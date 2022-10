«Causeway»: retour au pays, retour à la vie

Le 4 novembre sortira sur AppleTV le film Causeway (La traversée), dévoilé plus tôt cet automne au Festival international du film de Toronto. On avait alors écrit tout le bien qu’on avait pensé de ce drame intimiste contant le retour à la vie civile, et peut-être à la vie tout court, d’une jeune vétérane de l’armée américaine incarnée par une Jennifer Lawrence sobrement poignante et d’ores et déjà pressentie pour les Oscar. On avait en outre eu l’occasion de s’entretenir avec la réalisatrice du film, Lila Neugebauer.

Metteuse en scène très respectée sur Broadway, Lila Neugebauer signe avec Causeway sa première réalisation cinématographique.

« C’était en 2019, alors que je venais de monter une nouvelle production de la pièce The Waverly Gallery, de Kenneth Lonergan [nommée aux Tony pour la meilleure reprise et gagnante du prix de la meilleure actrice pour Elaine May]. L’un des producteurs de la pièce m’a remis le scénario de Causeway. Je l’ai lu, et j’ai été complètement remuée. N’étant pas moi-même une vétérane, j’étais un peu déconcertée par cette impression très forte de me reconnaître dans ce matériel », se souvient Lila Neugebauer.

Plus elle y pensait et plus il lui parut évident que c’était à la vie intérieure de la protagoniste qu’elle s’identifiait.

« Sa dissociation par rapport à elle-même, son sentiment d’aliénation par rapport à un lieu où elle devrait se sentir chez elle, mais où elle se sent plutôt comme une étrangère… ça a résonné en moi, vraiment. Il se dégageait du récit une telle authenticité… »

Peu après, Lila Neugebauer apprit que Jennifer Lawrence avait elle aussi lu le scénario et avait eu une réaction similaire à la sienne.

« Nous avons soupé ensemble et nous avons compris que notre vision était la même et que nos sentiments communs par rapport au scénario étaient profondément ancrés », raconte la réalisatrice.

Une émouvante amitié

La vedette oscarisée de Silver Linings Playbook (Le bon côté des choses) incarne Lynsey, qui, après avoir subi un important traumatisme crânien en Afghanistan, vient d’être rapatriée. Malgré sa condition, elle ne pense qu’à obtenir une autorisation médicale afin de retourner là-bas. À un moment, elle confie au sujet de sa ville natale en général, et de sa maison familiale en particulier : « Je préfère cent fois mieux retourner là-bas que de rester ici. C’est dire à quel point je ne veux pas être ici. »

Par hasard, elle fait la connaissance d’un garagiste, James (Brian Tyree Henry, vu en superhéros gai dans Eternals), qui vit lui aussi avec les contrecoups de blessures tant physiques que psychiques. Or, plutôt qu’une histoire d’amour convenue, Causeway brode à partir de cette rencontre une très belle et très émouvante histoire d’amitié. Atout de taille : Lawrence et Henry partagent une complicité fabuleuse.

« Je connais Brian depuis que j’ai 19 ans. Il est un vieil ami. C’est un acteur, et une personne, d’une profondeur, d’un charisme et d’une humanité rares. Je soupçonnais que le courant passerait entre lui et Jen. J’avais raison : dès le premier jour, leur chimie, pas juste en tant qu’acteurs, mais en tant qu’êtres humains, était si riche, si joyeuse… Je suis certaine que le film est ce qu’il est en bonne partie grâce à cette chimie spontanée », estime Lila Neugebauer.

Esquissée avec délicatesse, par petites touches finement observées, cette amitié entre Lynsey et James repose sur une compréhension mutuelle vite établie. Cela se manifeste rarement en usant des mots, mais plus volontiers au détour de silences parlants et de non-dits qui disent tout.

« J’adore le langage, son infinie élasticité. Mais je suis également fascinée par ces moments où l’on atteint les limites du langage, où il devient inadéquat. Et ce qu’on a ici, au fond, ce sont deux personnages qui luttent pour mieux comprendre qui ils sont, à l’intérieur. Parfois, les mots leur manquent. Cet aspect du récit m’a beaucoup plu, et je tenais à le traduire avec soin et respect », explique Lila Neugebauer à propos de ce parti pris d’un dialogue rare et, lorsqu’employé, économe.

Elle qui n’a plus à prouver qu’elle possède un sens de la répartie hors du commun, Jennifer Lawrence habite chacun de ces silences avec une force tranquille qui ne faillit pas. Jamais depuis Winter’s Bone, qui la révéla en 2010 et lui valut sa première nomination aux Oscar, l’actrice n’avait autant captivé en en faisant si peu.

Le jeu de la star n’est en l’occurrence pas la seule raison pour laquelle on pense au formidable film de Debra Granik. De fait, Causeway pourrait presque en être la suite spirituelle. Dans Winter’s Bone, en effet, on suivait une adolescente des Ozarks, Ree (Lawrence), qui cherchait son père disparu sur fond d’indigence et de criminalité endémiques. Tout du long, Ree n’avait qu’un rêve : quitter son coin perdu et s’enrôler dans l’armée. Au commencement de Causeway, Lynsey vient d’être démobilisée…

« Jen a été ma partenaire créatrice à chaque étape, note Lila Neugebauer. Du début à la fin, nous étions sur la même longueur d’onde. Elle est une défenseuse et une championne des cinéastes, Jen. Je ne pouvais pas rêver mieux. »

Composition méticuleuse

Le film, qui exsude cette authenticité qui avait tant marqué la réalisatrice à la lecture du scénario, coule en un flot presque naturaliste. A posteriori toutefois, des images reviennent en mémoire, et on comprend comment chaque plan a été soigneusement composé.

On pense, par exemple, aux apparitions de la mère de Lynsey, qui est toujours maintenue à l’arrière-plan, à distance, ou captée dans un plan d’ensemble. À l’inverse, James est presque illico croqué en gros plan à proximité de Lynsey. Ces deux façons opposées de présenter les personnages disent tout ce qu’il y a à dire sur leur relation respective avec la protagoniste.

« J’ai eu le privilège de pouvoir compter sur la collaboration d’un remarquable directeur de la photographie, Diego Garcia [Cemetery of Splendour, d’Apichatpong Weerasethakul]. Lui et moi partageons un amour obsessionnel pour la composition méticuleuse des plans. Nous sommes tous les deux fascinés par la dimension communicative d’une composition, par ce qu’elle peut provoquer sur le plan émotionnel, sur le plan cérébral, sur le plan viscéral, au niveau de l’inconscient également… »

L’approche idéale, en somme, pour visiter la psyché blessée, mais pas brisée, de Lindsay.

Le film Causeway paraîtra sur Apple TV+ le 4 novembre.