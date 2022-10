«Call Jane»: l’avortement d’hier à aujourd’hui, et vice-versa

Le film Call Jane (Nous sommes Jane) a acquis, depuis son dévoilement en janvier 2022 au Festival de Sundance, une pertinence accrue. En effet, le long métrage de Phyllis Nagy conte une page d’histoire américaine méconnue, mais soudain criante d’actualité : celle d’un réseau de pratique d’avortements clandestins de la fin des années 1960, alors que cette intervention était illégale. Elle le resta jusqu’en 1973, lorsque l’arrêt Roe v. Wade la rendit légale. On connaît la suite.

« J’avoue que j’ignorais l’existence du Collectif Jane lorsque j’ai lu le scénario de Hayley Schore et Roshan Sethi », confie en entrevue Phyllis Nagy, elle-même une dramaturge et scénariste estimée, notamment du film Carol.

« C’est honteux qu’on ne parle pas de ces véritables héroïnes américaines dans les livres d’histoire. J’espère que ce film, qui recourt à la fiction, réussit à honorer leur travail tout en les mettant en lumière. Je crois que nous avons besoin, en ce moment plus que jamais, de renouer avec la notion d’action collective. »

Le film a pour protagoniste Joy, une femme au foyer dans la jeune quarantaine, mère d’une adolescente et épouse d’un avocat criminaliste, à l’aise et sans soucis… ou presque. De fait, dès sa séquence d’ouverture, Call Jane semble indiquer que son héroïne commence à remettre en question ses valeurs personnelles et celles de la société dans laquelle elle vit.

Sujette à des vertiges, Joy apprend un jour qu’elle est enceinte, mais une affection physiologique rare l’empêche de mener à terme cette grossesse sans mettre sa vie en péril. Will, son mari, est anéanti. Le couple aurait volontiers accueilli cet enfant, mais pas au point de risquer la vie de Joy. La seule solution : une interruption de grossesse, mentionnée du bout des lèvres par l’obstétricien de Joy.

Or, même dans ces conditions, obtenir un avortement s’avère mission impossible, du moins, légalement.

La femme invisible

Sachant tout cela, on s’étonnera peut-être d’apprendre que Call Jane est souvent fort drôle.

« J’ai d’emblée vu dans le scénario une occasion d’aborder ce sujet très grave d’une manière relativement légère : cette approche me semblait fondamentale afin d’ouvrir le sujet à tout le monde, sans jugement », explique Phyllis Nagy.

D’ailleurs, la réalisatrice a projeté son film devant des spectateurs républicains et des groupes conservateurs afin de s’assurer que Call Jane, aussi assumé soit-il dans sa position pro-choix, ne prêche pas que les convertis.

Parlant de groupes conservateurs, il est une séquence particulièrement puissante dans le film : celle du comité de médecins. Afin d’obtenir, exceptionnellement, l’avortement que lui recommande son obstétricien, Joy, accompagnée de Will, doit passer devant ledit comité : un groupe d’hommes même pas fichus de répondre à la principale intéressée, voire de la regarder, lorsqu’elle s’adresse à eux.

« C’est révélateur, je pense, que dans un film qui montre toutes sortes d’avortements, la séquence la plus violente s’avère cette “rencontre” devant le comité de médecins. Tous ces hommes, tous ces docteurs, parlent de Joy, de son corps, comme si elle n’était pas là. Et c’était ainsi à l’époque. Pire : j’ai placé le personnage là pour les besoins du film, car dans les faits, Joy n’aurait même pas pu assister à cette rencontre. Mais son mari, oui. »

À l’issue de cet événement où le personnage a été « invisibilisé », et où l’actrice Elizabeth Banks est parfaite de fureur contenue, on sent que Joy a perdu ses dernières illusions quant à son statut de femme dans une société régie par et pour les hommes.

