«Aftersun»: soleil trompeur

Sophie a 11 ans. Pendant le film Aftersun (Sous le soleil), on se surprend toutefois à oublier que l’on est en présence d’une préadolescente. En effet, derrière son air introspectif, Sophie cache une maturité qui transcende son jeune âge. À l’inverse, Callum, son père divorcé, dégage non pas une immaturité, mais un côté juvénile qui fait en sorte que le duo est constamment pris pour un frère et une soeur. Lors de vacances dans un « tout-inclus » en Turquie vers la fin des années 1990, Sophie et Callum accroissent leur complicité déjà grande tout en faisant face, chacun de son côté, à d’importants bouleversements.

L’intrigue consiste en une série de moments finement observés entre Sophie et Callum, entre Sophie et la faune adolescente de l’hôtel qui la fascine et la répugne tout à la fois, entre Sophie et elle-même, et enfin entre Sophie et Callum encore, mais à l’insu de ce dernier, lorsqu’il se croit seul.

En entrevue, Charlotte Wells nous confiait à cet égard : « Je ne voulais pas imposer une chronologie arrêtée, mais quelque chose s’apparentant davantage à… des parcelles d’événements remémorés. »

Primé à la Semaine de la critique à Cannes, Aftersun a récemment remporté la Louve d’or du meilleur long métrage au Festival du nouveau cinéma. Barry Jenkins, lauréat de l’Oscar du meilleur film pour Moonlight, est au nombre des producteurs de ce premier film d’une assurance folle.

Il s’agit d’une oeuvre fragile et rare. D’une oeuvre qui, au surplus, donne à voir une paire d’interprétations absolument exceptionnelles.

Dans le rôle de Sophie, Frankie Corio est d’une justesse, d’une vérité, sidérante. La profondeur du personnage, on la décèle dans le regard de cette talentueuse nouvelle venue : ça ne se feint pas. Révélé dans la série Normal People et apprécié depuis dans The Lost Daughter (Poupée volée), de Maggie Gyllenhaal, Paul Mescal est quant à lui bouleversant. Souvent, Callum contemple le vide ou se tient là, immobile, silencieux, comme perdu en lui-même.

Or, la présence de l’acteur n’est jamais aussi magnétique que lorsque le personnage paraît absent.

Atmosphère mélancolique

Ces passages s’avèrent tout spécialement révélateurs, car sous ses dehors souriants, Callum est — possiblement, puisqu’une ambiguïté prévaut — en proie à la dépression. C’est là l’une des raisons de l’atmosphère mélancolique qui se dégage du film, cela, en dépit de l’ensoleillement ambiant.

L’autre raison expliquant cette foncière mélancolie tient au fait qu’Aftersun s’avère un long retour en arrière ponctué de courtes séquences dans le présent, presque des flashs, où l’on retrouve une Sophie adulte. Elle ne fait pas que se remémorer : elle est hantée. Là comme ailleurs dans son film, Charlotte Wells opte pour la suggestion et l’impressionnisme, laissant le soin au public de déduire, voire de décider du sens à donner à tel regard, telle expression.

Au sujet de cette dimension impressionniste : celle-ci contribue pour beaucoup au succès de la structure non linéaire du film. À ces va-et-vient temporaux s’ajoutent des ellipses toujours organiques, jamais abruptes. Sophie ayant jeté son dévolu sur la caméra que Callum a emportée pour le voyage, une multitude de « souvenirs archivés » et d’instants volés se voient en outre intégrés aux réminiscences de la première.

Il en résulte un flot de pensées, et de cinéma, dans lequel on se noie de bon gré.

Sous le soleil (V.O., s.-t.f. de Aftersun) ★★★★ Drame psychologique de Charlotte Wells. Avec Frankie Corio, Paul Mescal, Brooklyn Toulson, Celia Rowlson-Hall. Royaume-Uni–États-Unis, 2022, 101 minutes. En salle.