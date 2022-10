Angela Lansbury n’est plus

On la savait très âgée, mais elle était depuis si longtemps dans le paysage, pratiquement inchangée, qu’on la croyait presque éternelle. Adorée du cinéma, des planches et de la télé, l’actrice Angela Lansbury s’est éteinte à l’âge vénérable de 96 ans le 11 octobre au terme d’une carrière de 80 ans : respect. Elle était d’ailleurs la dernière représentante de l’Âge d’or de Hollywood, ce qui est paradoxal, dans la mesure où elle-même ne se sentit jamais partie prenante de cette ère glamour. En effet, de son propre aveu, c’est malgré son apparence qu’elle y fit carrière. Et une brillante carrière, ce fut.

Née à Londres en 1925, Angela Lansbury eut une enfance confortable au sein d’une famille aisée : Edgar Lansbury, son père, était un vendeur de bois prospère, et Moyna Macgill, sa mère, était une actrice en demande. C’est à la mort de son père des suites d’un cancer, lorsqu’elle avait 9 ans, qu’Angela Lansbury se réfugia dans le jeu, incarnant différents personnages afin de s’évader de la réalité.

Peu intéressée par l’école, elle se plaisait à dire qu’elle s’était essentiellement éduquée elle-même, en lisant et en voyant des films, presque compulsivement.

En 1940, afin de fuir les bombardements, Moyna Macgill immigra aux États-Unis avec sa progéniture : direction New York, après une brève escale à Montréal. Une bourse en poche, Angela Lansbury termina sa formation d’actrice et décrocha un premier contrat professionnel au théâtre en prétendant avoir 19 ans alors qu’elle n’avait que 16 ans. À cette époque, l’adolescente était le seul soutien financier de sa famille, sa mère ayant été renvoyée de son poste.

Amie avec de nombreux artistes et intellectuels gais, Angela Lansbury fut repérée lors d’une soirée par le scénariste John Van Druten, qui la recommanda en 1944 au studio MGM pour le rôle de la bonne mesquine dans le film Gaslight (Hantise), de George Cuckor, face à une Ingrid Bergman que Charles Boyer tente de rendre folle. Embauchée en dépit de son âge mineur (elle avait 17 ans), elle s’imposa avec sa performance mémorable de jeune fille fourbe, laquelle lui valut la première de ses trois nominations aux Oscar comme meilleure actrice dans un rôle de soutien.

Estimant à raison qu’elle crevait l’écran, la publication Variety écrivit qu’Angela Lansbury était passée d’inconnue à star en quatre jours. Dans la foulée, MGM lui offrit un contrat de sept ans.

L’appel de Broadway

Consciente de ne pas posséder un physique de jeune première, et peu encline à subir une réinvention du studio à grand renfort de chirurgie plastique, Angela Lansbury privilégia d’emblée lesdits rôles de soutien, multipliant ainsi les compositions dans tous les registres imaginables, à l’opposé des vedettes souvent cantonnées à un type de personnages.

Au quotidien The Telegraph, elle confiait à cet égard en 2015 :

« Ils auraient pu me « construire », comme ils l’ont fait avec Deborah Kerr, mais très franchement, je ne pense pas que j’étais assez sexy rayon look. J’étais tout de talent, et rien de look. »

En 1945, elle brilla de nouveau dans The Picture of Dorian Gray (Le portrait de Dorian Gray), d’après Oscar Wilde, dans le rôle d’une chanteuse tragique. Seconde nomination aux Oscar.

Les films s’enchaînèrent, de qualité diverse, mais avec chaque fois un apport irréprochable de sa part. Des années 1950, fort chargées, on conservera le souvenir de sa Minnie dans The Long Hot Summer (Les feux de l’été), de Martin Ritt, d’après William Faulkner, avec le couple Paul Newman et Joanne Woodward, et où elle campe la maîtresse impatiente d’Orson Welles.

Les années 1960 furent fastes également, s’ouvrant avec la bluette musicale Blue Hawaii (Sous le ciel bleu d’Hawaï) où, à 36 ans, elle jouait la mère d’Elvis Presley, 26 ans. En 1962, John Frankenheimer lui confia non pas un, mais deux de ses meilleurs rôles en carrière : celui de la mère surproductrice de Warren Beatty dans le drame All Fall Down (L’ange de la violence), et, surtout, celui de la mère manipulatrice — le mot est faible — de Laurence Harvey dans le thriller politique The Manchurian Candidate (Un crime dans la tête). Troisième nomination aux Oscar.

Ce fut également au cours des années 1960 qu’Angela Lansbury commença à faire courir les foules sur Broadway, où elle créa notamment le rôle-titre dans Mame (1966), en tante excentrique et fantasque, et celui de Mrs. Lovett, la restauratrice meurtrière et amoureuse dans Sweeny Todd (1979) : deux comédies musicales devenues sur-le-champ des classiques, et qui lui valurent toutes deux des prix Tony (elle en remportera six en tout).

Un triomphe télévisuel

À partir des années 1970, elle se fit plus rare au cinéma, préférant le théâtre, où les premiers rôles pleuvaient. En une tentative de recréer la magie de Mary Poppins, le studio Disney lui donna la vedette dans la comédie fantaisiste Bedknobs and Broomsticks (L’apprentie sorcière), où, en gentille sorcière, elle veille sur trois enfants sur fond de Deuxième guerre mondiale. En 1978, elle se révéla hilarante dans Death on the Nile (Mort sur le Nil), adaptation opulente et bardée de vedettes — Bette Davis, Maggie Smith, Mia Farrow — du roman d’Agatha Christie dans laquelle elle incarne une autrice de romans érotiques alcoolique et libidineuse qui n’a d’yeux que pour Hercule Poirot (Peter Ustinov, son beau-frère à la ville).

En 1980, elle retrouva l’univers d’Agatha Christie, interprétant cette fois la sagace Miss Marple dans The Mirror Crack’d (Le miroir se brisa), face Tony Curtis, Rock Hudson et Elizabeth Taylor, à qui elle avait déjà donné la réplique en 1944 dans le classique familial National Velvet (Le grand National).

On signalera aussi, en 1984, sa performance savoureuse de mère-grand dans l’horrifique et poétique The Company of Wolves (La compagnie des loups), de Neil Jordan.

La même année, elle frappa le proverbial « jackpot » à la télévision alors que, allant à l’encontre de l’avis de son agent, elle accepta de tenir la vedette d’une série policière conçue par les créateurs de Columbo : Murder, She Wrote (Elle écrit au meurtre). Jessica Fletcher, cette enseignante retraitée devenue autrice à succès, Angela Lansbury la voyait tantôt comme une Miss Marple américaine, tantôt comme un prolongement d’elle-même, comme elle le précisait en 1985 à Barbara Walters. La série, qui cloua chaque semaine des dizaines de millions de personnes devant leur téléviseur, se poursuivit jusqu’en 1996.

Ces dernières années, on fut heureux de la trouver au générique du succès jeunesse Nanny McPhee (Nounou McPhee) en grand-tante hautaine. Et comme les cinéphiles auront l’occasion de s’en rendre compte lorsque le film prendra l’affiche prochainement, Angela Lansbury travailla jusqu’à la fin, apparaissant à titre posthume dans une scène très drôle de la comédie policière Glass Union : A Knives Out Mystery, de Ryan Johnson. Ce sera alors, au fond, la preuve qu’elle est bel et bien immortelle.