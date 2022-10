Grandé Studios, toujours à l’avant-scène

Ce texte fait partie du cahier spécial Cinéma

Vers la fin des années 1990, Montréal accueille de plus en plus de tournages étrangers, notamment américains. Iohann Martin, qui roule sa bosse dans l’industrie depuis déjà quelques années, saisit l’occasion en créant Dazmo et Video Assist, deux compagnies qui offrent respectivement de la production de musique pour images et de la gestion de système vidéo. En compagnie des cofondateurs Mitsou Gélinas, sa conjointe, et Andrew Lapierre, toujours à la tête de l’entreprise, le jeune entrepreneur bâtit ce qui deviendra l’importante boîte Grandé.

« Iohann a eu le flair d’un service qui n’existait pas à Montréal, et de fil en aiguille, nous avons grandi en ajoutant des services, de l’équipement et des studios », résume Andrew Lapierre, cofondateur, vice-président et associé de Grandé, une entreprise qui compte aujourd’hui quatre branches (Studios, Caméra, Éclairage et Postproduction) en plus de détenir une bannière à Toronto.

L’expansion a été rapide, toujours pour répondre aux besoins de l’industrie qui, avec la multiplication des plateformes de visionnement et des contenus qui y sont associés, doit produire beaucoup. Grandé ratisse large : cinéma, télé, téléréalité, documentaire, fictions — beaucoup de productions québécoises, comme Big Brother Célébrités, En direct de l’univers ou Les chefs !, y sont tournées. Au cours des dernières années, l’entreprise a travaillé aussi avec des productions américaines et canadiennes anglaises, telles que la récente série télévisée Transplant.

Se déployer en toute lucidité

Depuis l’an dernier, Grandé Studios, qui possède 13 studios de 1200 à 21 000 pieds carrés répartis sur trois sites, exploite au Québec un studio virtuel avec écran DEL, une avenue déjà utilisée par les grandes productions américaines qui permet d’afficher en temps réel un décor en 3D derrière les acteurs. La technologie remplace les écrans verts, sauvant ainsi du temps en postproduction.

Afin d’attirer les productions d’ici dans son nouveau studio virtuel, Grandé a réalisé une étude de cas avec la SODEC et la boîte de production Zone 3 pour aider les producteurs québécois à comprendre la technologie, les paramètres auxquels s’adapter et surtout, comment l’adapter à leur budget. « Ce type de tournage demande aux équipes une toute nouvelle façon de faire, autant dans sa préparation que dans sa planification », explique Andrew Lapierre, qui mentionne également les coûts plus élevés d’une telle manoeuvre. Le but avoué, c’est surtout d’attirer les productions étrangères à gros budget, confie le cofondateur. « Au Québec, on est un hub international au chapitre du gaming, une plateforme sur le plan des effets visuels et de la production. On a tous les éléments physiques pour être capables d’offrir ce type de tournage là », explique-t-il.

La création d’un nouveau studio de 75 000 pieds carrés, un projet en cours chez Grandé, abonde dans ce sens. « Investir dans de nouvelles infrastructures alors qu’il n’y a pas de certitude sur ce que l’avenir nous réserve, ça, c’est un défi présentement », souligne Iohann Martin. En effet, ces productions américaines, elles ne viennent pas aussi souvent — ou plutôt pas aussi facilement — chez nous qu’on pourrait le croire. « L’information qui est diffusée dans les médias est un peu fausse. On essaie de présenter Montréal comme étant une plateforme de production internationale, mais comparativement à Toronto et à Vancouver, on est très loin derrière », résume M. Lapierre.

Le français, le froid mordant et le manque de structure de la ville pour accueillir des tournages internationaux transparaissent dans le nombre de productions qui choisissent Montréal comme terre d’accueil. Pourtant, croit Iohann Martin, il y a là un manque à gagner. « Quand quelqu’un vient tourner chez nous, il dépense en construction, main-d’oeuvre, restos, hôtels… Les retombées sont énormes », indique-t-il. La solution passe peut-être par la mise en place de crédits d’impôt adaptés, croit-il. « Il faut compenser et faire un geste commun pour démontrer qu’on est capables de prendre notre place. Si les autres villes l’ont fait, on peut le faire ! » poursuit-il.

Heureusement, l’industrie locale est florissante, et le marché québécois foule les planches de Grandé la plupart du temps. Dans un contexte postpandémique où tout coûte plus cher, notamment la main-d’oeuvre et l’équipement, la pression économique sur les producteurs locaux est grande, d’autant plus que la pression de produire du contenu pour nourrir les différentes plateformes de visionnement, elle, ne dérougit pas.

Malgré tout, les artisans d’ici travaillent main dans la main. « On a vraiment une industrie locale résiliente qui nous permet de continuer d’investir dans les infrastructures de notre entreprise avec le défi de la faire grandir », dit Iohann Martin.

