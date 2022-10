Un cinéma à l’épreuve du temps

À première vue, le cinéma Pine de Sainte-Adèle ne paie pas de mine,avec sa modeste façade de bois, qui lui donne des airs de grange ou de magasin général. Mais derrière ses murs se cachent les secrets d’une irréductible entreprise familiale devenue institution, administrée de père en fils depuis 1948, comme un pied de nez aux sceptiques qui crient, toutes les pleines lunes, à la mort du grand écran.

« Avec huit salles, le Pine est un multiplex qui présente du cinéma d’auteur, en région, à une heure et demie de route de Montréal. C’est extraordinaire », se réjouit Stéphane Desjardins, journaliste et auteur d’un livre qui porte sur l’histoire du cinéma, paru il y a quelques semaines. Intitulé La famille Fermanian. L’histoire du cinéma Pine de Sainte-Adèle, l’ouvrage rend compte de la riche histoire de l’établissement et des liens forts qui l’unissent à son public.

Administré par les Fermanian depuis trois générations, le Pine est le plus ancien cinéma exploité continuellement par la même administration au Québec, selon Tom Fermanian, codirecteur avec son fils Perry. Au deuxième étage du bâtiment principal se trouve d’ailleurs l’appartement où Tom a grandi — il sert aujourd’hui d’entrepôt —, lui qui a pris les rênes de l’entreprise à 16 ans.

Photo: Julien Cadena Le Devoir

C’est donc le père de Tom, Phil Fermanian, qui a fondé le Pine en 1948. Sa petite famille avait fui le génocide arménien et s’était installée à Sainte-Adèle dans l’espoir d’y cultiver la terre. Phil, qui a nourri son projet de cinéma pendant des années avant qu’il ne le réalise, s’était entre autres fait connaître dans la région en présentant des films dans les sous-sols d’église.

« Ce cinéma-là a traversé tout un pan de l’histoire du Québec. Les années 1930-1940, c’est l’époque où les Pays-d’en-Haut se développent et s’ouvrent à la villégiature, c’est l’époque de la sortie du roman Un homme et son péché. L’auteur Claude-Henri Grignon, qui était aussi maire de Sainte-Adèle, a même assisté à la toute première représentation du Pine », raconte Stéphane Desjardins.

Charme intemporel

Aujourd’hui, on entre au Pine comme dans une capsule temporelle. La réconfortante odeur des machines à pop-corn, la moquette — on se croirait à l’hôtel —, et les épais rideaux de velours devant chaque écran évoquent à la fois des souvenirs d’enfance et la constance d’un espace atemporel, immuable, où on se sent chez soi.

Lorsqu’on lui demande s’il a l’intention de complètement rénover son cinéma — quoique très bien entretenu — pour le mettre au goût du jour, Perry répond qu’on ne « change pas une combinaison gagnante. On rénove certains aspects étape par étape, comme nos sièges qui sont maintenant très confortables, mais on perdrait notre charme si on essayait de suivre les modes ».

La pièce de résistance du cinéma demeure toutefois son authentique projecteur 35 et 70 mm. Perché dans l’une des salles de projection, il trône en ultime symbole cinéphile du temps qui passe, et de la capacité du Pine à le surmonter. « On a vécu l’arrivée de la télévision, puis du numérique, et on est resté debout. On a même continué à projeter des films sur pellicule pour des événements spéciaux ces dernières années », raconte Tom.

Photo: Julien Cadena Le Devoir

M. Desjardins, qui fréquente le Pine depuis qu’il s’est installé dans les Laurentides dans les années 1990, ne tarit pas d’éloges pour les Fermanian : « De grands cinéastes comme Tarantino ont compris que les films pouvaient être bons, voire meilleurs, lorsqu’ils sont projetés sur pellicule. Les Fermanian sont aussi entêtés, parce qu’ils choisissaient de présenter des films de qualité à Sainte-Adèle, et ça leur réussit. »

Les clés du succès

Cette année, les résultats du box-office pointent vers une crise du cinéma, autant en France qu’au Québec. L’industrie a encore du mal à se relever de la pandémie et à se distinguer devant la concurrence grandissante des plateformes. Cela n’inquiète pas Tom Fermanian : « Tous les dix ans, les gens pensent que les salles de cinéma vont mourir, mais on est encore là », dit-il, vantant les mérites de l’immédiateté et de la socialisation propres aux salles obscures.

Le Pine n’a jamais cessé de grandir. Il se déploie aujourd’hui sur deux bâtiments distincts, avec une « Phase 2 », érigée un coin de rue plus loin en 1995, et abritant trois salles. Stéphane Desjardins estime que la bienveillance et le dévouement des Fermanian sont à l’origine de leur succès : « Tom et Perry sont toujours-là pour accueillir les clients avec un sourire, et les gens s’en souviennent. »

Photo: Julien Cadena Le Devoir

Par-dessous tout, selon Tom, ce sont ses clients et ses films qui ont fait la différence. « On a la chance d’avoir une clientèle très fidèle […] et de pouvoir profiter de la présence des touristes en haute saison », dit-il. Selon M. Desjardins, cette clientèle, généralement plus aisée, est aussi plus encline à « voir du cinéma d’auteur de qualité ».

Lorsque Le Devoir a visité les lieux, un mardi soir de fin octobre, l’ambiance était plutôt tranquille. Quelques dizaines de personnes — souriantes, plusieurs saluant les Fermanian au passage — étaient au rendez-vous, venues voir autant le dernier blockbuster que Falcon Lake de Charlotte Le Bon, qui est d’ailleurs une ancienne employée du cinéma.

À l’étage au-dessus, quelque part dans le fouillis de l’ancien appartement familial, reposait le prix Jutra du meilleur exploitant de salle, remporté par Tom en 2006. Questionné sur l’héritage de son père, Perry reconnaît qu’il a « de grandes responsabilités » à assumer, mais il demeure optimiste pour l’avenir, enthousiaste à l’idée de voir, lui aussi, un jour, ses enfants prendre sa place.

La famille Fermanian. L’histoire du cinéma Pine de Sainte-Adèle Stéphane Desjardins, Les Presses de l’Université d’Ottawa, Ottawa, 2022, 199 pages.