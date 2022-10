Le cinéaste Jeff Barnaby s’est éteint prématurément

Il est des cinéastes dont on suit l’évolution avec un intérêt marqué. Le réalisateur micmac Jeff Barnaby, auteur des films Rhymes for Young Ghouls (Rimes pour revenants) et Blood Quantum (Rouge quantum), était de ceux-là. Au vu de ce dernier long-métrage, qui renouvelait le film de zombies en lui insufflant une sensibilité et un symbolisme tributaire de l’héritage culturel du cinéaste, on attendait le prochain avec impatience. Or, a-t-on appris ce jeudi, Jeff Barnaby a été emporté par un cancer à l’âge de 46 ans, laissant derrière lui une oeuvre certes trop courte, mais importante néanmoins.

Né en 1976 dans la communauté micmaque de Listuguj, dans le district Gespe’gewa’gi, en Gaspésie, Jeff Barnaby développa très tôt une passion pour le cinéma d’horreur et de science-fiction. Les premiers films de David Cronenberg, surtout Rabid (Rage), sur une jeune femme qui devient porteuse d’un virus zombifiant après avoir reçu une greffe expérimentale, le marqua tout spécialement. D’ailleurs, on détectera plus tard dans le cinéma de Jeff Barnaby, l’influence du « body horror », ou horreur corporelle, développée par le maître canadien.

Un autre film qui lui fit forte impression fut Léolo, de Jean-Claude Lauzon, sur un enfant issu d’un foyer excentrique qui s’évade dans un monde intérieur foisonnant. Son goût pour le réalisme magique lui venait de là.

Afin d’étudier en cinéma, il déménagea à Montréal et fréquenta le collège Dawson, puis l’Université Concordia. Ses premiers courts-métrages faisaient tous échos au territoire de son enfance. Son premier, From Cherry English (2004), fut sélectionné au Festival de Sundance, et son second, The Colony (2007), au TIFF, où il fut primé. Suivirent File Under Miscellaneous (2010) et Etlinisigu’niet (Bleed Down ; 2015), ce dernier produit par l’ONF.

Faire avancer sa culture

C’est en 2013 qu’il passa au long, avec l’aussi percutant que poétique Rhymes for Young Ghouls, récit d’une adolescente qui se venge du fonctionnaire en charge du pensionnat local. Dans le Los Angeles Times, on signala « des débuts impressionnants ». Même son de cloche dans Le Devoir, où la collègue Odile Tremblay écrivit lors de la sortie québécoise en 2014 :

« Primé à Tribeca et à Vancouver, après maints éloges récoltés sur la route des festivals, Rhymes for Young Ghouls, qui entremêle avec bonheur thriller, quête initiatique, fantastique et sombre portrait social d’une communauté en dérive, est un film amérindien puissant et poétique, comme on espérait en voir depuis longtemps […] Jeff Barnaby, Micmac (Mi’kmaq, comme on l’écrit dans la langue d’origine) de la Gaspésie, avait montré sa force de frappe et son oeil aiguisé de cinéaste dans ses courts métrages The Colony et File Under Miscellaneous. Avec cette première incursion dans le long métrage, qui pourra encore ignorer son talent ? Également musicien et poète, sa touche artistique se pose partout, créant une unité stylistique qui baigne sa vision percutante des réserves autochtones. »

Puis, vint en 2020 Blood Quantum, dans lequel une communauté autochtone semble mystérieusement immunisée contre une pandémie zombie. À l’époque, Jeff Barnaby, qui non seulement écrivait et réalisait, mais aussi montait tous ses films, me confiait :

« J’avais plusieurs objectifs : réaliser quelque chose qui serait une lettre d’amour au film de zombie, satisfaire les amateurs du genre — dont je suis — avec du gore en masse, et faire ça tout en exprimant des valeurs et des préoccupations qui me sont chères. »

Avec ce film, Jeff Barnaby parvenait en l’occurrence à réaliser un vieux rêve, l’envie de faire un film de zombie le tenaillant depuis l’adolescence. Seulement voilà, souhaitant offrir quelque chose d’inédit, il ne savait trop sous quel angle aborder le genre. C’est en discutant avec son ami et producteur John Christou que le concept s’imposa, comme il l’expliquait dans la même entrevue :

« On discutait et, tout à coup, je me suis entendu dire : “Et si les Autochtones étaient immunisés ?” Eurêka ! Les implications de ce concept ont alors déboulé, à commencer par cette occasion offerte de raconter sous forme allégorique l’histoire du colonialisme au Canada. Je désirais également aborder cette dissonance qui nous oppose inutilement ; cette vision binaire qu’on a trop souvent des choses et des gens. Par exemple, je suis Mi’gmaq, tu ne l’es pas, mais tu adores comme moi les films de zombies, et on en parle, et de ce point commun peuvent émerger plein d’autres similitudes. Il y a de ça dans le film, que je voulais à la fois le fun et pertinent, mais surtout pas revanchard, politiquement correct, ou moralisateur. »

Il en résulta un film empreint « d’étrangeté », « poétique, et qui hante ». Blood Quantum reçut dix nominations aux Prix Écrans canadiens.

Jeff Barnaby était marié à la cinéaste Navajo Sarah Del Seronde, avec qui il a eu un fils. Avant son décès, il écrivait :

« Votre langue, votre terre et vos aînés sont autant des marqueurs temporels que des jalons culturels. En tant qu’autochtone, vous existez pour faire avancer votre culture du passé vers le présent afin d’assurer sa survie dans le futur. »

Par son cinéma, Jeff Barnaby aura contribué à ce qu’advienne cette pérennité culturelle. Atiu.