«The Good Nurse»: la mort au compte-goutte

Les acteurs et actrices aux visages angéliques font toujours, parce qu’on ne leur prêterait jamais de tels desseins, d’excellents personnages de fourbes et d’assassins. Avec son teint diaphane et ses grands yeux clairs, Eddie Redmayne est un candidat tout désigné pour ce type de rôle. Le voici donc qui se glisse dans la peau de Charles Cullen, un infirmier reconnu coupable de 29 meurtres mais soupçonné d’en avoir perpétré 400 de plus, face à Jessica Chastain en collègue suspicieuse. Basé sur une affaire célèbre, The Good Nurse (Meurtres sans ordonnance), sur Netflix dès mercredi, se révèle assez efficace dans son genre.

La réussite du film tient pour l’essentiel à la qualité supérieure de l’interprétation : tant Eddie Redmayne, parfait de sollicitude calculée dans le rôle de l’infirmier Charles « Charlie » Cullen, que Jessica Chastain, émouvante de positivisme résilient dans celui de l’infirmière Amy Loughren, épatent. Hormis une explosion incongrue vers la fin dans le cas du premier, les deux vedettes optent pour la retenue et l’intériorité. Lui lauréat d’un Oscar pour The Theory of Everything (La théorie de l’univers), en Stephen Hawkins, elle pour The Eyes of Tammy Faye (Les yeux de Tammy Faye), en télévangéliste déchue, savent jouer de chacun des muscles de leurs visages si merveilleusement expressifs.

Les crimes de Charlie Cullen, qui trafiquait les sacs de solution de patients, étant notoires, le film a l’intelligence de ne pas chercher à cultiver l’ambiguïté. En ouverture, l’expression lointaine de l’infirmier face à un patient que des collègues tentent en vain de réanimer est glaçante. En prenant le parti de mettre le public dans la confidence, le scénario de Krysty Wilson-Cairns, coautrice de ceux de 1917 et Last Night in Soho (Une dernière nuit à Soho), emprunte une avenue distinctement hitchcockienne.

Ainsi, comme avant elle la protagoniste de Shadow of a Doubt (L’ombre d’un doute) qui adore son oncle Charles (un autre « Charlie », tiens) avant de le soupçonner d’être un tueur, une réalité dont le public est déjà au fait, l’héroïne de The Good Nurse se lie d’amitié avec celui qui est à son insu, mais pas à celui des spectateurs, un assassin. Pire, Amy se place rapidement dans une relation de dépendance vis-à-vis de son nouveau collègue et camarade très (trop) prompt à l’aider dans différents pans de sa vie qu’on taira ici.

Un autre aspect intéressant du scénario réside dans sa critique acérée du milieu hospitalier américain — ou plutôt de « l’industrie hospitalière américaine » —, dont les dirigeants sont prêts à nier l’évidence de morts suspectes afin d’éviter mauvaise publicité et poursuites. Ou quand l’argent l’emporte sur la vie des patients.

Quelques faiblesses

Là où le bât blesse, c’est sur le plan de la mise en scène. Au mieux, la réalisation de Tobias Lindholm s’avère-t-elle adéquate. Surtout connu pour ses collaborations en tant que coscénariste auprès du cinéaste Thomas Vinterberg (La chasse, Alcootest), un compatriote danois, Lindholm n’offre rien de terriblement imaginatif, visuellement parlant.

Exception faite d’un très lent et très efficace travelling avant lors de la séquence d’ouverture déjà mentionnée et d’une poignée de plans discrètement évocateurs offerts çà et là, côté mouvements de caméra et compositions, c’est le service minimum. On peut en outre filmer des lieux aseptisés et suggérer la grisaille professionnelle et existentielle sans pour autant se borner à une esthétique « gris-bleu-gris-beige » convenue.

Le volet policier est en outre assez faible, des deux enquêteurs unidimensionnels au traitement du volet procédurier tour à tour didactique et ringard.

Mais, là encore, Eddie Redmayne et Jessica Chastain prévalent. Pour le compte, le film n’est jamais aussi prenant que lorsqu’il explore le dilemme d’Amy, qui voue une profonde amitié à Charlie mais ne peut évidemment pas le laisser continuer. C’est d’ailleurs le trouble sincère de sa collègue qui aura raison des dernières défenses du tueur. Charlie est cet ange de la mort qui vole d’hôpital en hôpital, capable de tout esquiver, sauf, à terme, la bonté d’Amy.

Meurtres sans ordonnance (V.F. de The Good Nurse) ★★★ Suspense de Tobias Lindholm. Avec Jessica Chastain, Eddie Redmayne, Nnamdi Asomugha, Noah Emmerich, Kim Dickens. États-Unis, 2022, 121 minutes. Sur Netflix.