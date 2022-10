Les 12 travaux d’Imelda: les souvenirs de la famille Villeneuve

Un simple visionnement de la bande-annonce des «12 travaux d’Imelda» pourrait donner l’impression que Martin Villeneuve verse dans la caricature, que son interprétation du personnage est grossière. Il ne faut pas s’arrêter là. Au contraire, on ressent dès les premiers instants du film toute l’affection que le réalisateur porte à sa famille, réelle et fictive.

Le film se déploie comme une charmante mosaïque de personnages colorés et attachants. Bien sûr, la plus colorée demeure Imelda, interprétée avec justesse et sensibilité par Martin Villeneuve. On y reconnaît tout de suite une authentique grand-mère québécoise grincheuse. Malgré quelques dialogues parfois trop écrits, la plupart des scènes font rire de bon coeur parce qu’elles sont vraies, tout simplement.