutedavantage, j’essaie des trucs… En vieillissant, et c’est un des cadeaux de l’avancement en âge, je suis plus à l’aise avec l’idée d’être pourri dans quelque chose : plus je me trouve pourri à quelque chose, et meilleur je peux devenir à cette chose. Je n’ai plus le désir d’être d’emblée parfait : j’accepte que je puisse être mauvais, ce qui me laisse ensuite la marge de manoeuvre requise pour m’améliorer. »

Interrogé sur son opinion quant au pouvoir transformationnel du film, Ryan Reynolds se fait à la fois pragmatique et rêveur.

« Je ne pense pas, malheureusement, que les trolls et les trouducs [« a-holes »] de ce monde soient enclins à ce genre de prise de conscience. Mais c’est certain que le récit de Dickens fonctionne comme une métaphore de cet ordre. Cette idée de trois fantômes qui s’amènent, te font revisiter ta vie et t’aident à avoir ce moment d’illumination à propos de qui tu es, ce qui t’incite par la suite à changer… J’aimerais que davantage de personnes aient ce genre de moments d’illumination. »

Spirited – l’esprit de Noël (V.F. de Spirited) AppleTV+, dès le 18 novembre