C’est à force de recherches qu’elle découvre le Collectif Jane, grâce auquel elle obtiendra un avortement certes loin d’être idéal, mais sûr. D’abord presque malgré elle, puis de son plein gré, Joy s’implique pour la cause. Elle qui n’a pu étudier autant qu’elle l’aurait voulu, mais qui est assez brillante pour écrire certaines présentations de son mari à sa place, ira même jusqu’à apprendre la façon de faire et à pratiquer des avortements…

Retour en arrière

On le mentionnait, le film a été écrit et tourné bien avant la décision de la Cour suprême américaine d’invalider l’arrêt Roe v. Wade. Depuis, sans surprise, l’avortement est redevenu soit illégal, soit extrêmement difficile à obtenir dans nombre d’États.

« Lorsque je tournais le film, la Cour suprême venait de basculer compte tenu des trois juges nommés par le président [Trump]. Je savais que quelque chose s’en venait. Je m’attendais cependant à ce que Roe v. Wade soit démantelé graduellement, pas décapité d’un coup comme il l’a été. En même temps, dans les circonstances, c’est presque une bonne chose que ça se soit produit ainsi, parce que ça a galvanisé les gens, dont des jeunes qui n’ont pas connu l’avant-Roe v. Wade. Évidemment, en ce moment, l’économie reprend le dessus dans les préoccupations politiques, mais si les gens comprenaient que l’avortement a aussi des répercussions économiques, ça aiderait. »

Au vu de ce qui se passe actuellement aux États-Unis, Phyllis Nagy est-elle d’avis que des groupes secrets tels le Collectif Jane reprendront du service ?

« Je n’arrive pas à croire que je dis ça, mais oui, peut-être. La différence est qu’aujourd’hui, la communication est plus facile : l’information est diffusée instantanément grâce aux réseaux sociaux, les déplacements sont un peu plus simples… C’est quand même affreux… En tout cas, si on doit en arriver là, je suis convaincue que les bonnes personnes se manifesteront afin de s’assurer que ça se fait, et que ça se fait bien. »

Un combat à poursuivre Le film Call Jane (Nous sommes Jane) revient sur l’action du Collectif Jane, ou Abortion Counseling Service of Women’s Liberation, un groupe créé par des femmes de Chicago qui permit l’accès à des avortements sûrs alors que l’intervention était illégale. Le film s’ouvre sur une femme élégante qui déambule dans le hall d’un luxueux hôtel où se déroule une réception. Elle se prénomme Joy, et alors que son mari lui fait signe de le rejoindre, elle s’éloigne plutôt vers la sortie, d’où monte la rumeur d’une manifestation contre la guerre au Vietnam. Le fait que Joy est forcée par la police de rentrer dans l’hôtel après avoir voulu voir de plus près les manifestants montre d’entrée de jeu qu’elle est prisonnière d’une cage dorée. Cage dorée dont elle n’aura de cesse de s’échapper : outre qu’il célèbre l’action du Collectif Jane, le film est un récit d’émancipation. Enceinte, mais en danger de mort, Joy est aux prises avec un corps médical mâle qui lui refuse une interruption de grossesse. Par chance, elle aboutit chez les « Jane », et trouve au sein de ce groupe de femmes solidaires un sens à son existence, un sentiment d’utilité. Écrit avec un souci d’efficacité, sans afféterie, le scénario s’incarne, à l’image, avec une économie idoine. En cela que la mise en scène de Phyllis Nagy (réalisatrice de Mrs. Harris, nommée aux Oscar pour son scénario de Carol) sait se faire évocatrice sans pour autant attirer indûment l’attention. À l’évidence, la primauté est réservée aux actrices, merveilleuses. En fondatrice déterminée des « Jane », Sigourney Weaver est sans surprise impeccable, mais c’est vraiment Elizabeth Banks, dans le rôle de Joy, qui porte le film. Le parcours de cette femme qui passe de ménagère vaguement insatisfaite à praticienne d’avortements militante est inspirant. Surtout dans un contexte postinvalidation de l’arrêt Roe v. Wade.



Nous sommes Jane (V.F. de Call Jane)

★★★ 1/2

​Drame de Phyllis Nagy. Avec Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Chris Messina, Kate Mara, Wunmi Mosaku. États-Unis, 2022, 121 minutes. En salle.