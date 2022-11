Être ensemble, envers et contre tous

Elle, c’est Lokita, la grande soeur. Lui, Tori, le petit frère. Du moins c’est ce qu’ils essaient de faire croire aux enquêteurs de l’immigration belge afin de pouvoir rester ensemble. En réalité, Tori et Lokita sont simplement amis. Deux jeunes migrants isolés arrivés d’Afrique et entre qui un lien étroit s’est tissé. Leur rêve européen a viré au cauchemar entre les passeurs à qui ils doivent de l’argent, la famille restée en Afrique à qui il faut en envoyer et le milieu de la drogue, seul moyen pour eux de gagner les précieux euros que tout le monde leur réclame. Ils sont tiraillés de toutes parts et leur unique refuge est leur amitié indéfectible.

S’il ne fallait citer qu’un nom pour parler du cinéma belge, on ne citerait que celui-là : Dardenne. Les deux frères sont si souvent récompensés sur la Croisette qu’ils pourraient avoir des sièges à leur nom au Palais des festivals. Il y a seulement trois ans, les frères Dardenne remportaient le prix de la mise en scène à Cannes pour Le jeune Ahmed. Aujourd’hui, les grands maîtres belges du cinéma-vérité reviennent en force avec Tori et Lokita, nouvelle chronique de la misère sociale auréolée du prix anniversaire de Cannes 2022.

Comme leur superbe Le silence de Lorna (prix du scénario à Cannes en 2008), Tori et Lokita nous parle donc d’immigration clandestine. On retrouve toujours la pâte Dardenne, celle que l’on applaudit depuis déjà trois décennies et qui continue de prouver que le plus est l’ennemi du mieux. Luc et Jean-Pierre vont au plus simple sans s’encombrer de détours et d’atours pour coller à la réalité des personnages qu’ils écrivent, encore et toujours filmés au plus près.

Une simplicité captivante

C’est avec une frontalité froide et violente qu’ils nous font découvrir Lokita, en pleine séance d’interrogatoire pour prouver son lien de parenté avec Tori. La scène, sans coupe, comme l’affectionnent les cinéastes belges, est à la limite du soutenable. Oppressante pour l’héroïne, cette scène d’ouverture est tout aussi éprouvante pour le spectateur qui se sent acculé avec la jeune Lokita. Le ton est donné, nous allons vivre une heure trente d’intensité dramatique presque ininterrompue à la simplicité captivante.

Tandis que dans L’enfant, c’était le dos d’Olivier Gourmet que poursuivait inlassablement la caméra portée des Dardenne, dans Tori et Lokita, elle s’accroche au profil des personnages, traçant ainsi les contours de la détresse.

La plume des Dardenne est toujours acérée. Les péripéties auxquelles ils soumettent leurs deux héros s’enchaînent en laissant au spectateur tout juste le temps de reprendre son souffle. C’est une peinture de l’exploitation du malheur humain qui nous est faite sous une forme proche du diptyque. L’histoire se centre d’abord sur Lokita et fait exister Tori à travers l’affection qu’elle éprouve pour lui, puis les choses s’inversent pour mettre en avant, dans un second temps, Tori et l’amour qu’il porte à cette inconnue qui est devenue comme une soeur.

Le récit éveille ainsi immanquablement l’empathie envers cette fratrie de coeur tandis que le tandem de réalisateurs nous entraîne dans la réalité implacable de leur quotidien de migrants. Le final fait l’effet d’un coup de massue qu’on n’avait pas vu venir, d’une dureté et d’une froideur auxquelles le spectateur n’était pas préparé. Les deux frères sont décidément sans pitié pour nos pauvres coeurs.

Les personnages principaux sont, une fois encore, interprétés par des acteurs non professionnels que les frères belges ont su diriger d’une main de maître. Pablo Schils et Joely Mbundu sont émouvants à souhait, et la complicité entre les deux porte le scénario plus loin qu’on aurait pu l’espérer. Dans le rôle de Tori, Schils déborde de charisme et inonde l’écran de son énergie.

Fidèles à eux-mêmes, Luc et Jean-Pierre Dardenne offrent avec Tori et Lokita une nouvelle variation de leur style épuré, dénudé même, débarrassé des coupes intrusives et des bandes originales roboratives pour aller à l’essentiel et toucher droit au but. Cette pièce d’orfèvrerie belge fracasse sans ménagement tous nos a priori, bons et mauvais, sur l’immigration clandestine.

Tori et Lokita ★★★★ Drame de Luc et Jean-Pierre Dardenne avec Pablo Schils et Joely Mbundu. Belgique–France, 2022, 88 minutes. En salle.