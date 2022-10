René Lévesque, le critique

On connaît l’homme politique, le journaliste, le grand orateur… Mais rares sont ceux qui savent que René Lévesque était un grand cinéphile, et même l’un des pionniers de la critique cinématographique au Québec.

Entre 1947 et 1949, le fondateur du Parti québécois a écrit près d’une centaine de chroniques pour le journal Le Clairon de Saint-Hyacinthe. Âgé de 25 ans, avec pour seules armes l’impeccable érudition et la plume franche qui définiront également sa carrière politique, il collige sur sa machine à écrire Remington Rand les notes éparses griffonnées à la hâte à la sortie des grands et petits cinémas de la rue Sainte-Catherine, à Montréal.

C’est à Jean-Pierre Sirois-Trahan, professeur de cinéma à l’Université Laval, que l’on doit la redécouverte de ces 88 chroniques, désormais archivées dans le livre Lumières vives. Chroniques de cinéma 1947-1949. « Au printemps dernier, l’historien de la photographie Sébastien Hudon m’a montré un papier sur Orson Welles signé René Lévesque, me demandant s’il s’agissait vraiment DU René Lévesque. Je savais qu’il avait déjà signé quelques critiques sur des films d’ici au cours de son activité publique — Ti-Coq (1953) et Les ordres (1974), notamment —, mais je ne connaissais aucunement celle-ci. J’ai donc entrepris des recherches, et suis tombé sur cette page méconnue de son histoire. »

Bien qu’on y découvre surtout un écrivain au style éblouissant, Lumières vives en révèle ou en confirme, en filigrane, beaucoup sur l’homme en devenir. Sa curiosité intellectuelle, d’abord, manifeste dans une connaissance du cinéma inédite pour l’époque. « Les premières revues de cinéma ne sont apparues que dans les années 1950 au Québec. Avant ça, on comptait quelques critiques dans les journaux, mais il s’agissait surtout de chroniqueurs de théâtre ou de musique qui condescendaient à parler de cinéma. On peut se demander comment il a atteint une telle connaissance technique et documentaire dans ce désert cinéphilique qu’était alors le Canada », soulève le professeur.

Photo: Francis Vachon Le Devoir

À son regard acéré et son immense culture cinéphilique se mesurent le mercantilisme hollywoodien, la propagande communiste, la banalité du cinéma français, les ciseaux hypocrites de la censure, le talent et le charme de John Ford, Clark Gable, Katharine Hepburn et Marlene Dietrich, les détails de la mise en scène et de l’idéologie de Jean Cocteau, Ingmar Bergman ou Sacha Guitry ou encore l’emprise du clergé sur l’ambition nationale.

Engagement et cosmopolitisme

La période au cours de laquelle René Lévesque réalise cette importante production critique se situe dans ce qu’il appelle son « entre-deux-guerres » : entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, alors qu’il bénéficie encore d’un certain anonymat. « Les historiens passent rapidement sur ces années de formation qui s’avèrent pourtant assez étonnantes sur certains aspects. On comprend, notamment à travers ses critiques sur des films de guerre comme The Search (1948) ou Home of the Brave (1949), à quel point il a été bouleversé par son travail sur le terrain, et à quel point cette expérience de la guerre a teinté sa vision du monde et, en fin de compte, son approche de la politique. »

Lévesque voyait les films à travers sa propre lorgnette, sa propre singularité. Il savait aussi départager l’expression cinématographique du sujet, s’attardait davantage au style qu’au propos, selon les intentions du cinéaste.

Le Clairon, un hebdomadaire publié tant à Saint-Hyacinthe que dans les grands centres, s’adressait aux libéraux, opposés au conservatisme et au cléricalisme mis en avant par l’Union nationale de Maurice Duplessis. Ceci pourrait expliquer pourquoi, bien qu’il soit déjà employé à Radio-Canada comme speaker à destination des soldats canadiens basés à l’étranger, René Lévesque a choisi d’y signer ses textes. « […] ces pages libérales devaient apparaître à cet anticonformiste comme un formidable espace de liberté où user de son indépendance, de sa plume frondeuse », écrit Jean-Pierre Sirois-Trahan en préface de l’essai.

Le jeune chroniqueur passe donc avec fougue des plus grands classiques aux productions commerciales, du documentaire et du néoréalisme à la fantaisie d’une comédie de boulevard ou l’artifice d’une comédie musicale. Dans certains passages des plus réjouissants, il n’hésite pas à vilipender ses collègues, et les spectateurs et leur goût du médiocre. « Il va même jusqu’à faire une sortie contre le doublage des films, en prétextant le bilinguisme montréalais. On peut presque se demander si Lévesque était vraiment pour la loi 101 », se questionne le professeur.

Faisant preuve d’un cosmopolitisme peu commun dans le Québec renfermé de la Grande Noirceur, il virevolte d’un pays et d’une culture à l’autre, se porte en défenseur des enjeux sociaux et raciaux, décrie le manque de cinémas indépendants, l’hégémonie et la vacuité de Hollywood et les tournages en studios — comme quoi plus ça change, plus c’est pareil.

Avec son humour pince-sans-rire, sa « prosodie syncopée » et son « mélange détonnant de gouaille populaire et de rigueur classique », René Lévesque aurait beaucoup à enseigner aux critiques d’aujourd’hui. « On sait depuis Diderot et Baudelaire que les meilleurs critiques sont d’abord des écrivains. Lévesque voyait les films à travers sa propre lorgnette, sa propre singularité. Il savait aussi départager l’expression cinématographique du sujet, s’attardait davantage au style qu’au propos, selon les intentions du cinéaste. En seulement 88 chroniques, il nous offre un point de vue unique sur l’une des périodes les plus fascinantes de l’histoire du cinéma. »

Lumières vives. Chroniques de cinéma 1947-1949 René Lévesque, Boréal, Montréal, 2022, 368 pages