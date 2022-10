«Triangle of Sadness»: la croisière abuse

Carl est mannequin. Lorsqu’on le rencontre, il se tient auprès de collègues qui font, comme lui, valoir leurs divers regards, jeux de pectoraux et autres moues. Carl est conscient d’être un objet et en joue, mais son succès est mitigé. Tout le contraire de Yaya, son amoureuse mannequin et influenceuse. Dans Triangle of Sadness (Sans filtre), on suit leur évolution, ou régression, à bord d’un superyacht en compagnie de convives triés sur le volet, dont un oligarque russe et un couple de marchands d’armes, sans parler du capitaine marxiste. Or, après s’être amusée, la croisière dégrisera lors d’une soirée fertile en rebondissements… et en jets d’excréments. Oui, la satire de Ruben Östlund, lauréate de la dernière Palme d’or, est conçue pour choquer tout le monde et son prochain.

Il faut dire qu’en matière de satire, le cinéaste suédois fait d’ores et déjà figure de maître après les remarquables Force majeure, où la couardise et l’égoïsme d’un homme sont révélés à sa famille lors d’une avalanche, et The Square, lui aussi gagnant de la Palme d’or et qui égratigne l’industrie de l’art. Cinglant et très porté sur l’humour noir, Ruben Östlund atteint ici une sorte de paroxysme tant son approche s’avère jusqu’au-boutiste.

Ceci expliquant cela, Triangle of Sadness ne peut pas — et ne veut pas, arguera-t-on — plaire à tous.

Durant le deuxième acte, le réalisateur et scénariste paraît carrément mettre le public au défi : au défi d’éprouver de l’empathie envers une galerie de personnages présentés comme superficiels et antipathiques, puis misérables et presque attachants ; au défi de continuer à souscrire, selon son allégeance personnelle, à une idéologie de droite ou de gauche, chacune voyant ses dérives potentielles exposées ; au défi de continuer de regarder, point.

Car, on le réitère, le film provoque à dessein, n’hésitant pas à — littéralement — mettre le nez des personnages dans leur caca. D’ailleurs, la dernière nuit sur le navire se meut en véritable pandémonium de vomissures et de diarrhées.

Seulement voilà, Ruben Östlund n’en a pas terminé avec ses horribles belles gens.

Frémir, rire, réfléchir

Voici donc des invités et des membres d’équipage naufragés avec une femme de chambre, la seule du lot capable d’attraper du poisson. La domestique passe ainsi de quantité négligeable à dictatrice.

Ce troisième acte est brillant à maints égards, mais se révèle longuet et, par moments, redondant (à l’inverse, le premier acte aurait pu être étoffé davantage tant la dynamique entre Carl et Yaya fascine, avec notamment cet audacieux commentaire sur une équité à géométrie variable).

La troisième partie rappelle en outre le chef-d’oeuvre de Lina Wertmüller Vers un destin insolite sur les flots bleus de l’été, où une héritière capitaliste voit les rôles dominant-dominé s’inverser après s’être échouée sur une île déserte en compagnie d’un matelot communiste. Les visées de Ruben Östlund sont toutefois différentes. En cela qu’il refuse de sanctifier la droite ou la gauche, les riches ou les pauvres. Son film s’apparente plutôt à une démonstration par l’absurde qu’avec ne serait-ce qu’un iota de pouvoir, n’importe qui est susceptible de se transformer en potentat.

Dès lors, le cinéaste observe de quelle manière se réorganise l’écosystème ambiant, les différents individus cherchant soit à maintenir, soit à accroître leurs avantages. Ainsi Carl a-t-il tôt fait d’user de son physique avantageux comme d’une monnaie d’échange, entre autres exemples. Comme nous l’expliquait Ruben Östlund en entrevue : « Je ne voulais surtout pas proposer un énième récit où les pauvres sont forcément gentils et sincères et où les riches sont forcément méchants et fourbes. Au bout du compte, tout dépend de la position qu’on occupe au sein de la structure du moment : c’est vraiment de ça que traite le film. »

Mieux vaut en rire

Concertée, la mise en scène amplifie volontiers le grotesque de certaines situations en recourant à des angles de caméra inusités, voire outrés. D’où le titre original, La tristesse (« sadness »), découlant de ce que le spectacle de la nature humaine est désolant, qu’importe l’angle sous lequel on le considère, justement. Dès lors, mieux vaut en rire.

Les compositions font quant à elles souvent écho audit positionnement de tout un chacun dans l’ordre social fluctuant. Par sa (relative) sobriété, l’interprétation empêche de son côté la proposition de basculer dans la caricature.

Ettore Scola, celui d’Affreux, sales et méchants du moins, aurait sans doute applaudi le résultat, à raison, du reste, Triangle of Sadness parvenant simultanément à faire réfléchir, pouffer et frémir.

Sans filtre (V.O. s.-t.f.et V.F. de Triangle of Sadness) ★★★★ Comédie satirique de Ruben Östlund. Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean, Dolly de Leon, Zlatko Burić,Henrik Dorsin, Vicki Berlin,Woody Harrelson. France,Allemagne, Suède, Royaume-Uni, États-Unis, 2022, 149 minutes.En salle.Le film est présenté en V.O.depuis le 14 octobre, en V.O. s.-t.f.le 21 octobre, puis en V.F.le 28 octobre.