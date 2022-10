Bien plus qu’une formation

Ce texte fait partie du cahier spécial Cinéma

Carol Nguyen, Katherine Jerkovic et Micheline Lanctôt se remémorent leur expérience à l’École de cinéma Mel-Hoppenheim de l’Université Concordia. Au-delà de la formation universitaire, l’École permet aux étudiants de se distinguer et de tisser des relations durables dans une industrie en effervescence.

No Crying at the Dinner Table a parcouru le monde. Le documentaire que Carol Nguyen a réalisé lors de son baccalauréat à l’École de cinéma Mel-Hoppenheim de l’Université Concordia a en effet été sélectionné dans plus de 80 festivals internationaux et a été récompensé une quinzaine de fois, notamment à South by Southwest, au Texas, et aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal.

« J’ai réalisé ce court métrage très intime sur les communications et les traumatismes intergénérationnels dans le cadre de mes cours en 2018. J’étais loin de me douter de la tournure des événements ! No Crying at the Dinner Table a été présenté en première mondiale au TIFF et a été sélectionné à l’International Documentary Filmfestival Amsterdam, le plus grand festival de documentaires au monde », explique-t-elle avec fierté.

Si le documentaire est le premier amour de Carol Nguyen, la richesse des programmes offerts par l’École de cinéma Mel-Hoppenheim aura aussi permis à celle-ci de se former à la fiction et, surtout, de s’ouvrir à un univers sans limite. « Des cursus essentiellement tournés vers l’artistique sont la signature de Concordia. L’accent n’est pas mis sur la dramaturgie, mais sur des éléments de langage cinématographique », explique ainsi Katherine Jerkovic, pour sa part diplômée au début des années 2000.

Photo: Arcpixel

Le parcours de cette dernière au sein de l’université montréalaise lui a même fait prendre conscience de tout ce que le cinéma peut être. « On arrive là-bas avec quelques références, mais on y découvre finalement le cinéma expérimental, d’avant-garde ou encore de pays lointains, ajoute-t-elle. On reconnaît [un ancien étudiant] de Concordia grâce à sa manière unique et particulière d’aborder le cinéma. » Une influence qui est désormais inscrite dans son « ADN de cinéaste », confie-t-elle.

La réalisatrice de Coyote (2022) et des Routes en février (2018) souligne par ailleurs que le grand nombre d’étudiants d’origines et de cultures diverses revêt une grande importance et contribue, selon elle, à l’affirmation des talents. La comédienne Micheline Lanctôt, qui a notamment compté Katherine Jerkovic parmi ses élèves dans ses cours de jeu et de mise en scène à l’École de cinéma Mel-Hoppenheim, se réjouit à ce propos de l’accès à ce bassin extraordinaire de cultures.

« Lorsque des étudiants de partout au Canada — Québec, Terre-Neuve, Alberta, etc. — rencontrent des Israéliens, des Palestiniens, des Vénézuéliens, des Colombiens ou des Chinois, par exemple, ça crée des échanges inattendus ! » s’enthousiasme-t-elle. Micheline Lanctôt, qui met un point d’honneur à faciliter l’interculturalité en classe, croit que le fait d’être en contact avec d’autres cultures est un excellent moyen pour ses élèves de se positionner en tant que cinéastes. Elle se souvient, entre autres, de la façon très particulière dont les Iraniens envisagent le drame, « avec beaucoup d’humanisme ». « Mon travail consiste en grande partie à établir une passerelle entre les étudiants québécois et étrangers », précise-t-elle.

La toile Concordia

Micheline Lanctôt souligne également que l’autre principale force de l’École de cinéma Mel-Hoppenheim est son réseau de contacts. « En travaillant dans l’industrie, j’ai commencé à voir de plus en plus d’anciens élèves occuper des postes d’assistants réalisateurs et d’assistants de production. À leur tour, ils se sont mis à engager d’autres diplômés de différentes cohortes de Concordia. C’est comme ça que tout a commencé. » Aujourd’hui, il n’est donc pas rare de croiser plusieurs anciens étudiants de Concordia sur un plateau de tournage.

Photo: Cindy Boyce

« Il n’y a pas de réseau organisé, mais on se reconnaît et on se retrouve naturellement, grâce à nos affinités. Nous sommes des gens avec des parcours artistiques atypiques et marginaux qui ont à coeur le cinéma, et nos chemins se croisent forcément à un moment donné », renchérit Katherine Jerkovic.

Le fait de rester en relation avec d’anciens étudiants de l’école est également une source quasi inépuisable d’opportunités. « On tombe toujours sur des personnes qui sont passées par Concordia dans le milieu du cinéma québécois. Puisqu’on reste en contact avec nos collaborateurs, des amitiés naissent », indique Carol Nguyen. Il allait donc de soi que cette dernière allait faire appel à d’anciens étudiants pour son récent court métrage de fiction, Nanitic.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.