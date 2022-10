Faculté des beaux-arts de Concordia: la faculté de grandir

Ce texte fait partie du cahier spécial Cinéma

Déjà reconnue au Canada et à l’étranger, l’École de cinéma Mel-Hoppenheim, bien enracinée dans le centre-ville de Montréal, veut élargir les horizons de ses étudiants et repousser encore plus les murs de ses classes. Annie Gérin, doyenne de la Faculté de beaux-arts de l’Université Concordia, a fait de ce projet ambitieux l’une des clés de voûte de son mandat.

« C’est pressant, c’est gros, et on veut que ça marche », résume la doyenne pour montrer le sérieux de sa démarche et son importance stratégique pour Concordia, mais aussi pour l’industrie québécoise de l’audiovisuel. Celle-ci souffre d’une pénurie de main-d’oeuvre qui sévissait bien avant le début de la pandémie, et il ne suffit pas d’avoir un bassin de travailleurs : encore faut-il que ceux-ci soient qualifiés pour répondre aux standards les plus exigeants, autant pour les productions québécoises qu’étrangères.

Cette école porte le nom du fondateur de Panavision (Canada), Mel Hoppenheim, décédé en juillet dernier après une fructueuse carrière marquée aussi par sa contribution à la naissance de l’Institut national de l’image et du son (INIS). En 1997, Mel Hoppenheim avait accordé un don de 1 million de dollars pour soutenir les étudiants en cinéma de Concordia, et il serait ravi d’apprendre qu’ils seront bientôt plus nombreux à franchir ses portes. L’école de cinéma souhaite en effet accueillir un plus grand nombre d’étudiants dès 2024, notamment dans le secteur de la production.

Cet horizon apparaît bien sûr très rapproché pour celle qui fut également doyenne par intérim à l’UQAM, « mais on garde le cap et on va s’adapter en cours de route ». La pandémie n’est pas étrangère à sa détermination. « Quand je suis entrée en poste [en 2020], dans un établissement dont je ne connaissais pas les règles, nous étions tous en pleine gestion de crise. Ce qui m’a beaucoup motivée, c’est d’avoir des projets de longue haleine comme celui-là. »

Un projet qui ne passe pas nécessairement par de nouvelles constructions… ou plutôt ici : celle de passerelles entre le milieu universitaire et le milieu cinématographique.

« Le besoin de main-d’oeuvre est présent, souligne Annie Gérin, alors on ne voulait pas attendre longtemps. » Mais l’heure n’est pas à la soumission aux diktats de l’industrie. « Notre réputation est excellente, nos étudiants en cinéma sont très bien formés sur le plan technique, mais nous sommes une faculté de beaux-arts. Notre mission est de créer une relève intellectuelle et culturelle pour le Québec. C’est aussi un endroit pour explorer, faire des erreurs et des rencontres avec des gens d’autres disciplines artistiques. »

Grandir hors les murs

Lors de ses nombreuses rencontres, qu’elles se tiennent à Los Angeles, à Toronto ou, bien sûr, à Montréal, Annie Gérin insiste sur l’importance de la collaboration et des partenariats, « les meilleurs possible », ajoutant qu’elle se présente justement en partenaire. « Nous ne cherchons pas à répondre aux besoins de tout le monde, car nous connaissons nos forces, mais aussi nos faiblesses. Par exemple, nos partenaires peuvent se procurer des équipements à la fine pointe de la technologie ; nous, pas toujours, parce qu’on n’y arriverait pas [sur le plan financier] ou alors, avec Grandé Studios, l’idée est d’organiser des classes de maître avec des noms prestigieux de l’industrie, et ce, au bénéfice de tous. »

Alors qu’elle se désolait de voir des secteurs entiers de l’industrie culturelle se désagréger sous le poids de la pandémie et des confinements, Annie Gérin se doutait aussi que ces bouleversements allaient transformer la trajectoire professionnelle de travailleurs qualifiés. D’où l’idée de lancer différents microprogrammes « permettant ainsi d’accueillir des étudiants au parcours atypique, et d’autres qui veulent se perfectionner ». La doyenne voit ces microprogrammes conçus en pleine pandémie comme des portes d’entrée universitaires, mais aussi comme des laboratoires, car « d’autres départements de la faculté en créent en ce moment ».

À l’heure de la diversité culturelle, la doyenne souhaite que celle de sa faculté se reflète dans l’industrie. « Il y a un écart entre nos étudiants et le milieu du cinéma, et nous avons du travail à faire ! C’est bien de les accueillir, mais s’ils n’arrivent pas à s’insérer dans le marché du travail, ils vont décrocher. Nous devons les soutenir dans leur parcours universitaire, mais aussi dans leur transition professionnelle. »

