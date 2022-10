«The Banshees of Inisherin» : les rôles en or de Barry Keoghan

Barry Keoghan, 29 ans, est une vedette en pleine ascension. Malgré son jeune âge, sa filmographie est déjà fort impressionnante. C’est The Killing of a Sacred Deer (La mise à mort du cerf sacré), de Yorgos Lanthimos, où il joue un adolescent inquiétant, qui le fit connaître en 2017. Il brilla ensuite dans le drame de guerre Dunkirk (Dunkerque), de Christopher Nolan.

Récemment, il fut le brigand fourbe dans la fantasmagorie médiévale The Green Knight (Le chevalier vert), de David Lowery, et l’un des superhéros d’Eternals, de Chloé Zhao. Dans la série Chernobyl, il était Pavel, le civil conscrit. Lors de la première à Venise de The Banshees of Inisherin (Les banshees d’Inisherin), pressenti pour les Oscar, la critique salua tout spécialement sa performance.

« J’adore ce titre, The Banshees of Inisherin, qui est juste… tellement irlandais », confie Barry Keoghan, un natif de Dublin, lors d’un entretien en visioconférence.

Dans la mythologie celtique irlandaise, la banshee est une créature surnaturelle d’apparence féminine qui annonce une mort prochaine d’un cri terrifiant, mais entendu seulement par la personne concernée ou par l’un de ses proches. Les banshees du film de Martin McDonagh ne sont pas littérales, quoiqu’une vieille dame qui semble savourer d’avance chaque malheur qu’elle prophétise s’en approche.

« Quand j’étais petit, ma grand-mère me racontait des histoires de banshees qui erraient dans les landes, raconte Barry Keoghan. Comme je le disais, c’est très irlandais. Si tu entends la banshee, toi ou quelqu’un de ta famille mourra prochainement. »

Campée sur une île irlandaise, l’action du nouveau film de Martin McDonagh, réalisateur des primés In Bruges (Bienvenue à Bruges) et Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Trois affiches tout près d’Ebbing, Missouri), se déroule au moment où le pays est déchiré par la guerre civile de 1922-1923. Le choix de ce conflit fratricide en guise de toile de fond n’est pas innocent, le film contant une « peine d’amitié » entre deux hommes qui étaient presque frères, justement. Il s’agit de Pádraic, un fermier jusque-là perpétuellement contenté (Colin Farrell), et de Colm (Brendan Gleeson), un violoniste qui décrète un beau matin qu’il en a assez du premier — pour mémoire, Farrell et Gleeson s’affrontaient déjà dans In Bruges.

Désemparé, Pádraic partage ses doléances entre sa soeur Siobhán, femme brillante qui étouffe en ces lieux étriqués (Kerry Condon), et Dominic, le fils du gendarme qui cache maints malheurs sous sa naïve affabilité (Barry Keoghan).

« Ce qui m’a tout de suite frappé dans le scénario, c’est son tempo particulier, se souvient ce dernier. Je n’avais encore jamais lu de scénario avec ce genre de fluctuations de rythmes et de fluctuations de tons : c’est à la fois très drôle et très triste. »

De fait, The Banshees of Inisherin est à égales mesures comédie et tragédie. Néanmoins, une absolue justesse est maintenue de bout en bout. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri reposait sur un équilibre similaire.

« Le truc consistait à ne pas jouer la tristesse quand c’était triste, et à ne pas jouer l’humour quand c’était drôle : il fallait être honnête, être authentique, être toujours dans le moment », résume Barry Keoghan, qui précise du même souffle : « Dominic est comme ça, je trouve. C’est-à-dire qu’il est absolument et complètement honnête, en permanence. C’est un des aspects rafraîchissants du film. Je veux dire, le fait que Dominic soit perçu comme l’idiot du village, alors que c’est peut-être lui qui comprend le mieux les situations et les gens. Il est perspicace et sensible : il n’est pas instruit, mais il est intelligent néanmoins. Et il n’a pas de filtre. Il n’essaie pas de ménager les susceptibilités d’autrui et dit les choses telles qu’il les observe. Même si ça peut créer un inconfort, ou blesser, ça vient d’un fond de bonté de sa part, je pense. »

Une saine pression

Dominic constitue en l’occurrence un rôle en or, en cela que lui sont imparties plusieurs des meilleures répliques, comiques et dramatiques.

