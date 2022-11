Arnaud Desplechin et le miracle du cinéma

Par un heureux hasard, l’un des cinéastes français les plus doués et originaux, Arnaud Desplechin, présente à Cinemania non pas un, mais deux films : Tromperie, qui met en vedette Denis Podalydès et Léa Seydoux, et Frère et soeur, dont Melvil Poupaud et Marion Cotillard sont les têtes d’affiche. Le premier relate, au gré de rencontres et de confidences amoureuses, la liaison entre un homme et une femme mariés à d’autres, tandis que le second s’attarde, sur fond de deuil familial, aux retrouvailles tendues entre ledit frère et ladite soeur, qui se détestent.

À noter que Tromperie est tiré d’un roman de Philip Roth, alors que Frère et soeur est un peu la suite du génial et monstrueux Un conte de Noël. D’ailleurs, de concert avec Cinemania, la Cinémathèque québécoise présente cette géniale chronique familiale, ainsi que Rois et Reine, un autre récit « parent ».

C’est fascinant de regarder Tromperie et Frère et soeur en programme double, le premier s’apparentant à un long dialogue amoureux, et le second, à un dialogue haineux, du moins jusqu’à sa résolution lumineuse.

Arnaud Desplechin : Je les ai tournés coup sur coup. L’un est une utopie sur l’amour, et l’autre est au départ un cauchemar, avec Melvil qui perd son fils, les parents qui ont cet accident, les larmes de Marion… Tromperie traite de l’amour le plus fragile qui soit, puisqu’il est extraconjugal et qu’un souffle peut le dissiper, et Frère et soeur, c’est cette colère terrible, ou cette peur terrible, de la soeur envers le frère, et qui doit cesser. Je tournais Tromperie en me disant qu’il fallait que les personnages s’aiment encore, et après sur Frère et soeur, je me disais qu’il fallait que les personnages arrêtent de se détester. C’était deux mouvements contradictoires.

L’adaptation de Tromperie était un ancien projet que vous avez ressuscité, non ?

C’était un vieux projet, oui, et tout ce que j’écrivais en lien avec cette adaptation était mauvais. Et puis il y a eu la pandémie et, soudain, la perspective de tourner de manière très légère, avec Denis et Léa, qui s’étaient imposés dans mon esprit, tout à coup, ça a tout changé. Si maladroit soit-il, le travail effectué en amont, pendant dix ans, m’a servi.

Dans Tromperie, vous recourez à divers procédés ouvertement artificiels : les passages situés dans ce non-lieu entre scène de théâtre et salle de répétition ; le fait d’avoir préservé les nationalités américaines et anglaises des personnages et les noms de villes assorties, en contraste avec la distribution et les lieux distinctement français…

J’avais envie que ce soit comme un conte de fées. Les personnages s’échangent des mots comme ils s’échangent des baisers. Toutefois, le livre de Philip Roth est assez austère, et j’avais cette hantise… Bon, je vais être tout à fait franc avec vous : une semaine avant le début du tournage, j’ai téléphoné à mon assistante Gabrielle Roux à une heure outrageusement tardive et je lui ai dit : « Je viens de compter, et on a 53 scènes où une femme discute avec un homme dans son bureau : on est morts. Le public va s’emmerder. » Et Gabrielle m’a répondu : « Eh bien, Arnaud, il va falloir que nous inventions. » C’est ce qu’on a fait : on s’est servis de tous les artifices du cinéma pour montrer que chaque moment de cette histoire d’amour est précieux, unique, sacré, singulier, magique. On a voulu enchanter la vie.

Frère et soeur reprend un peu là où Un conte de Noël était resté. Les interprètes changent, certains noms également, mais on reconnaît les personnages, les conflits également… Comment le projet a-t-il pris forme ?

Ça m’est venu après Roubaix, une lumière. J’ai mis du temps à y revenir. J’avais abandonné le personnage d’Anne Consigny, une grande actrice et une grande amie, sur ce balcon parisien, avec cet immense chagrin… En gros, elle payait l’amertume du film : tous les autres personnages s’en sortaient, et je laissais la soeur entre deux eaux, avec le mauvais rôle. En y repensant, je me suis dit que cette question de la haine entre le frère et la soeur, il fallait que je la règle, et que je la règle avec les moyens du cinéma. La haine est toujours une perte de temps. Un conte de Noël, j’ai eu un plaisir fou à le tourner, parce que ça allait dans tous les sens, avec tous les membres de cette famille ; c’était un film volontairement éparpillé. Avec Frère et soeur, j’ai voulu reprendre les mêmes thèmes, mais cette fois au sein d’un film obsédé, circonscrit à cette seule question de la colère entre les deux protagonistes.

C’est loin d’être la première fois que vous revisitez des personnages…

Parfois, je repense à un personnage, et je me dis que je n’ai pas fini mon travail. D’autre fois, c’est parce qu’un personnage a un nom qui désigne une façon d’être au monde que j’adore, et à laquelle j’ai régulièrement envie de rendre hommage. Je pense en particulier à Esther [en voir les variations dans Comment je me suis disputé… ma vie sexuelle, Esther Khan, et Trois souvenirs de ma jeunesse]. Esther, cette jeune fille qui ne sait pas parler, contrairement aux personnages qui l’entourent, mais qui possède une connaissance du monde infinie. De rendre hommage à toutes ces « Esther » que j’ai croisées, pour moi, ce n’est pas un devoir, c’est une joie.

L’une des caractéristiques de votre cinéma réside dans vos dialogues, toujours très soignés.

Je trouve que le cinéma, partout, est de plus en plus saisi par une idéologie réaliste ; les personnages se parlent avec des mots du quotidien. Cette approche est merveilleuse pour plein de cinéastes, comme Chloé Zhao, dont j’ai adoré Nomadland. Or moi, j’ai vécu à 28 ans une expérience qui m’a transformé, en voyant à la télé Les deux Anglaises et le continent, de François Truffaut. Il y avait cette scène où Stacey Tendeter demandait à Jean-Pierre Léaud pourquoi il venait de lui toucher la joue, et il lui répondait : « Parce que vous venez de la Terre, et je crois que j’aime ça. » Et je me suis dit, voilà, mon métier, ce sera ça : inventer des scènes exceptionnelles, des phrases exceptionnelles, des moments où vous vous surprenez à dire quelque chose qui est plus grand que vous. Je n’appartiens pas à l’école réaliste ; ce n’est pas ma culture. J’appartiens davantage à une école littéraire.

Les relations amoureuses et les relations familiales, parfois séparément, parfois ensemble, sont au coeur de votre cinéma, comme ces deux récents films le rappellent. Mais un film à teneur policière et sociale comme Roubaix, une lumière, prouve que vous n’êtes pas prisonnier de ces thèmes. Pourquoi aimez-vous tant y revenir ?

La famille, c’est la plus petite société possible. Je pense à Tchekhov, qui pouvait peindre toute la société à travers une famille. Pour moi, la famille, c’est un théâtre social minimaliste. Quant à la question des relations amoureuses, je crois que le cinéma peut dire quelque chose sur l’amour que les romans ne peuvent pas dire. Sur la nature des rapports amoureux entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les hommes ou les femmes et les femmes… Il y a, au cinéma, un miracle qui me fascine.

Le festival Cinemania présente Tromperie le 9 novembre et Frère et soeur les 10 et 11 novembre à l’Impérial. Les deux films prendront l’affiche le 11 novembre et arriveront sur Crave le 13 novembre. La Cinémathèque présente quant à elle Un conte de Noël le 10 novembre, et Rois et Reine le 11 novembre.