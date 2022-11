«Le pharaon, le sauvage et la princesse»: le merveilleux de Michel Ocelot

Depuis le royaume du Soudan il y a 3000 ans jusqu’au Maroc du XVIIIe siècle, en passant par les bourreaux du Moyen-Âge, le réalisateur et scénariste français Michel Ocelot fouille le passé des contes, s’en inspire, en remanie les trames dans Le pharaon, le sauvage et la princesse, un film d’animation qui met en lumière toute la rigueur du scénariste.

« Conteuse, tu vas nous raconter quelle histoire ? — Celle que vous voulez », répond l’artiste à un auditoire avide d’échapper au réel. Devant les nombreuses propositions lancées par l’assemblée, la conteuse (Aïssa Maïga) rapaille les idées, qui prennent rapidement la forme de trois courts contes dont elle assure le relais. Il y a d’abord Le pharaon, un récit librement inspiré d’un texte inscrit sur « La stèle du songe » (VIIe siècleav. J.-C.) et qui évoque la reconquête de l’Égypte. Ocelot se sert de ce contexte, à partir duquel il brode une histoire d’amour, celle d’un conquérant, Tanouékamani (Oscar Lesage), qui devient pharaon afin de pouvoir épouser Nasalsa (Claire de La Rüe du Can), surprotégée par une mère rigide (Annie Mercier). Bien que prévisible, comme le sont la plupart des contes de fées, la trame transporte les spectateurs dans cet hier lointain où les dieux parlent avec les mortels et où la bonté et la sagesse l’emportent sur les mauvais sentiments.

Dans Le beau sauvage, Ocelot s’inspire du « Conte du beau sauvage » qui figure dans Le trésor des contes, de Henri Pourrat. Un enfant (Gaël Lesage) se fait chasser par son père impitoyable (Patrick Rocca) pour avoir délivré un prisonnier. Il grandit dans la forêt et devient un Robin des bois, ce « beau sauvage » (Oscar Lesage) à qui tout réussit.

Enfin, La princesse Rose nous transporte sur le bord de la Méditerranée, dans le Maroc du XVIIIe siècle, là où une princesse (Claire de La Rüe du Can) débrouillarde et un prince entreprenant (Bruno Paviot) défient les lois rigides et bâtissent leur propre histoire.

Créateur d’ambiances

Afin de plonger le spectateur dans l’atmosphère particulière de chacun des contes, Ocelot imagine trois univers graphiques qui participent intimement à la création d’ambiance. L’Égypte est reconnaissable à plusieurs clichés, notamment l’absence de perspective dans le dessin, les personnages profilés, l’opulence des pharaons ou encore les dieux Khnoum, Osiris ou Amon, qui rendent justice au conte.

Pour mettre en lumière le Moyen-Âge, le dessinateur opte pour la pierre grise et des personnages présentés en ombre noire, ce qui alourdit l’atmosphère et évoque la dureté de cette époque de bourreaux.

Et, de façon naturelle, on bascule dans la troisième histoire, sous le ciel azur du Maroc, au marché public, là où pastèques, beignets à la cannelle, brochettes arméniennes, yaourts bulgares, raisins de Corinthe, loukoums et autres délices défilent sous nos yeux et dont on peut presque sentir les parfums.

Le père de Kirikou n’est pas qu’un excellent conteur, mais aussi un documentariste qui participe à enrichir la culture des enfants en fouillant ici les textes anciens. On lui reprochera toutefois quelques stéréotypes, notamment la mise en scène de la beauté — les princes et les princesses sont esthétiquement parfaits — ainsi que des relations amoureuses tout aussi prévisibles. Mais entrer dans l’univers des contes de fées, c’est aussi adhérer au réel, tout aussi sublimé soit-il, qu’on nous propose.

Le pharaon, le sauvage et la princesse ★★★ 1/2 Film d’animation de Michel Ocelot. France–Belgique, 2022, 83 minutes. En salle.