D’ailleurs, Martin McDonagh, qui est en parallèle un dramaturge estimé, a composé des dialogues musicaux où des mots, voire des phrases, deviennent des motifs répétés par différents personnages, avec à la clé fou rire ou pincement au coeur, selon le cas.

« Ça demandait énormément de concentration. Avec des dialogues aussi magnifiques, aussi riches, je ne voulais pas me planter. Ce n’était pas simple. Il arrivait que j’aie besoin que Martin se tienne près de moi [hors champ], ou qu’il joue carrément Dominic pour moi, entre les prises. »

Photo: Jonathan Hession Searchlight Pictures

À ce souvenir, Barry Keoghan éclate de rire, revoyant en pensée le réalisateur devenu acteur par intermittence.

« Martin est très honnête, comme Dominic. Mais il s’adapte à chaque acteur. Ça lui permet de communiquer ce qu’il veut d’une manière parfaitement claire, et ça fait en sorte que chacun comprend intimement l’intention recherchée. Seuls les meilleurs cinéastes ont cette qualité-là d’après moi. »

Sur ce point, on peut se fier à Barry Keoghan, lui qui, comme on l’évoquait d’emblée, a collaboré avec nombre de pointures : Yorgos Lanthimos, Christopher Nolan, David Lowery, Chloé Zhao, sans oublier Matt Reeves lors d’une participation fugitive, mais mémorable, en Joker, à la toute fin du succès The Batman. Cet été, il a en outre tenu le premier rôle masculin dans Saltburn, la deuxième réalisation d’Emerald Fennell, autrice du percutant Promising Young Woman (Une jeune femme pleine de promesses).

Lorsqu’on énumère tous ces noms en lui faisant remarquer qu’il choisit à l’évidence soigneusement ses projets, Barry Keoghan rougit, avant de répondre : « Ça t’embêterait de répéter cette liste ? Je n’arrive pas encore à y croire. Je me trouve tellement chanceux. C’est pareil pour mes partenaires : les actrices et les acteurs avec qui j’ai pu travailler… je suis si reconnaissant… En même temps, ça ajoute une pression, une saine pression, dans le sens où je veux être à la hauteur, leur faire honneur. Je sais que ça sonne cliché, mais le fait est que j’apprends en permanence au contact de ces pros. Je suis en perpétuelle formation, vraiment. »

En quête de défis

Au sujet de ses talentueux partenaires de jeu passés, Barry Keoghan en est pour le compte à sa deuxième collaboration avec Colin Farrell après The Killing of the Sacred Deer. La complicité était donc au rendez-vous, parfois au grand dam de Martin McDonagh.

« Toutes mes scènes avec Colin étaient difficiles à jouer, parce que Colin est hilarant, explique Barry Keoghan. C’est impossible de garder son sérieux avec lui. Il arrivait que Martin doive nous rappeler à l’ordre en nous lançant : “ OK, les enfants ! On a un film à tourner !” »

À terme, Dominic s’impose comme la plus émouvante composition de la jeune vedette à ce jour.

« J’essaie de trouver des personnages qui vont représenter un défi à jouer. Par exemple, si c’est un personnage sinistre, j’aime qu’il y ait des moments de vulnérabilité, à défaut de rédemption. J’aime la complexité, les contradictions… C’est paradoxal parce que, dans le cas de Dominic, c’est un personnage qui est à sa façon complètement innocent. Il n’est que pure âme. Jouer ça, incarner ça, c’était mon défi. Je voulais prouver à Martin que je pouvais y arriver. Je voulais me le prouver également. »

Que Barry Keoghan se rassure : il y est arrivé.

Le film «The Banshees of Inisherin»

prend l’affiche le 28 octobre.