«Coupez!»: la nuit métacinématographique (des morts-vivants)

Les cinéastes, par nature, sont souvent passionnés de 7e art. Normal. Ceci expliquant cela, il arrive que l’envie leur prenne de tourner un film portant sur le cinéma. Billy Wilder avec Sunset Boulevard (Boulevard du crépuscule), Stanley Donen et Gene Kelly avec Singin’ in the Rain (Chantons sous la pluie), Jean-Luc Godard avec Le mépris, François Truffaut avec La nuit américaine, Mike Nichols avec Postcards from the Edge (Bons baisers d’Hollywood) et Robert Altman avec The Player (Le meneur) sont au nombre des metteurs en scène qui proposèrent un regard tour à tour affectueux, introspectif ou satirique sur leur milieu. En la matière, Michel Hazanavicius a déjà donné avec son primé The Artist (L’artiste). Or, le voici qui récidive avec Coupez !.

Dévoilée à Cannes, cette plus récente comédie du réalisateur d’OSS 117. Le Caire, nid d’espions est en l’occurrence un remake du film japonais de 2017 Ne coupez pas !, de Shin’ichirô Ueda.

« Le contexte dans lequel j’ai vu ce film était inusité, dans la mesure où on me proposait d’emblée d’en faire un remake, cela alors même que je travaillais à un projet de comédie campée pendant le tournage d’un film », explique Michel Hazanavicius, venu assurer la promotion de Coupez ! à Montréal.

« Je savais un peu à quoi m’attendre, mais j’ai été surpris. Je l’ai regardé avec Bérénice [Bejo, avec qui le cinéaste est en couple de longue date] sans rien lui dire du film et, au départ, elle était complètement larguée. C’était très drôle d’observer sa réaction. »

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

De fait, durant la première demi-heure de Coupez !, on assiste au tournage cauchemardesque d’un film de zombies de série Z dont l’équipe est soudain attaquée par de « vrais » zombies. Le tout a beau être filmé en un seul plan-séquence, ce qu’on voit est a priori déconcertant de ringardise. Or, comme on le découvre a posteriori, c’était à dessein, puisqu’il s’agissait en réalité d’un simulacre, Coupez ! relatant le tournage d’un film qui porte lui-même sur le tournage d’un film. Vous suivez ? Pensez La nuit (des morts-vivants) américaine. « J’ai trouvé la structure brillante. »

Par contre, Michel Hazanavicius hésita à garder les zombies pour le métafilm, jonglant avec l’idée de raconter le tournage du tournage d’un « truc plus typiquement français ».

« Un film d’auteur pas caricatural, mais qu’on a vu souvent, genre “retrouvailles dans la maison familiale au décès d’un des parents“. Sauf que les zombies, ça se prêtait parfaitement au contexte d’un tournage fauché, un peu Z. Et puis, il y avait ce côté spectaculaire, outrancier, dans les effets sanguinolents, qui me faisait marrer. »

Cette notion de décalage

Le film de Shin’ichirô Ueda recoupait en outre maints thèmes que Michel Hazanavicius souhaitait aborder dans l’autre projet de comédie auquel il songeait, notamment le travail en équipe au cinéma. L’aspect qui l’interpellait toutefois davantage était ce qu’il appelle la notion de « décalage » qui prévaut selon lui entre public et gens de cinéma.

« Je veux dire par là qu’en général, les personnes qui ne travaillent pas en cinéma ne retiennent du film que le résultat final, et c’est normal. Mais quand on fait du cinéma, c’est une aventure humaine dans laquelle on donne toujours le meilleur de soi. Or, un film, c’est futile — un film vraiment utile et nécessaire, il en sort un à tous les je-ne-sais-pas-quand. Pour l’essentiel, on veut divertir, émouvoir, faire rire, faire peur : ce sont de petites émotions qu’on propose aux gens, mais ce n’est pas grave ou important, au final. Et ce décalage, donc, c’est que nous, ce qu’on met dans cette petite chose futile, c’est un investissement énorme ; c’est de la foi. Cette idée, il m’a semblé que ce film parvenait à l’exprimer avec beaucoup de drôlerie et de tendresse. »

Comme Ne coupez pas !, Coupez ! est divisé en trois parties. La première montre le film dans le film, c’est-à-dire le tournage fictif qui relate lui-même un tournage, tandis que la deuxième partie revient en arrière et conte les préparatifs tout en fournissant davantage d’informations sur les divers personnages. À noter que Nadia, la conjointe actrice de Rémi, et Romy, leur fille aspirante réalisatrice, se trouveront mêlées à l’aventure, avec entre autres un jeune acteur caractériel, un autre alcoolique, une comédienne-influenceuse plus ou moins douée, un caméraman macho, etc.

Enfin, la troisième partie suit l’équipe derrière la caméra alors que tout un chacun fait des pieds et des mains pour réussir le fameux plan-séquence, qui est, pour ajouter à la pression ambiante, diffusé en direct sur une plateforme numérique.

« Le film dans le film a été tourné en plan-séquence, ce qui a nécessité des semaines de préparation. Au dernier jour, vers la fin de la dernière prise, qui était la bonne, à environ 25 minutes sur les 30 que dure le plan, le voyant rouge s’est allumé : la carte mémoire de la caméra n’avait pas été chargée suffisamment. »

Une erreur humaine qui, à bien y penser, est parfaitement en phase avec le récit.

Quatre niveaux de « méta »

Quoi qu’il en soit, tourner un film qui parle de cinéma, mais qui est au surplus un remake dans lequel les personnages tournent eux-mêmes un remake, n’est-ce pas, au fond, le comble du métacinéma ? On a, à cet égard, droit à la participation de Yoshiko Takehara, qui reprend le rôle de la productrice qu’elle avait créé dans Ne coupez pas !.

«Il y a mieux ! lance Michel Hazanavicius. À un moment du tournage, il y avait une équipe documentaire qui tournait un making-of, donc il y avait alors quatre caméras pour quatre niveaux de mise en abyme, avec eux qui nous filmaient en train de filmer les acteurs jouant une équipe qui tourne un film relatant le tournage d’un film. »

Pour le compte, Michel Hazanavicius va plus loin encore que l’original dans sa version puisque, hormis son traitement gigogne du concept de remake, il confère une dimension personnelle à son film. Ainsi le personnage de l’assistante à la caméra qui sauve la mise est-il joué par sa nièce Raïka Hazanavicius. Quant à celui de Romy, la fille aspirante réalisatrice de Rémi et Nadia, il est incarné par sa propre fille, Simone Hazanavicius (née d’une première union avec la réalisatrice Virginie Lovisone).

C’est d’ailleurs Romy qui trouve in extremis une solution de rechange pour la prise de vue finale qui, sans rien dévoiler, illustre avec une simplicité et une éloquence merveilleuses la nature collaborative du cinéma.

« Ce plan final avec Simone, je l’ai beaucoup fait pour moi, je l’avoue. Ma fille veut elle-même écrire et réaliser, comme le personnage, qui est la fille d’un réalisateur… La conjointe actrice de ce dernier est jouée par ma conjointe actrice, Bérénice… C’est difficile de faire plus métacinéma. En même temps, je crois que j’ai fait ce film pour dire merci à toutes les personnes avec qui j’ai collaboré au fil du temps. Ce film, c’est une lettre d’amour. »

Le film Coupez ! prend l’affiche le 21 octobre